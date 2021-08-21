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«Химки» — «Рубин», 22 августа 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, где покажут

«Химки» — «Рубин». Прогноз: Леониду Слуцкому за «Зенитом» не угнаться
Сергей Перемутов
«Химки» — «Рубин». Прогноз на матч 22.08.2021 РПЛ
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Только казанцы тянут темп «Зенита». Но это ненадолго.

22 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Рубин» 22 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Химки» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин» (22.08.2021)

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Рубин
Казань

Конец лета всё ближе, квалификация еврокубков вышла на финишную прямую. Отечественные клубы её уже покинули. Зато чемпионат России разгоняется. Четыре тура позади, участники растянулись по турнирной таблице. Теперь очки есть у каждого клуба, но и осечек никто не избежал.

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Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги закроется в воскресенье, 22 августа, тремя матчами. Наиболее поздний стартует в 16:00 мск в Химках. Местный одноимённый клуб примет казанский «Рубин». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.

У гостей всё вроде бы более чем хорошо. 10 очков из 12 возможных, второе место. Лучше по итогам четырёх туров выступил только «Зенит», да и то дело в дополнительных показателях. Семь забитых мячей, два пропущенных. Красота. Но если смотреть глубже, ситуация перестанет быть такой красивой.

Кошмарный вылет из Лиги конференций — это понятно. Добавим сюда уровень оппозиции в РПЛ. Тульский «Арсенал» (3:0) находится на дне турнирной таблицы, «Ахмат» (2:1) — крепкий середняк, который вёл в счёте до удаления Георги Шелии. Но в меньшинстве пропустил дважды, причём решающий мяч отправил в свои ворота.

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Остаётся только победа над «Спартаком» (1:0). Красно-белые тогда, во-первых, смотрелись заметно лучше и как минимум на ничью точно наиграли. И второе — стоит признать, что на старте сезона москвичи никак не могут обрести себя. Сразу несколько ключевых исполнителей в плохом состоянии, реализация низкая. Плюс постоянные скандалы и контрактные вопросы, добавляющие нервозности.

Неделю назад «Рубин» едва унёс ноги от новичка элитного дивизиона. «Крылья Советов» смотрелись в Казани даже лучше (1:1). Спасибо Хван Ин Бёму, забившему хитрым ударом со штрафного. В общем, второе место в РПЛ — скорее, череда везения и приятного календаря. Футбол у команды Слуцкого добротный, но явно не на зону Лиги чемпионов.

Последний момент — травма Хвичи Кварацхелии. Грузина накануне даже убрали из заявки, хотя поводов для беспокойства нет. У казанцев перебор легионеров, а по ходу трансферного окна отзаявлять и дозаявлять футболистов можно без ограничений. Как только Хвича восстановится, он вернётся в заявку.

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Без Кварацхелии с созиданием по-прежнему колоссальные трудности. Деспотович травмирован, Иван Игнатьев только разочаровывает, а Михаил Костюков при всей своей старательности довольно ограничен. Неделю назад до выхода 21-го номера впереди практически ничего не получалось.

А ведь у «Химок» по-прежнему полнейший порядок с организацией и дисциплиной. И ещё один важный момент — они только что выдали чуть ли не худший матч за всё время работы Игоря Черевченко. Сам специалист после 0:3 от «Сочи» говорил, что его подопечные ещё легко отделались. На деле южане реализовали чуть ли не все свои моменты. Но настрой показательный.

У химчан четыре очка. Тут снова нужно сказать о календаре. Проиграли только «Зениту» (1:3) и «Сочи» (0:3) — действующему чемпиону и одному из самых играющих коллективов РПЛ. Обыграли в гостях «Краснодар» (1:0). Не без доли везения, конечно, однако в обороне справились и ошибку Матвея Сафонова использовали. А ещё обменялись голами с «Ростовом» (1:1).

Плюс своё поле. Плюс отличная статистика: «Рубин» ни разу не выиграл в трёх предыдущих выездных встречах с «Химками». Плюс отсутствие Кварацхелии и Деспотовича — ключевых созидателей. А теперь самое интересное. Букмекеры считают гостей фаворитами, а на победу хозяев предлагают коэффициент выше тройки.

Перебор? Пожалуй. Как минимум за очки команда Черевченко тут наверняка зацепится. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.17 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 4.5 гола за 1.70. Предпосылок для высокой результативности не видно. Хозяевам нужно отвечать на провал в Сочи.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ «Химки» — «Рубин» 22 августа 2021 года

Казанцы едва унесли ноги от «Крыльев Советов» и имеют заметные кадровые потери. Деспотович по-прежнему травмирован, в Химках точно не сыграет Хвича. Подопечные Игоря Черевченко неделю назад провалились в игре с «Сочи». А ведь при нынешнем тренерском штабе два матча подряд химчане не проваливают. Пожалуй, за очки они должны зацепиться.

Ставка: «Химки» не проиграют за 1.70.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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