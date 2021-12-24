«Куньлунь» — «Динамо» Мн и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, до Нового года всего несколько дней. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 24 декабря.

На что ставить в футболе 24 декабря

Католическое Рождество вступит в свои права ночью, поэтому матчей сегодня практически нет. Ставить сегодня можно только на матчи азиатских и африканских стран. Алжир, Иран, Катар, Марокко. Если вы разбираетесь в этих чемпионатах – милости просим. Если нет – лучше пропустить денёк.

На что ставить в хоккее 24 декабря

В хоккее день тоже бедноват, правда, есть один матч в КХЛ. «Куньлунь» примет минское «Динамо». Два матча в ВХЛ: «Ермак» — «Дизель» и АКМ — «Ростов». МХЛ, чемпионаты Беларуси и Казахстана. На фоне других видов спорта здесь ещё довольно богатый выбор!

На что ещё ставить 24 декабря

В теннисе пройдут четвертьфиналы женского челленджера в Сеуле, да ряд матчей на мелких турнирах ITF. В баскетболе – матчи в чемпионатах Украины, Южной Кореи, да в российской Суперлиге владивостокское «Динамо» сразится с «Иркутом». Наконец, в волейболе четвертьфиналы Кубка Турции: «Спорт Тото» — «Фенербахче» и «Халкбанк» — «Аркас». А в остальном католический мир празднует Рождество, с чем мы вас и поздравляем!