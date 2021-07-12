«Локомотив» — «Ростов» и другие матчи 12 июля: что смотреть сегодня

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, на дворе середина лета. Чемпионат Европы по футболу и Кубок Америки подошли к концу, на носу старт Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 12 июля.

На что ставить в футболе 12 июля

Чемпионат Европы и Кубок Америки накануне завершились, а до старта клубного сезона ещё есть время. Потому ближайшие дни будут довольно пустыми. Это прекрасная возможность для болельщиков перезарядить батарейки и немного отдохнуть.

На что обратить внимание? Разве что на контрольные игры с участием клубов Российской Премьер-Лиги. Самая яркая вывеска понедельника очевидна — «Локомотив» сойдётся с «Ростовом» (12:00 мск). А спустя семь часов подопечные Валерия Карпина проведут ещё один матч. На этот раз с «Кишвардой» из Венгрии.



Кроме того, «Уфа» сыграет на сборе в Австрии с «Викторией Пльзень» (18:00). Соперник добротный — один из лидеров чешского футбола, стабильный участник еврокубков. Правда, по итогам минувшего сезона попал только в квалификацию Лиги конференций.



Также продолжается Золотой кубок КОНКАКАФ. В ночь на 13 июля пройдёт одна игра группового этапа. Вывеска, прямо скажем, на любителя. Сборная Ямайки встретится с Суринамом (1:30). Добротный вариант для тех, кто борется с бессонницей.

Кроме того, играют в чемпионатах Бразилии, Швеции, Китая и Финляндии. А до старта РПЛ осталось всего полторы недели.

На что ещё ставить 12 июля

Всё внимание на теннис. Накануне завершился Уимблдон, пришёл черёд мелких соревнований. В понедельник стартуют сразу четыре турнира: три мужских и один женский. Впрочем, по-настоящему видных спортсменов тут практически нет.

На турнир в Гамбурге россияне не заявились, а грек Стефанос Циципас как первый номер посева сразу же попал во второй раунд. В Бостаде наших соотечественников также нет, а лидеры посева — Каспер Рууд, Фабио Фоньини, Джон Миллман и Кристьян Гарин. Крепкие середняки мужского тура, но не более того.



А вот в Ньюпорте будет за кого поболеть. Россиянин Евгений Донской сыграет в первом круге с Джексоном Бруксби из США. Также можно посмотреть на 42-летнего гиганта Иво Карловича и Дениса Кудлу, который сражался с Новаком Джоковичем на Уимблдоне в третьем круге.



Женский турнир в Праге тоже собрал неплохой состав, участвует практически весь цвет чешского тенниса. Есть и одна россиянка — Виталия Дьяченко в первом круге померяется силами с Ниной Стоянович из Сербии.