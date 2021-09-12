Медведев — Джокович в финале US Open и «Арсенал» — ЦСКА в РПЛ: что смотреть сегодня

Сентябрь незаметно подбирается к экватору. Международная футбольная пауза подошла к концу, возобновились клубные чемпионаты. Совсем скоро приступим к еврокубкам. Набирает обороты и Континентальная хоккейная лига. А на US Open добрались до главного блюда — мужского финала. Словом, интересного много. Рассказываем, на что ставить 12 сентября.

На что ставить в футболе 12 сентября

Разумеется, отечественные болельщики ждали возобновления Российской Премьер-Лиги. Седьмой тур стартовал в субботу, в одной из встреч «Зенит» обыграл «Ахмат» и сохранил лидерство в таблице. Программа продолжится в воскресенье тремя играми. В самой ранней из них столичный ЦСКА пожалует в гости к тульскому «Арсеналу», который убрал Дмитрия Парфёнова и назначил на пост главного тренера Миодрага Божовича. Начало — в 14:00 мск.

Также можно будет посмотреть на встречи «Сочи» — «Уфа» (16:30 мск) и «Динамо» — «Нижний Новгород» (19:00 мск). Для сочинцев и москвичей игры с аутсайдерами чемпионата России — отличная возможность закрепиться в группе лидеров. Однако соперники тоже намерены разжиться очками.



В Англии с размахом встретили четвёртый тур, а вот на 12 сентября запланирована всего одна встреча. Зато какая! «Лидс Юнайтед» принимает на «Эллан Роуд» сам «Ливерпуль». Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск. Бразильским футболистам всё же отменили запрет на игры, так что большинство лидеров ожидаем в строю.



В чемпионатах Испании и Германии тоже добрались до четвёртого тура. Правда, смотреть здесь особо нечего. Разве что на мадридский «Реал», который примет бывший клуб Фёдора Смолова — «Сельту». Ну или на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Арминия».



Ещё играют в итальянской Серии А и французской Лиге 1, но тут выбор очевиден. «Милан» — «Лацио». Возвращение в строй Златана Ибрагимовича после травмы и восстановления мало кого оставит равнодушным. Римляне, между прочим, в двух стартовых турах очков не теряли и щедро забивали.

На что ставить в теннисе 12 сентября

На US Open мужчины добрались до финала. Пожалуй, самый лакомый кусочек среди всех остальных спортивных событий этого дня. Даниил Медведев попытается помешать Новаку Джоковичу повторить историческое достижение Рода Лэйвера — календарный «Большой шлем».



Вряд ли сербский теннисист снова сможет получить такой шанс, но россиянин будет преследовать свои интересы. Всё же для Медведева эта победа станет главным достижением в карьере. Даниил дважды доходил до финалов ТБШ, но проигрывал. И вот третья попытка. Встреча начнётся в 23:00 мск, в прямом эфире её покажет Eurosport 1.

На что ещё ставить 12 сентября

Хоккейные фанаты могут обратить внимание на матчи КХЛ. Правда, громких вывесок в воскресенье не завезли. Худо-бедно вызывают интерес матчи «Торпедо» — СКА и «Динамо» Минск — «Ак Барс». Впрочем, пока перебиться можно и этим. Дальше должно быть интереснее.



Любителей автоспорта ожидает гонка Гран-при Италии. Накануне состоялся спринт, Льюис Хэмилтон сенсационно остался за пределами тройки сильнейших. И теперь постарается обогнать Макса Ферстаппена.



Кроме того, на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин продолжается 1/8 финала. Сборная России в субботу обыграла Украину в четырёх партиях и готовится к четвертьфиналу.