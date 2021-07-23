«Ростов» — «Динамо». Прогноз «Фонбет»: как можно было оставить такой матч без зрителей?!

23 июля «Ростов» и «Динамо» сыграют в первом туре нового сезона РПЛ. Встреча на «Ростов Арене» начнётся в 20:00 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Ростов»

Летом жёлто-синие провели восемь матчей, но победить смогли только в трёх. Были обыграны словенская «Мура» (4:0), московский «Локомотив» (2:1) и израильский «Бейтар» (1:0). Встреча с венгерским «Фехерваром» завершилась ничьей 2:2. В четырёх случаях ростовчане потерпели поражения: 1:2 с хорватским «Динамо», 0:1 с сербским «Партизаном», 1:2 с венгерской «Кишвардой», 0:1 с венгерским «Гонведом». Подопечные Валерия Карпина ни разу не одержали хотя бы двух побед подряд.



В межсезонье ростовский клуб покинули защитники Хайтам Алеесами, Дмитрий Чистяков, Алексей Козлов и Арсений Логашов, полузащитники Георгий Махатадзе и Александр Саплинов, а также вратарь Максим Рудаков (двое последних отданы в аренду). Перешёл в «Ростов» защитник Игорь Калинин, в аренду взят нападающий Николай Комличенко.



Форвард Владимир Обухов дисквалифицирован ФИФА до декабря 2021 года за использование запрещённых веществ. В «Ростове» приняли решение разорвать контракт с 29-летним футболистом.



Не примет участия в матче с «Динамо», но перейдёт в «Ростов» на правах аренды до конца сезона 19-летний вингер «Зенита» Кирилл Щетинин.



Матч с «Динамо» пропустит главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, дисквалифицированный КДК РФС за попытку физического воздействия на судью в игре 30-го тура прошлого чемпионата России с «Краснодаром» (1:3).

В какой форме «Динамо»

Динамовцы провели межсезонье столь же неоднозначно, как и ростовчане. Идентичная статистика: три победы, одна ничья и четыре поражения в восьми матчах. На первых полноценных предсезонных сборах под руководством Сандро Шварца бело-голубые обыграли чешских одноклубников из города Ческе-Будеёвице (4:0), кипрский АЕЛ (1:0) и венгерский «Будафоки» (3:0).

Единственная ничья пришлась на встрчу с чешской «Спартой» (2:2). Оказались сильнее «Динамо» футболисты румынского «Клужа» (1:0), австрийского ЛАСКа (3:0), чешского «Яблонца» (2:0) и венгерского МТК (2:0).



Несмотря на неудачные результаты контрольных матчей, трансферную кампанию динамовцев можно считать как минимум интересной. Московский клуб подписал защитника «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальта, а также бывшего колумбийского защитника «Вест Хэма» Фабиана Бальбуэна. Теперь в обороне бело-голубых сразу трое испаноговорящих футболистов, помимо Лаксальта и Бальбуэна, это уругваец Гильермо Варела.

Форвард Комличенко, отданный в аренду «Ростову», сможет сыграть против бело-голубых: в соглашении между командами нет запрета на его участие в матче. За «Динамо» не сможет сыграть 18-летний Лука Гагнидзе (отдан в аренду), зато 19-летний Саба Сазонов готов выйти на поле. У защитника Романа Нойштедтера и полузащитника Шарля Каборе истекли контракты с московским клубом.



Из-за травмы в матче против «Ростова» не сможет сыграть нападающий Вячеслав Грулёв. Полузащитник Себастьян Шиманьски успел восстановиться, сыграл на сборах против «Будафоки» и наверняка окажется в заявке на игру с ростовчанами.

«Ростов» — «Динамо»: статистика личных встреч

В двух последних сезонах команды обменивались домашними победами. В ноябре 2020 года ростовчане разгромили динамовцев со счётом 4:1, хет-триком отметился Дмитрий Полоз. В сентябре 2019 года жёлто-синие оказались сильнее со счётом 3:0. Сезоном ранее была зафиксирована ничья 0:0. Последний раз «Ростов» проигрывал «Динамо» дома в мае 2014 года.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Ростов» — «Динамо» 23 июля 2021 года

Ставка: обе забьют за 1.92 (Сделать ставку).



Контрольные матчи показали, что обе команды не успели настроить игру в обороне. Даже динамовцы, подписавшие двух звёздных новичков-защитников. В межсезонье бело-голубые в среднем пропускали 1,25 мяча за матч, ростовчане — 1,1. Велика вероятность, что отличиться в пятницу сумеют обе команды.



Особенно в контексте атакующего потенциала обеих сторон. У хозяев по-прежнему мощно выглядит Али Соу, очень хочет себя реализовать и вернуться в сборную России Комличенко, трижды отличившийся за новую команду в контрольных матчах. Лучшим бомбардиром «Динамо» в межсезонье стал Константин Тюкавин, раскрывшийся в минувшем сезоне. На его счету три гола. Не сказали своего последнего слова Клинтон Н’Жье и Сильвестр Игбун.



Можно рискнуть и поставить на тотал больше 2.5 гола за 2.30. Эта ставка проходила в трёх из четырёх последних очных встречах команд. Единственные опасения вызывает отсутствие зрителей. Без них командам наверняка будет не хватать драйва.