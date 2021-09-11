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Даниил Медведев — Новак Джокович, 12 сентября 2021 года, прогноз на матч US Open, смотреть онлайн, прямой эфир

Даниил Медведев — Новак Джокович. Финал US Open — 2021 обречён войти в историю тенниса
Никита Сакун
Новак Джокович — Даниил Медведев: прогноз на матч
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Серб в шаге от исторического достижения, а россиянин — от главного успеха в карьере.

10 сентября Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.42. На успех Медведева можно поставить за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Новак Джокович 12 сентября 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.89. Ставки на пятый сет принимаются за 3.45.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Новак Джокович (12.09.2021)

US Open (м). Финал
12 сентября 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Кульминация, десерт, вишенка на торте — можно как угодно называть финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, но факт остаётся фактом. Всеми ожидаемая битва первой и второй ракеток мира всё же состоится. Новак Джокович и Даниил Медведев сыграют в воскресенье.

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На кону будет стоять многое. Возможно, даже слишком многое. Сербский теннисист на всех парах несётся к повторению исторического достижения Рода Лэйвера — календарному «Большому шлему». В текущем сезоне Новак выиграл три мэйджора, до победы в четвёртом остался всего один матч.

Безумное давление оказывалось бы на него, если бы он не был Джоковичем. Кажется, пока серб полностью справляется со всеми поставленными задачами. Не стоит забывать и о ещё одном достижении, к которому близок Новак. Перед стартом US Open у него, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера было по 20 побед на турнирах «Большого шлема».

Теперь же серб имеет все шансы стать единоличным лидером по данному показателю. Кто-то ещё сомневается в величии Джокера? Вот и получается, что главный матч года в мировом теннисе произойдёт именно в Нью-Йорке. И года — это как минимум. Вдвойне приятно, что до него добрался россиянин.

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Для Медведева предстоящий финал станет третьим в карьере и вторым в сезоне. На US Open — 2019 он сумел уйти со счёта 0-2 с Рафаэлем Надалем, однако в решающем сете всё же проиграл, а вот в начале нынешнего сезона ничего не смог поделать с тем же Джоковичем в Мельбурне — 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Новака.

В целом теннисисты играли друг с другом уже восемь раз, при этом преимущество 21-кратного чемпиона ТБШ не смотрится таким уж впечатляющим — всего 5-3. Интересно, что матч на Australian Open – 2021 стал первым случаем, когда Медведев и Джокович разыграли какой-либо титул. На подходе и второй, в котором россиянин сделает всё ради реванша.

US Open – 2021 сложился для Джоковича значительно тяжелее, нежели для Медведева. Если Даниил в шести предыдущих матчах проиграл всего одну партию, то Новак лишь одну игру закончил со счётом 3-0 по сетам. Если проигранные партии Маттео Берреттини и Кею Нисикори ещё как-то можно оправдать, то такие же упущения с Хольгером Руне и Дженсоном Бруксби объяснить тяжело.

Особенно тяжёлым для первой ракетки мира стал полуфинал, в котором пришлось отыгрываться со счёта 0-1 по сетам у Александра Зверева. Когда же серб выиграл две следующие партии, казалось, вопрос с выходом в финал решён, однако у немца были на это свои планы. 6:4 в его пользу, решающая партия. Там Джокович дожал соперника и таки вышел в финал.

Ноле накануне сказал, что это будет важнейший матч в его карьере. Спорить сложно. На кону целая пачка рекордов и достижений. А также самое настоящее наследие — 21-й «Шлем». Несмотря на достаточно серьёзный перевес шансов в сторону Джоковича по версии букмекеров, он не смотрится столь однозначным фаворитом.

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Медведев сейчас, пожалуй, является единственным теннисистом, который может обыграть лидера рейтинга ATP. Каким бы ни был исход поединка, нас определённо ожидает плотная борьба — повторения решающего матча Australian Open – 2021 здесь точно не будет. Раз так, тотал больше 36.5 гейма смотрится хорошо. Четырёх сетов почти наверняка хватит для прохода.

Ставки на матч US Open Новак Джокович — Даниил Медведев 12 сентября 2021 года

Каким бы опытом ни обладал Новак Джокович, избежать давления он всё же не сможет. А ведь по ту сторону сетки будет стоять вторая ракетка мира, которая вполне может обыграть серба. К решающему матчу US Open Медведев подходит с двумя финалами ТБШ за спиной, что в любом случае должно помочь. Нас ждёт великий финал!

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.82.

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