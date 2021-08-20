«Уфа» — «Зенит». Прогноз: жара чемпиону России не помеха. Клаудиньо начнёт с победы

21 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 7.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Зенит» 21 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Уфа» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.78, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит» (21.08.2021)

Конец лета всё ближе, квалификации еврокубков вышли на финишную прямую. Отечественные клубы из них уже вылетели. Зато чемпионат России разгоняется. Четыре тура позади, участники растянулись по турнирной таблице. Теперь очки есть у каждого клуба, но и осечек никто не избежал.

Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 21 августа, сразу пятью матчами. Два из них стартуют в 18:00 мск. В Уфе на стадионе «Центральный» «Уфа» примет «Зенит». Изначально начать должны были раньше, но из-за погодных условий свисток арбитра раздастся на два часа позже.



Всему виной — жуткая жара. Днём в субботу в Башкортостане обещают до +38 градусов. Добавим сюда синтетическое поле, что только усложнит задачу футболистам. Конечно, в 18:00 играть будет чуть легче, но комфортными эти условия всё равно не назвать. Духота должна сказаться на действиях команд. По крайней мере, в первом тайме.



Старт сезона получился для соперников если не триумфальным, то вполне успешным. Сине-бело-голубые набрали 10 из 12 максимально возможных очков. Могло быть лучше, но удаление Далера Кузяева не позволило обыграть «Локомотив» неделю назад (1:1). Справедливости ради, в меньшинстве действующий чемпион смотрелся даже лучше.

Не хватило реализации, да и работа Сергея Карасёва оставила вопросы. Впрочем, до этого петербуржцы успели обыграть «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2) и «Краснодар» (3:2). Вполне достаточно, чтобы занимать первое место в турнирной таблице. «Рубин» отстаёт только по дополнительным показателям, а вот остальные такой темп не тянут.



Главная новость последних дней — добавление в состав Клаудиньо. Олимпийский чемпион не смог дебютировать с «Локомотивом» из-за бюрократических тонкостей, зато теперь решил все вопросы и готов появиться на поле. С ходу 90 минут бразилец вряд ли получит, но на дебют мы вправе рассчитывать. Ракицкий и Малком тоже готовятся.



О защите гостей сказано достаточно. Деян Ловрен на старте сезона ошибался много и со вкусом. Михаил Кержаков не то чтобы чудил (гол Смолова с острого угла выносим за скобки благодаря офсайду), но и не выручал. Шесть пропущенных мячей на 360 минут — это много. А ведь «Уфа» после смены тренера приободрилась.

Финишный спурт в прошлом сезоне (а также отмена стыков) позволили остаться в РПЛ. В нынешнем сезоне за четыре тура забито пять мячей, хотя состав остался на том же уровне. Алексей Стукалов явно знает своё дело. Радует Гамид Агаларов, здорово проявляет себя Эгаш Касинтура. Неслучайно в двух предыдущих матчах он попадал в старт.



И вроде бы ставка на голы в обе стороны напрашивается, благо что коэффициент бодрый. Вот только статистика очных встреч против. В трёх последних случаях «Уфа» осталась без голов, да и сине-бело-голубые неделю назад выглядели в обороне добротно. А вероятное возвращение Ракицкого только добавит уверенности.



На «обе забьют — нет» дают 1.90, а на «хозяева не забьют» — вообще 2.20. Более чем добротный вариант. Жара снизит интенсивность игры, уровень исполнительского мастерства у атаки «Уфы» невысок, а действующему чемпиону пора бы уже отыграть «на ноль». Вариант попроще — тотал меньше 3 голов за 1.67.



Хозяева пробили планку лишь в одной игре сезона. С «Динамо» (2:3) были два пенальти, удаление и три гола после 80-й минуты. В остальном — пара-тройка мячей, не более. Ждём сдержанную победу петербуржцев, что-то в духе 1:0 или 2:0. Слишком уж велика разница в уровне исполнителей. Жара скажется на скоростях, но не помешает фавориту взять три очка.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» 21 августа 2021 года

Начало встречи отложили на два часа из-за аномальной жары, но на синтетическом газоне темп в любом случае вряд ли окажется высоким. По крайней мере, до перерыва. Потому высокой результативности не ждём. Сине-бело-голубые напропускали на пару туров вперёд, пора исправляться. Благо что в трёх предыдущих очных матчах они отыграли «на ноль».



Ставка: «Уфа» не забьёт за 2.20.