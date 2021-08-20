«Атлетик» — «Барселона». Прогноз: а ведь без Лионеля Месси каталонцы на многое способны!

21 августа состоится матч второго тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонцам: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 4.20. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» Б — «Барселона» 21 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетик» Бильбао — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. А поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона» (21.08.2021)

Очередные выходные на подходе, а значит, нас ожидает второй тур чемпионата Испании. Одной из главной вывесок обещает стать встреча «Атлетико» Бильбао и «Барселоны». Рональд Куман продолжает адаптироваться к игре без Лионеля Месси, который перебрался в чемпионат Франции.

И именно эта сторона вопроса будет главной для фанатов и хейтеров каталонского клуба как минимум на старте сезона. Успешность сезона напрямую зависит от того, насколько эффективно получится обходиться без гениального аргентинца. Во втором туре сине-гранатовых ожидает старый знакомый.

В одном лишь 2021 году «Атлетик» и «Барселона» встречались четырежды, при этом в трёх случаях побеждал более именитый клуб из Барселоны. Хорошей новостью для болельщиков можно назвать тот факт, что во всех матчах был пробит тотал больше 2.5 гола. Интересно, что предыдущие пять очных игр оказались низкорезультативными.

Прошлый сезон стал для «Атлетика» удачным, даже несмотря на итоговое 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Ведь баски стали обладателем Суперкубка Испании, а в национальном кубке добрались до финала. Оба раза за трофей боролись именно с «Барселоной». С переменным успехом. Яркие, скандальные 3:2 в Суперкубке и чувствительные 0:4 в Кубке.

Что касается «Барселоны», то всё, чем может похвастать команда из столицы Каталонии, это победа в Копа Дель Рей. В Лиге чемпионов довольно быстро покинули плей-офф, в Примере не совладали с двумя мадридскими коллективами. Топовые матчи проигрывали очень часто.

Новый сезон стороны начали по-разному. Подопечные Рональда Кумана добыли непростую победу над «Реалом Сосьедад» (4:2), а вот баски не сумели осилить скромный «Эльче» (0:0). Более того, практически весь матч инициативой владела команда, едва не вылетевшая по итогам прошлого сезона в Сегунду. Не лучший старт чемпионата для «Атлетика».

Ещё в первом туре Примеры «Барселона» столкнулась с серьёзнейшими кадровыми проблемами — Куман не смог рассчитывать на Ансу Фати, Серхио Агуэро, Марка-Андре тер Штегена, Усмана Дембеле, Оскара Мингесу и Френки де Йонга. За неделю мало что изменилось — с «Атлетиком» из всех вышеперечисленных исполнителей готов сыграть лишь де Йонг.

Практически под завязку забит и лазарет «Атлетика», в котором находятся сразу шесть футболистов. С «Барсой» не смогут помочь Иньиго Кордоба, Андер Капа, Юри Берчиче, Кенан Кодро, Перу Ноласкоайн и Айтор Паредес. И если потери каталонцев не помешали добыть важнейшие три очка на старте, то отсутствие ряда ключевых футболистов в составе красно-белых явно сказались на итоговом результате с «Эльче».

Как показал первый тур Примеры, «Барселона» без Лео Месси не так уж и плоха — качественное продвижение мяча, немалое количество опасных моментов и итоговые четыре мяча в ворота крепкой команды из Сан-Себастьяна. С «Атлетиком» «блаугранас» должно быть ещё легче, хоть матч и будет выездным. Коэффициент на чистую победу «Барсы» выглядит соблазнительно. Почти двойка.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Барселона» 21 августа 2021 года

В первом туре Примеры «Атлетик» не просто не смог обыграть скромный «Эльче», но и вовсе был близок к поражению. Кажется, подопечные Марселино Гарсии Тораля пока не готовы просто к сезону, а уж к таким соперникам, как «Барселона», и подавно… Кадровых потерь много, а вот сине-гранатовые неделю назад смотрелись здорово.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.90.