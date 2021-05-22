«Болонья» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду сохранит Пирло работу

23 мая 2021 года состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех клуба из Болоньи оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус» 23 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус» (23.05.2021)

Две трети последнего месяца весны уже позади. А это значит, что пришла пора закрывать клубный футбольный сезон. В некоторых европейских странах уже ушли в заслуженный отпуск, а где-то только добрались до финальных встреч. Итальянская Серия А, например, встречает заключительный тур, участники провели по 37 игр.

Программа 38-го тура чемпионата Италии пройдёт в два дня, 22-23 мая. В воскресенье состоятся сразу семь поединков. Туринскому «Ювентусу» предстоит завершить сезон в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» с местной одноимённой командой. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.



Подопечные Андреа Пирло на неделе подняли над головой Кубок Италии, обыграв в финале бойкую «Аталанту» со счётом 2:1. В первом тайме бергамаски смотрелись интереснее, но им пришлось даже отыгрываться. После перерыва Джанлуиджи Буффон больше не пропускал, а победный мяч забил Федерико Кьеза.



Трофей — это всегда хорошо. Тем более что команда обеспечила себе место в Лиге Европы. Впрочем, едва ли руководство и игроков может устроить сезон без Лиги чемпионов, а ведь такая вероятность сохраняется. И она более чем велика. После 37 туров у туринцев лишь пятое место. Отставание от четвёртой строчки всего один балл, но конкуренты тоже настроены серьёзно.

Суть в том, что у «Аталанты» и «Милана» впереди очная встреча. Бергамаски уже всё решили. А вот если миланцы не смогут одержать победу, то «старая синьора» их обойдёт. Для этого необходимо лишь обыграть в последнем туре нестабильную «Болонью», которая давно потеряла мотивацию.



Вылет в Серию В красно-синим уже точно не светит, отрыв от опасной зоны составляет девять пунктов. Но и рассчитывать на еврокубки изначально было наивно. Сейчас же дистанция даже до идущего восьмым «Сассуоло» составляет астрономические 18 очков. При этом сассуольцы и сами могут остаться ни с чем в этом сезоне.



А потому остаётся просто доиграть сезон и постараться получить удовольствие. Только вот форма команды Синиши Михайловича отнюдь не удовлетворительная. Последнюю победу в чемпионате Италии одержали шесть туров назад. Тогда была обыграна борющаяся за выживание «Специя» (4:1). С тех пор пропустили 14 голов.

На своём поле «Болонья» играет не так плохо: 26 очков и 32 забитых мяча в 18 домашних играх. А «Ювентусу», напротив, в гостях стабильности хватает далеко не всегда. Однако сомнений в том, что андердог не сможет встать на пути к Лиге чемпионов у прошлогоднего чемпиона Италии, практически нет никаких.



В пользу успешного выступления туринского клуба говорит также статистика встреч. Дело в том, что за 15 последних противостояний «Юве» одержал 14 побед. Десять из них — всухую. Букмекеры на подобный исход в этот раз дают увесистый коэффициент 2.45. На наш взгляд, вполне стоит рискнуть. Альтернатива — гости забьют в обоих таймах за 1.64.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус» 23 мая 2021 года

«Ювентус» висит на волоске от того, чтобы пролететь мимо Лиги чемпионов в следующем сезоне. Шансы по-прежнему сохраняются, но не всё зависит от клуба. Хотя понятно, что туринцы будут готовы к ошибкам конкурентов. «Болонья» сейчас не впечатляет.



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.45.