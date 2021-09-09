«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз: Джейми Варди разберётся с третьим вратарём Гвардиолы

11 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Манчестер Сити»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Лестера» оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Ман Сити» 11 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. А поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» (11.09.2021)

Международная пауза подошла к концу, а значит, уже в выходные нас ожидает возобновление клубного европейского футбола. Основное внимание приковано к английской Премьер-лиге, каждый тур которой дарит фанатам как минимум один крутой матч. На этот раз, например, сойдутся «Лестер» и «Манчестер Сити».

По итогам трёх туров соперники имеют одинаковое количество очков — по шесть. Две победы при одной неудаче. А вот разница голов невероятно отличается. 10:1 у гостей, 4:5 у хозяев. «Манчестер Сити» достаточно неожиданно проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в первом туре, тогда как «Лестер» откровенно провалился с «Вест Хэмом» (1:4).

Другое дело, что два остальных матча сложились для команд по-разному — команда Гвардиолы камня на камне не оставила от «Норвича» и «Арсенала» (дважды по 5:0), а вот подопечные Роджерса добыли мучительные победы над тем же «Норвичем» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0).

За последний год команды встречались трижды.

Статистика на стороне «Лестера» — две победы при одном успехе «горожан». Более того, в нынешнем сезоне соперники тоже успели пересечься. С минимальным счётом «Лестер» обыграл «Сити» ещё в начале августа, завоевав Суперкубок Англии.

В прошлом сезоне первая битва сторон тоже прошла довольно рано. Правда, не в четвёртом туре, а в третьем. Манкунианский гранд тогда подходил к игре в статусе ещё большего фаворита, однако на своём поле провалился — 2:5. Сейчас же хозяином будет «Лестер». А ведь болельщики на трибунах будут. И это, конечно, полноценный фактор.

Кадровая ситуация двоякая. С одной стороны к тренировкам у «Сити» вернулись Фил Фоден и Кевин Де Брёйне — это плюс. С другой стороны — катастрофическая ситуация на позиции голкипера. Эдерсону запрещено выходить на поле из-за поездки в стан сборной Бразилии, а дублёр Закари Стеффен находится на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

Единственной опцией остался 36-летний Скотт Карсон, который находится в клубе на правах глухого запасного. Кажется, возрастному голкиперу, не игравшему на высоком уровне уже почти 10 лет (один матч в прошлом сезоне можно вынести за скобки), действительно придётся встать в рамку… Джейми Варди радостно потирает руки.

«Лестер» не отличается стабильностью. В 14 последних матчах АПЛ подопечные Брендана Роджерса имеют семь побед при шести поражениях. Впрочем, именно эта нестабильность и намекает на возможный успех. На указанном отрезке «лисы» успели обыграть «Манчестер Юнайтед», были победы над «Челси» и тем же «МЮ» в Кубке Англии.

Шесть из последних 10 очных встреч в АПЛ оказались результативными. Проблемы «Ман Сити» на вратарской позиции намекают на то, что как минимум один раз Карсон наверняка пропустит. «Сити», снова имея в составе Де Брёйне и Фодена, также будут чувствовать себя значительно увереннее в атаке. Кажется, нас ожидает очередное шоу в исполнении двух ярких команд.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 11 сентября 2021 года

Центральный матч тура АПЛ далеко не всегда дарит болельщикам большое количество забитых мячей, однако игры с участием «Лестера» и «Манчестер Сити» всегда несколько выбиваются из общей картины. Большие проблемы «Сити» на вратарской позиции ставят перед Хосепом Гвардиолой сложную задачу, а вот Джейми Варди только рад — в очередной раз забить «горожанам» станет проще.

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Лестера» больше 1 гола за 2.44.