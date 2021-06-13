Нидерланды — Украина, финал «Ролан Гаррос» и другие матчи 13 июня: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: пять месяцев позади, июнь стремительно набирает обороты. Чемпионат Европы по футболу уже стартовал, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 13 июня.

На что ставить в футболе 13 июня

Чемпионат Европы триумфально стартовал в пятницу. Вчера старт на турнире взяла сборная России. В воскресенье состоятся ещё три матча. В Лондоне сборная Англии померяется силами с Хорватией. Свисток арбитра раздастся в 16:00 мск. Соперники хорошо знают друг друга. В полуфинале ЧМ-2018 выиграли хорваты.

Три часа спустя в Бухаресте начнут Австрия и Северная Македония. Пожалуй, самая скучная вывеска воскресенья. Хотя сюжет красивый: македонцы впервые добрались до финальной стадии чемпионата Европы, а неувядающий Горан Пандев даже в 37 лет способен на многое.



На десерт в Амстердаме сойдутся сборные Нидерландов и Украины (22:00). Голландцы под руководством Франка де Бура категорически не впечатляют, хотя классных исполнителей у них достаточно. Украинцы тоже хороши, выходом в плей-офф их амбиции не ограничиваются.



Ну и старт Кубка Америки, конечно. Уже в полночь сойдутся сборные Бразилии и Венесуэлы. Имя фаворита вопросов не вызывает. А в 3:00 выяснять отношения начнут Колумбия и Эквадор. Тоже неплохо.



Если вы любите рано вставать, обратите внимание на Азию. Тут продолжается квалификация на ЧМ-2022 в Катаре. Южная Корея против Ливана, старт запланирован на 9:00.



Есть кое-что и для любителей клубного футбола. Прежде всего — финал плей-офф за попадание в испанскую Примеру. Путёвку в элитный дивизион разыграют «Райо Вальекано» и «Жирона» (22:00). Кроме того, можно поставить на чемпионаты Беларуси, Казахстана, Грузии, Норвегии и Эстонии.

На что ставить в хоккее 13 июня

Плей-офф НХЛ! Первый матч полуфинала Кубка Стэнли с широким представительством россиян. «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Нью-Йорк Айлендерс». То есть Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв против Семёна Варламова (или Ильи Сорокина).

Больше того — игра ранняя. Стартовое вбрасывание состоится в 22:00 мск. Достойная альтернатива для тех, кто не любит футбол и не следит за Евро-2020.

На что ещё ставить 13 июня

Всё внимание на теннис, здесь завершается Открытый чемпионат Франции. В субботу состоялся женский финал, на воскресенье запланирован мужской. Новак Джокович выбил в полуфинале самого Рафаэля Надаля! И теперь сразится со Стефаносом Циципасом, который обыграл Александра Зверева. Начнут в 16:00 мск.



Будет и ещё один финал, но куда менее престижного турнира. В Штутгарте трофей разыграют Марин Чилич из Хорватии и канадец Феликс Оже-Ольяссим (11:00).



В плей-офф НБА состоится один ранний матч. «Милуоки Бакс» против «Бруклин Нетс» (22:00). Пока клуб Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга лидирует в серии до четырёх побед 2-1. Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Испании, Германии и Израиле.



Ну и волейбольная Лига наций. На воскресенье запланировано аж восемь матчей у женщин. Сборная России сразится с Канадой (17:30). США — Япония, Италия — Нидерланды и Германия — Бразилия — тоже неплохо.