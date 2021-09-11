Даниил Медведев — Новак Джокович. Финал US Open — 2021 обречён войти в историю тенниса

10 сентября Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.42. На успех Медведева можно поставить за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Новак Джокович 12 сентября 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.89. Ставки на пятый сет принимаются за 3.45.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Новак Джокович (12.09.2021)

Кульминация, десерт, вишенка на торте — можно как угодно называть финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, но факт остаётся фактом. Всеми ожидаемая битва первой и второй ракеток мира всё же состоится. Новак Джокович и Даниил Медведев сыграют в воскресенье.

На кону будет стоять многое. Возможно, даже слишком многое. Сербский теннисист на всех парах несётся к повторению исторического достижения Рода Лэйвера — календарному «Большому шлему». В текущем сезоне Новак выиграл три мэйджора, до победы в четвёртом остался всего один матч.

Безумное давление оказывалось бы на него, если бы он не был Джоковичем. Кажется, пока серб полностью справляется со всеми поставленными задачами. Не стоит забывать и о ещё одном достижении, к которому близок Новак. Перед стартом US Open у него, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера было по 20 побед на турнирах «Большого шлема».

Теперь же серб имеет все шансы стать единоличным лидером по данному показателю. Кто-то ещё сомневается в величии Джокера? Вот и получается, что главный матч года в мировом теннисе произойдёт именно в Нью-Йорке. И года — это как минимум. Вдвойне приятно, что до него добрался россиянин.

Для Медведева предстоящий финал станет третьим в карьере и вторым в сезоне. На US Open — 2019 он сумел уйти со счёта 0-2 с Рафаэлем Надалем, однако в решающем сете всё же проиграл, а вот в начале нынешнего сезона ничего не смог поделать с тем же Джоковичем в Мельбурне — 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Новака.

В целом теннисисты играли друг с другом уже восемь раз, при этом преимущество 21-кратного чемпиона ТБШ не смотрится таким уж впечатляющим — всего 5-3. Интересно, что матч на Australian Open – 2021 стал первым случаем, когда Медведев и Джокович разыграли какой-либо титул. На подходе и второй, в котором россиянин сделает всё ради реванша.

US Open – 2021 сложился для Джоковича значительно тяжелее, нежели для Медведева. Если Даниил в шести предыдущих матчах проиграл всего одну партию, то Новак лишь одну игру закончил со счётом 3-0 по сетам. Если проигранные партии Маттео Берреттини и Кею Нисикори ещё как-то можно оправдать, то такие же упущения с Хольгером Руне и Дженсоном Бруксби объяснить тяжело.

Особенно тяжёлым для первой ракетки мира стал полуфинал, в котором пришлось отыгрываться со счёта 0-1 по сетам у Александра Зверева. Когда же серб выиграл две следующие партии, казалось, вопрос с выходом в финал решён, однако у немца были на это свои планы. 6:4 в его пользу, решающая партия. Там Джокович дожал соперника и таки вышел в финал.

Ноле накануне сказал, что это будет важнейший матч в его карьере. Спорить сложно. На кону целая пачка рекордов и достижений. А также самое настоящее наследие — 21-й «Шлем». Несмотря на достаточно серьёзный перевес шансов в сторону Джоковича по версии букмекеров, он не смотрится столь однозначным фаворитом.

Медведев сейчас, пожалуй, является единственным теннисистом, который может обыграть лидера рейтинга ATP. Каким бы ни был исход поединка, нас определённо ожидает плотная борьба — повторения решающего матча Australian Open – 2021 здесь точно не будет. Раз так, тотал больше 36.5 гейма смотрится хорошо. Четырёх сетов почти наверняка хватит для прохода.

Ставки на матч US Open Новак Джокович — Даниил Медведев 12 сентября 2021 года

Каким бы опытом ни обладал Новак Джокович, избежать давления он всё же не сможет. А ведь по ту сторону сетки будет стоять вторая ракетка мира, которая вполне может обыграть серба. К решающему матчу US Open Медведев подходит с двумя финалами ТБШ за спиной, что в любом случае должно помочь. Нас ждёт великий финал!

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.82.