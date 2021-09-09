«Металлург» Мг — «Адмирал». Прогноз: 2:7 от «Салавата» не выбьют Илью Воробьёва из колеи

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.34, а успех клуба из Владивостока оценён экспертами в 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Адмирал» 10 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.60.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Адмирал» Владивосток (10.09.2021)

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Не успели поклонники хоккея оглянуться, как клубы провели по три-четыре матча. На 10 сентября запланировано ещё пять штук. Отдельное внимание стоит уделить встрече двух представителей Восточной конференции. «Металлург» и «Адмирал» будут выяснять отношения в Магнитогорске.

На первый взгляд может показаться, что исход очевиден. Один из претендентов на финал Восточной конференции на своём льду сразится с явным аутсайдером. «Адмирал» вернулся в КХЛ, но сохранил серьёзные финансовые проблемы. Комплектовался по остаточному принципу, да ещё и сменил тренера перед началом сезона. Потому ожидания были минимальны.



Однако на старте «моряки» успели заявить о себе. Причём как со знаком плюс, так и со знаком минус. С одной стороны, потерпели четыре поражения, пропустив 20 шайб. Самое запоминающееся, разумеется, случилось в Санкт-Петербурге. Тогда получили 2:9 от местного СКА. Долгое время держались, однако в концовке посыпались удаления.



В то же время дальневосточники забили восемь голов и уже набрали первые баллы. Результат не такой плохой, если учитывать все сопутствующие условия и календарь. А в матче с «Авангардом» (3:4 Б) вовсе смотрелись достойно, могли даже вырвать два очка в затянувшейся серии буллитов. Действующий победитель Кубка Гагарина, конечно, создал себе проблемы сам, но заслуг гостей это не умаляет.

Мог «Адмирал» зацепиться за победу и в последнем матче с «Северсталью». В итоге проиграл со счётом 2:3, пропустив третью шайбу уже в овертайме. Но надо сказать, что по ходу встречи дважды вырывался вперёд. Снова сказались удаления. Два из трёх голов дальневосточники пропустили в меньшинстве. Хотя успех был очень близко.

Посмотрим, как будет во Владивостоке, а пока «моряки» завершают выездную серию в Магнитогорске. Правда, на многое рассчитывать, судя по всему, не придётся. «Магнитка» начала сезон с побед на выезде: сперва над «Автомобилистом» (6:2), затем — над «Барысом» (2:1). В атаке смотрелась неплохо, в нужные моменты держала удар.



А вот первый домашний матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» обернулся провалом. Хозяева проиграли со счётом 2:7, причём по делу. Отставали от соперника на полсекунды в атаке и в обороне, как сказал на пресс-конференции Илья Воробьёв. А Василий Кошечкин в юбилейной игре получил семь шайб. Конечно, перед собственными болельщиками такие пощёчины нужно закрывать быстро и решительно.



Понятно, что «Металлург» заслуженно считается фаворитом, мотивации ему сейчас не занимать. Состав гораздо крепче и сил должно быть больше. Ну и фактор своего льда, естественно. Плюс видно, что «Адмирал» к концу встреч зачастую устаёт: появляются ненужные удаления, да и семь пропущенных шайб в третьих периодах — вполне себе показатель.

При таких раскладах П1 и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.98 выглядит заманчиво. В победе хозяев сомнений мало, зато можно ожидать внушительной результативности. Оборона у команды из Владивостока пока никуда не годится, уж очень многое позволяет оппонентам в своей зоне. Но пару раз огрызнуться тоже могут, так что скучать не придётся.

«Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 сентября 2021 года

«Металлург» и «Адмирал» по-разному стартовали в новом розыгрыше КХЛ, но важно, что на двоих уже успели наколотить 18 голов. То есть с результативностью проблем нет. Однако у «моряков» явно не всё в порядке с защитой — очень много позволяют создавать соперникам в своей зоне. Мы бы взяли П1 через общий верх. ММг нужно отвечать на кошмарные 2:7 в предыдущей игре.



Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.