«Ланс» — «Лилль», «Куньлунь» — СКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новый год наступил, с чем мы вас и поздравляем!.. Но праздники не повод ставить спорт на паузу, его более чем достаточно. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 4 января.

На что ставить в футболе 4 января

После бурного начала года футбольный сезон берёт небольшую паузу. Из игр серьёзного уровня можно выделить разве что игру Кубка Франции «Ланс» — «Лилль», а также 2 игры в чемпионате Греции. Ещё в Кубке Испании «Эспаньол» на выезде сразится с «Понферрадиной». А в остальном небольшое затишье.

На что ставить в хоккее 4 января

В КХЛ только один матч: «Куньлунь» принимает СКА. Зато в ночь на среду сразу 8 матчей НХЛ, если, конечно, не будет очередных переносов.

На что ещё ставить 4 января

На АTP Сup сборная России сегодня играет с Австралией. Соперник нашей команде точно по зубам, но хозяева – это всегда сложно. Продолжаются турниры в Аделаиде и Мельбурне, игроки готовятся к Australian Open. Ну а те, кто на Зелёный континент не собирается, ведут борьбу в Буэнос-Айресе и Форли.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ ЦСКА сыграет с «Автодором», а «Парма» — с «Зенитом». 2 матча должны пройти в чемпионате Испании, ещё 3 – в Лиге чемпионов.

В российских волейбольных Суперлигах по 2 матча у мужчин и у женщин. В мужской лиге «Локомотив» примет АСК, а «Зенит-Казань» сыграет с «Факелом». У женщин «Динамо-Ак Барс» сразится с «Енисеем», а «Локомотив» — со «Спартой».