«Аталанта» — «Милан». Прогноз: Миранчук не помешает Ибрагимовичу выйти в Лигу чемпионов

23 мая 2021 года состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52, а успех миланцев оценён в 2.69. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Милан» 23 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан» (23.05.2021)

Две трети последнего месяца весны уже позади. А это значит, что пришла пора закрывать клубный футбольный сезон. В некоторых европейских странах уже ушли в заслуженный отпуск, а где-то только добрались до финальных встреч. Итальянская Серия А, например, встречает заключительный тур, участники провели по 37 игр.



Программа 38-го тура чемпионата Италии пройдёт в два дня, 22-23 мая. В воскресенье состоятся сразу семь поединков. Отдельного внимания заслуживает битва «Аталанты» и «Милана», которая пройдёт в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.



Интересна она прежде всего тем, что оба соперника находятся в четвёрке лучших. «Аталанта» за 37 сыгранных матчей набрала 78 очков, что соответствует второй строчке в турнирной таблице. Ни о какой борьбе за чемпионство и речи быть не могло, поскольку удивительный «Интер» досрочно поднял над головой этот трофей.



Зато бергамаскам не стоит волноваться за финиш в топ-4 первенства и попадание в Лигу чемпионов. Идущий на пятой строчке «Ювентус» отстаёт на три пункта, но при равенстве очков останется ниже из-за дополнительных показателей. Дело в том, что статистика по очным встречам в нынешнем сезоне играет против туринцев. Да и разница забитых и пропущенных у них хуже. В общем, без шансов.



А вот «Милану» придётся сделать рывок. Перед заключительным туром в Серии А он идёт на третьем месте, набрав 76 баллов. Опережать «Наполи» получается лишь благодаря дополнительной статистике. Конечно, в случае ничьей шансы на место в Лиге чемпионов останутся, но здесь нужно будет ждать ошибку со стороны конкурентов.



Положение довольно напряжённое, но миланцы сами дошли до такого. Половину сезона они вообще лидировали в погоне за скудетто, причём с завидным отрывом. При этом в прошлом туре потеряли драгоценные очки, скатав со скромным «Кальяри» безголевую ничью. Реализация моментов в тот день оставляла желать лучшего.



Теперь долгожданный выход в Лигу чемпионов россонери может гарантировать только победа над «Аталантой». Соперник действительно серьёзный. Свежа ещё в памяти игра первого круга, когда бергамаски выиграли с разгромными 3:0. К тому же вряд ли они захотят отдавать кому-либо текущую вторую позицию в таблице.

Однако шансы на успех у подопечных Стефано Пиоли всё же есть. Во-первых, дополнительной мотивации искать не придётся. Во-вторых, соперник на неделе проиграл в финале Кубка Италии «Ювентусу» со счётом 1:2. В том поединке было отдано много сил и эмоций. Так что разница в свежести имеет место быть и наверняка скажется.



Третий момент — почти безупречная гостевая статистика россонери. В текущем сезоне Серии А они совершили 18 выездных матчей, в которых одержали 15 побед и потерпели всего одно поражение. При этом наколотили 41 гол, а пропустили только 17. Цифры достойные, дать отпор «Аталанте» вполне можно.



При таких раскладах мы бы проверили комбинированный вариант «Х2 + тотал меньше 5.5 мяча» за коэффициент 1.87. На очки наиграть «Милану», на наш взгляд, по силам. Только ожидать слишком много голов от противников мы бы не стали. Всё же с обороной у миланцев порядок, они не пропускают уже четыре тура кряду, а бергамаски провели тяжёлую кубковую игру.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан» 23 мая 2021 года

Оба соперника находятся в четвёрке лучших чемпионата Италии. Разница в том, что «Аталанта» обеспечила себе выход в Лигу чемпионов, а «Милану» для этого нужна победа. Впрочем, шансы обыграть бергамасков у миланцев есть. Всё-таки они и на выезде здорово выступают, и у команды Гасперини на неделе была тяжёлая игра в финале Кубка Италии.



Ставка: «Милан» не проиграет и тотал меньше 5.5 мяча за 1.87.