«Реал» — «Валенсия». Прогноз «Фонбет»: Карим Бензема не боится Дениса Черышева

Сегодня, 8 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» примет «Валенсию». Встреча начнётся в 23:00 мск. Сделать ставку на лидера чемпионата Испании можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал»

«Реал» выиграл восемь из 10 последних матчей в Ла Лиге при одной ничьей и лишь одном поражении. Победил «Эльче» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1), «Гранаду» (4:1), «Севилью» (2:1), «Атлетик» (1:0), «Реал Сосьедад» (2:0) и «Атлетико» (2:0), сыграл вничью с «Кадисом» (0:0), снова нанёс поражение «Атлетику» (2:1) и уступил «Хетафе» (0:1).

Заработав всего 46 очков в 20 встречах, мадридцы лидируют в чемпионате Испании, опережая главного преследователя — «Севилью» — на пять баллов. Правда, у неё есть один матч в запасе. Зато в последней игре в 1/16 финала Кубка Испании подопечные Карло Анчелотти одолели «Алькояно» (3:1) и вышли в следующую стадию турнира.

Неожиданное поражение от «Хетафе» прервало 15-матчевую серию без поражений во всех турнирах. В этой встрече «сливочные» имели подавляющее территориальное преимущество (74% владения против 26%), нанесли больше ударов по воротам (14 против 6), но не смогли извлечь из этого выгоду. В свою очередь, противник сумел реализовать единственный опасный момент.

В этом сезоне у «Реала» порой возникают проблемы с соперниками, которые выстраивают эшелонированную оборону у своих ворот. В то же время клуб регулярно обыгрывает топовых оппонентов и середняков, эффективно используя свободные зоны. Так, в недавнем матче с «Атлетиком» один из голов забил в контратаке.

В текущем чемпионате «Реал» забил уже 14 мячей после быстрых атак – это лучший результат. Значительную роль в успехах команды играет Карим Бензема, в активе которого 22 очка по системе «гол+пас» (15 голов и 7 ассистов) в 19 встречах в Ла Лиге.

Любопытно, что Карим лидирует по этому показателю не только в «Реале», но и во всём чемпионате Испании. Помогает французу Винисиус Жуниор, однако в предстоящем матче с «Валенсией», скорее всего, не сможет принять участия, поскольку сдал положительный тест на коронавирус 29 декабря.

В какой форме «Валенсия»

В 10 последних матчах в Ла Лиге «Валенсия» одержала четыре победы при четырёх ничьих и двух поражениях. Сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2), потерпела разгромное поражение от «Бетиса» (1:4), обыграла «Вильярреал» (2:0), разошлась миром с «Атлетико» (3:3), «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1).

Также подопечные Хосе Бордаласа победили «Сельту» (2:1), «Эльче» (2:1) и «Леванте» (4:3), но уступили «Эспаньолу» (1:2). И теперь после 19 игр с 28 очками занимают девятую позицию в турнирной таблице.

Стоит отдельно отметить, что «летучие мыши», как и «Реал», преодолели стадию 1/16 финала Кубка Испании. Встреча с «Картахеной» сложилась непросто для валенсийцев. Они сумели вырвать победу (2:1) лишь в компенсированное время ко второму тайму благодаря голу российского полузащитника Дениса Черышева.

В этом сезоне серьёзной проблемой является игра в обороне. В 19 встречах «Валенсия» позволила забить противникам уже 28 мячей – больше пропустили только «Алавес», «Кадис» и «Леванте», замыкающие таблицу Ла Лиги. В двух последних турах команда пропустила целых пять голов. Многовато.



Если в матче с «Леванте» всё же удалось добиться победы за счёт собственной высокой результативности (забила четыре гола), то два пропущенных мяча в игре с «Эспаньолом» привели к поражению. Строго говоря, «Валенсии» не удаётся организованно возвращаться в оборону при потерях.

В связи с этим было пропущено уже девять голов в результате контратак соперников – а это это один из худших показателей в лиге. Благо в нападении «Валенсия» проявляет себя более эффективно и делит третье место в Ла Лиге с «Атлетико» и «Вильярреалом» по результативности (31 мяч).

К слову, «Летучие мыши» забивали в девяти из 10 предыдущих матчей в чемпионате Испании, в шести случаях – как минимум два гола. Лидером команды по системе «гол+пас» является Гонсалу Гедеш, на счету которого шесть голов и четыре паса.

Продуктивен и Карлос Солер: он забил семь мячей и отдал две результативные передачи в чемпионате, а также отметился голом в кубковой игре с «Картахеной». Также отметим, что «Валенсия» крайне опасна при стандартных положениях. Она забила уже семь мячей после розыгрышей угловых и штрафных. Это является вторым результатом в лиге. Очень недурно.

«Реал» — «Валенсия»: статистика личных встреч

«Реал» имеет преимущество в личных встречах. В трёх последних сезонах в Ла Лиге и Суперкубке Испании «сливочные» одержали четыре победы при одной ничьей и двух поражениях. При этом в четырёх случаях соперники забивали более двух мячей за игру. В первом очном матче этого сезона в гостях мадридцы победили со счётом 2:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Примеры «Реал» — «Валенсия» 8 января 2022 года

Ставка: победа «Реала» и общий тотал больше 2.5 мяча за 1.95. (Сделать ставку).

В предстоящем матче встретятся одни из лучших атакующих команд Ла Лиги. «Реал» лидирует в чемпионате по результативности (41 мяч) и занимает второе место по среднему показателю ожидаемых голов (xG за матч – 1,82). В свою очередь, «Валенсия» – лучший клуб Ла Лиги по реализации голевых моментов (31%).

Вследствие этого стоит ждать результативной игры с обеих сторон. Потеря Винисиуса Жуниора не должна сильно сказаться на шансах хозяев, которые и без него обладают мощной атакующей линией и наверняка создадут немало проблем обороне «Валенсии», которая регулярно допускает серьёзные ошибки.



На руку мадридцам сыграют умение действовать на контратаках и потеря в составе соперника основного центрального защитника — Габриэла Паулисты. Отметим также, что «летучие мыши» являются удобным противником для лидера нападения мадридцев Карима Бензема – французский нападающий забил пять голов в четырёх предыдущих матчах с валенсийцами.



При этом «сливочные» при Карло Анчелотти всегда играют с полной концентрацией против статусных оппонентов и вряд ли допустят очередную потерю очков. Мы предлагаем сделать ставку на победу «Реала» с общим тоталом больше 2.5 мяча. Такое пари сыграло в трёх из пяти предыдущих очных встреч соперников.