Энтони Джошуа – Александр Усик. Что сильнее: мощь или интеллект?

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм» состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе и обязательным претендентом WBO в тяжёлом весе украинским боксёром Александром Усиком. Начало боя – не раньше 1:00 мск 26 сентября. Посмотреть бой в России можно будет на стриминговой платформе DAZN. Сможет ли перешедший в более тяжёлый вес украинец победить одного из лучших боксёров мира?

По оценке букмекеров, фаворит – Энтони Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 60% вероятности. Шансы Усика оценивают коэффициентом 2.72 (35%). На ничейный исход боя принимают ставки за 20.00 (5%).

Анализ и прогноз боя Джошуа – Усик (26.09.2021)

Александр Усик – непобеждённый боксёр, но на данный момент в букмекерских раскладах он идёт аутсайдером. Этому есть два логичных объяснения. Во-первых, Энтони Джошуа – очень серьёзный оппонент. Да, в его карьере было нелепое поражение от Энди Руиса, но в реванше британец легко разобрался с оппонентом. Сейчас он владеет практически всеми чемпионскими поясами, лишь пояс чемпиона по версии WBC у Тайсона Фьюри. Достаточно взглянуть на список боксёров, которых Джошуа победил: Владимир Кличко, Александр Поветкин, Карлос Такам, Кубрат Пулев, Диллиан Уайт. Впечатляет.



Во-вторых, Усик в 2019 году повысил весовую категорию, перешёл из первого тяжёлого веса в тяжёлый. Пока здесь на его счету две победы: бой с Чаззом Уизерспуном не назовёшь показательным, американский ветеран просто оказался в удачное время в удачном месте после того, как провалил допинговый тест Тайрон Спонг. А вот победа над Дереком Чисорой – это уже кое-что. Не самая убедительная, но всё-таки победа. И вот бой, которого все так долго ждали: Джошуа против Усика.



Кто фаворит, сказать сложно. Даже эксперты расходятся в своих прогнозах. Например, действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев ставит на победу Джошуа.



«Я считаю, что Джошуа победит Усика, потому что он настоящий тяжеловес. Он не такой простой боксёр. То, что случилось в бою с Энди Руисом, — это чисто человек недооценил его, не настроился на него. Они в последний момент взяли его на бой, потому что у Энтони несколько раз поменялись соперники. Нельзя по этому бою оценивать потенциал Джошуа.



Усик тоже хороший боксёр. Он сделал суперрезультат в первом тяжёлом весе, стал абсолютным чемпионом. Молодец в любом случае. Но я думаю, что выиграет Джошуа», — заявил Бетербиев.



А вот обладатель пояса WBA Gold во втором наилегчайшем весе россиянин Михаил Алоян считает фаворитом Усика.



«Встретятся два высококлассных боксера. Но я всё-таки думаю, что Усик умеет подстраиваться под соперника и является более интеллектуальным боксером, поэтому победа будет всё-таки за Александром. Разница в габаритах для Усика – небольшая проблема. А наличие чемпионских титулов у Джошуа будет для Саши дополнительным стимулом», — подчеркнул Алоян.



Кто окажется прав? Сказать сложно. Джошуа боксирует дома, в привычном весе, наконец, это просто классный боксёр. С другой стороны, Усик действительно очень техничен. Пусть у него нет такой мощи удара, как у других тяжеловесов, но он может перебоксировать любого. В общем, украинец идёт у букмекеров андердогом, но ситуация такова, что его победе никто сильно не удивится.

А вот удивятся, наверное, все, если этот бой завершится рано. Прямо сейчас на ТБ 9.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на то, что поединок завершится до этой отметки, можно поставить за 2.27. Усик – непобеждённый, а его защита позволяет говорить о том, что он сможет избежать нокаута. Даже Эдди Хирн говорил, что Джошуа в предстоящем бою нужно полагаться на свою технику, а не пытаться забить оппонента.



С другой стороны, мощи в тяжёлом весе украинцу действительно не будет хватать, поэтому не стоит ждать нокаута и в обратную сторону. Кажется, ставка на полный бой здесь будет оправдана.



Нас ждёт потрясающий поединок! У вас ещё есть время на то, чтобы выбрать подходящий вариант и заключить пари. Удачных ставок!