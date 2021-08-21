«Химки» — «Рубин». Прогноз: Леониду Слуцкому за «Зенитом» не угнаться

22 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Рубин» 22 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Химки» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин» (22.08.2021)

Конец лета всё ближе, квалификация еврокубков вышла на финишную прямую. Отечественные клубы её уже покинули. Зато чемпионат России разгоняется. Четыре тура позади, участники растянулись по турнирной таблице. Теперь очки есть у каждого клуба, но и осечек никто не избежал.

Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги закроется в воскресенье, 22 августа, тремя матчами. Наиболее поздний стартует в 16:00 мск в Химках. Местный одноимённый клуб примет казанский «Рубин». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.



У гостей всё вроде бы более чем хорошо. 10 очков из 12 возможных, второе место. Лучше по итогам четырёх туров выступил только «Зенит», да и то дело в дополнительных показателях. Семь забитых мячей, два пропущенных. Красота. Но если смотреть глубже, ситуация перестанет быть такой красивой.



Кошмарный вылет из Лиги конференций — это понятно. Добавим сюда уровень оппозиции в РПЛ. Тульский «Арсенал» (3:0) находится на дне турнирной таблицы, «Ахмат» (2:1) — крепкий середняк, который вёл в счёте до удаления Георги Шелии. Но в меньшинстве пропустил дважды, причём решающий мяч отправил в свои ворота.

Остаётся только победа над «Спартаком» (1:0). Красно-белые тогда, во-первых, смотрелись заметно лучше и как минимум на ничью точно наиграли. И второе — стоит признать, что на старте сезона москвичи никак не могут обрести себя. Сразу несколько ключевых исполнителей в плохом состоянии, реализация низкая. Плюс постоянные скандалы и контрактные вопросы, добавляющие нервозности.



Неделю назад «Рубин» едва унёс ноги от новичка элитного дивизиона. «Крылья Советов» смотрелись в Казани даже лучше (1:1). Спасибо Хван Ин Бёму, забившему хитрым ударом со штрафного. В общем, второе место в РПЛ — скорее, череда везения и приятного календаря. Футбол у команды Слуцкого добротный, но явно не на зону Лиги чемпионов.



Последний момент — травма Хвичи Кварацхелии. Грузина накануне даже убрали из заявки, хотя поводов для беспокойства нет. У казанцев перебор легионеров, а по ходу трансферного окна отзаявлять и дозаявлять футболистов можно без ограничений. Как только Хвича восстановится, он вернётся в заявку.

Без Кварацхелии с созиданием по-прежнему колоссальные трудности. Деспотович травмирован, Иван Игнатьев только разочаровывает, а Михаил Костюков при всей своей старательности довольно ограничен. Неделю назад до выхода 21-го номера впереди практически ничего не получалось.



А ведь у «Химок» по-прежнему полнейший порядок с организацией и дисциплиной. И ещё один важный момент — они только что выдали чуть ли не худший матч за всё время работы Игоря Черевченко. Сам специалист после 0:3 от «Сочи» говорил, что его подопечные ещё легко отделались. На деле южане реализовали чуть ли не все свои моменты. Но настрой показательный.



У химчан четыре очка. Тут снова нужно сказать о календаре. Проиграли только «Зениту» (1:3) и «Сочи» (0:3) — действующему чемпиону и одному из самых играющих коллективов РПЛ. Обыграли в гостях «Краснодар» (1:0). Не без доли везения, конечно, однако в обороне справились и ошибку Матвея Сафонова использовали. А ещё обменялись голами с «Ростовом» (1:1).



Плюс своё поле. Плюс отличная статистика: «Рубин» ни разу не выиграл в трёх предыдущих выездных встречах с «Химками». Плюс отсутствие Кварацхелии и Деспотовича — ключевых созидателей. А теперь самое интересное. Букмекеры считают гостей фаворитами, а на победу хозяев предлагают коэффициент выше тройки.



Перебор? Пожалуй. Как минимум за очки команда Черевченко тут наверняка зацепится. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.17 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 4.5 гола за 1.70. Предпосылок для высокой результативности не видно. Хозяевам нужно отвечать на провал в Сочи.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ «Химки» — «Рубин» 22 августа 2021 года

Казанцы едва унесли ноги от «Крыльев Советов» и имеют заметные кадровые потери. Деспотович по-прежнему травмирован, в Химках точно не сыграет Хвича. Подопечные Игоря Черевченко неделю назад провалились в игре с «Сочи». А ведь при нынешнем тренерском штабе два матча подряд химчане не проваливают. Пожалуй, за очки они должны зацепиться.



Ставка: «Химки» не проиграют за 1.70.