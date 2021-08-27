«Бетис» — «Реал». Новости о Килиане Мбаппе могут аукнуться мадридцам в Ла Лиге

28 августа состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех севильцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Бетис» — «Реал» 28 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 3-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» (28.08.2021)

Лето 2021 года завершается, совсем скоро на пороге объявится сентябрь. Впрочем, это не повод расстраиваться, ведь футбольный сезон только разгорается. Топовые европейские чемпионаты ещё не успели разогнаться как следует, но уже вынуждены уходить на запланированный перерыв для национальных сборных.



Испанская Примера добралась до третьего тура, программа продолжится 28 августа сразу четырьмя встречами. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Бетиса» и мадридского «Реала», которая пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям, но не всё так очевидно.



Прошлый сезон «Реал Бетис» под руководством опытнейшего Мануэля Пеллегрини провёл достойно. По итогам занял шестое место, набрав 61 балл за 38 туров, и попал в групповой этап Лиги Европы. Теперь клубу из Севильи предстоит помериться силами с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем», хотя это будет только через две недели.



Пока же зелёно-белые провели два матча в новом сезоне чемпионата Испании, набрав всего два очка из шести возможных. Ничего страшного, конечно, не случилось, хотя соперники были не самые грозные. В первом случае подарили очки «Мальорке», которая вернулась из Сегунды, а во втором — скромному «Кадису». Оба матча завершились со счётом 1:1. Конечно, болельщики ждали большего.



Примечательно, что в обоих случаях севильцы имели внушительное преимущество по проценту владения мячом, но особенно это не помогло. Во-первых, по ходу дела приходилось отыгрываться. Во-вторых, конкретики перед чужой штрафной площадью не хватало. С «Мальоркой» вовсе ни разу не попали в створ ворот, а забитый мяч — автогол голкипера.



«Реал Мадрид» начал сезон с яркой победы над «Алавесом» (4:1). Смотрелись неплохо, гол пропустили уже при счёте 3:0, да и тот — с пенальти. В общем и целом вполне заслуженная победа, хотя до перерыва многое не получалось. Однако развить успех и вырваться в лидеры Примеры не удалось, выезд в Валенсию к местному «Леванте» заставил сильно попотеть.



Встреча завершилась результативной ничьей — 3:3. Уже на пятой минуте Гарет Бэйл с передачи Карима Бензема открыл счёт. В дебюте второго тайма хозяева восстановили баланс, а на 57-й минуте вышли вперёд. В оставшееся время «галактикос» были вынуждены отыгрываться два раза. Вырвать победу не помогло даже удаление голкипера соперника на 87-й минуте. Навыки вставшего в ворота полевого игрока так и не проверили.

Понятно, что подопечные Карло Анчелотти — фаворит. Здесь и состав, и статус, и статистика личных встреч играет за мадридцев. Дело в том, что они потерпели всего лишь четыре поражения в 24 предыдущих очных противостояниях. И особенного желания спорить с этими цифрами нет. Очень вероятно, что без очков «Реал» как минимум не останется.



Однако «Реал Бетис» добавил. В составе есть игроки высокого уровня (тот же Набиль Фекир или Андрес Гуардадо), да и шестое место в чемпионате Испании занять не так уж просто. Плюс в последнее время мадридцам тяжело играть с «Бетисом», в семи предыдущих случаях они пропустили десять голов. При таких раскладах «Х2 и обе забьют» за 2.03 выглядит интересно.



Защита мадридцев без Рамоса и Варана ожидаемо просела. А подвешенная ситуация с возможным переходом Килиана Мбаппе может только добавлять нервозности. Потому исключать результативную ничью не стоит. Севильцы не добрали очков в первых турах и очень постараются компенсировать это в субботу.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» 28 августа 2021 года

«Реал Мадрид» за два тура отличился семь раз, но с обороной всё не так гладко. «Реал Бетис» в прошлом сезоне был хорош, работа Мануэля Пеллегрини не проходит без следа. Очки мадридцы наверняка наберут, но обеспечить их проблемами хозяева, на наш взгляд, вполне могут. Потому подстрахуемся на случай мирного исхода.



Ставка: «Реал Мадрид» не проиграет и обе забьют за 2.03.