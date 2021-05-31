Россия — Швеция на ЧМ-2021 и другие матчи 31 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, май тоже подходит к завершению. Всё меньше времени остаётся до Евро-2020 и Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 31 мая.

На что ставить в футболе 31 мая

С ведущими европейскими чемпионатами разобрались, на прошлой неделе состоялись финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Всё ближе старт чемпионата Европы, но пока в футболе затишье. Вариантов немного.

И всё же они есть. Решающие матчи молодёжного чемпионата Европы, например. Сборная России не вышла из группы. В понедельник Нидерланды сыграют с Францией, Испания — с Хорватией (оба матча — в 19:00 мск). Три часа спустя стартуют игры Португалия — Италия и Дания — Германия.



Национальные сборные тем временем проводят товарищеские встречи. Вывески не впечатляют. Иордания — Вьетнам (19:45), Турция — Гвинея (20:00).



Кроме того, можно заключить пари на ПФЛ, Первую лигу Украины, Вторую лигу Англии. А ещё — на чемпионат Австралии и МЛС.

Матчи по хоккею для ставок 31 мая

В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. В понедельник пройдут четыре матча. В 16:15 мск сборная Чехии начнёт выяснять отношения с Данией, а США — с Германией. Четыре часа спустя стартует игра Норвегия — Казахстан.

Также в 20:15 начнут сборные России и Швеции. Подопечные Валерия Брагина вовсю бьются за первое место в группе, а вот скандинавы всерьёз рискуют пролететь мимо плей-офф. Должно быть очень интересно.



В НХЛ ранних матчей не запланировано. В седьмой игре первого раунда сойдутся «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» (2:00). В 2:30 придёт время «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», это уже второй раунд.

На что ещё ставить 31 мая

Всё внимание на теннис, здесь стартовал Открытый чемпионат Франции. Даниил Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана, а Денис Истомин из Узбекистана — с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.



У женщин тоже будет на что посмотреть. Анна Блинкова против американки Хейли Баптист, Дарья Касаткина против Мисаки Дои из Японии, а Варвара Грачёва сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной. Также выделим встречу американки Серены Уильямс и Ирины Бегу из Румынии.



В плей-офф НБА ранних матчей нет, там продолжается первый раунд. «Вашингтон Уизардс» померится силами с «Филадельфией Сиксерс» (2:00), а «Мемфис Гриззлиз» — с «Ютой Джаз» (4:30). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Испании, Франции, Германии, Израиле, Украине и Литве.