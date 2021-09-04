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Кипр — Россия, прогноз на матч 4 сентября 2021, где покажут, какой канал, во сколько начало, прямая трансляция

Кипр — Россия. Прогноз «Фонбет»: Валерий Карпин приблизит сборную к ЧМ-2022
БК Фонбет
Кипр — Россия: где покажут, какой канал
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Гильерме, Джикия и Дивеев отыграют в Никосии без ошибок. Дело за атакой.

В субботу, 4 сентября, в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу встретятся сборные Кипра и России. Начало — в 19:00 мск. Сделать ставку на матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Кипр

Сборная Кипра занимает последнее, шестое место в турнирной таблице квалификации чемпионата мира 2022 года, набрав четыре очка после четырёх игр. В активе островитян одна победа, одна ничья и два поражения. Киприоты стартовали с ничьей со словаками, затем проиграли хорватам (0:1), выиграли у словенцев (1:0) и уступили мальтийцам (0:3).

В последних семи матчах сборная Кипра сумела победить лишь однажды, проиграв пять раз и один раз сыграв вничью. К встрече с россиянами киприоты подходят с серией из трёх поражений, причём в этих матчах они не смогли забить ни одного мяча.

В какой форме Россия

Россияне идут на второй строчке в таблице квалификации ЧМ-2022, набрав семь очков и уступая хорватам по дополнительным показателям. Сборная России стартовала на этом турнире с двух побед — над командами Мальты (3:1) и Словении (1:2), затем уступила словакам (1:2) и сыграла вничью с хорватами (0:0).

На прошедшем чемпионате Европы сборная России выступила неудачно, заняв последнее место в группе и не сумев выйти в плей-офф. Россияне смогли обыграть лишь финнов (1:0), а также проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

После чемпионата Европы Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера, его сменил Валерий Карпин. Он дебютировал в национальной команде с ничьей с хорватами (0:0) в Москве.

Кипр — Россия: статистика личных встреч

Сборные России и Кипра встречались между собой пять раз. Впрочем, три игры состоялись очень давно. Дважды это было в отборе на ЧМ-1998, а в 2003 году стороны провели товарищеский матч.

Стоит отметить, что киприоты не выиграли ни разу: четыре поражения и одна ничья. Да и та случилась ещё в прошлом веке. Соперники играли в одной группе отборочного турнира Евро-2020, и россияне выиграли оба матча: 1:0 дома и 5:0 в гостях. Впрочем, в Никосии три мяча из пяти были забиты в большинстве.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Кипр — Россия 4 сентября 2021 года

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Кипр
Не начался
Россия

Ставка: сборная Кипра не забьёт за 1.80. (Сделать ставку).

Сборная России показала достойную игру в первом матче после провального Евро-2020 и в первой игре при новом тренере. Россияне играли на равных с вице-чемпионами мира и заслужили ничью. При этом Карпину удалось удивить гостей, оставив в запасе Фёдора Смолова и выпустив состав без чистых нападающих. Тем не менее в атаке россияне смотрелись неплохо и могли отличиться.

Киприоты неприятно удивили в прошлом матче, разгромно проиграв мальтийцам (0:3). У команды совершенно разладилась игра в атаке. За последние семь матчей они забили всего один мяч.

Также сборная Кипра сумела лишь однажды отличиться в пяти матчах с командой России. А ведь с Хорватией подопечные Валерия Карпина выглядели надёжно. Джикия и Дивеев не пожарили, Гильерме внушал уверенность каждым действием.

Считаем, что россияне выйдут в хорошем настроении после достойной игры с хорватами и сумеют не пропустить.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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