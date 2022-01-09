«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Рангник и Роналду ответят на критику

10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 22:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «МЮ» — «Астон Вилла» 10 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии «МЮ» — «Астон Вилла» (10.01.2022)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать и не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. 10 января должна состояться одна встреча 1/32 финала Кубка Англии. На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу». Начало запланировано на 22:55 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

«Красные дьяволы» находятся в процессе перестройки. Связана она с политикой Ральфа Рангника, возглавившего клуб как минимум до конца нынешнего сезона. В будущем немецкий специалист станет консультантом и будет специализироваться на развитии команды. А вот на пост главного тренера планируется нанять Маурисио Почеттино.



Пока же настрой манкунианцев нельзя охарактеризовать хорошим. По слухам, игроки недовольны временным статусом нынешнего тренера и его тактикой. Они желают побеждать в каждом туре чемпионата Англии и подниматься к лидирующим позициям, дабы выступать в Лиге чемпионов. Глубина состава вполне позволяет думать наперёд, но первое поражение уже получено.



При недолгом правлении Майкла Кэррика красные смотрелись гораздо сплочённее. Вовсю демонстрировал мощь и талант Криштиану Роналду, забивший при английском специалисте три мяча (два в АПЛ, один — в Лиге чемпионов). Да и другие игроки были вдохновлены примером португальца, играли во всю силу. Сейчас такого рвения не наблюдается.

Впрочем, есть и приятная сторона медали. Благодаря отличной форме Давида де Хеа, получившего награду игрока месяца «МЮ», Рангник позволяет себе даже рискованные ходы. Например, в последнем туре АПЛ с «Вулверхэмптоном» предоставил игровое время Филу Джонсу. К слову, несмотря на отсутствие игровой практики на протяжении двух лет, футболист выступил весьма достойно.



В плане результативности тоже особых проблем нет, за последние пять туров чемпионата Англии не смогли отличиться лишь раз — как раз в проигранной игре «Вулверхэмптону» (0:1). Впрочем, это, скорее, достижение «волков», которые великолепны в обороне, и банальное невезение. Моменты были. Тот же Бруну Фернандеш угодил в перекладину с убойной позиции.

У «Астон Виллы» тоже имеются проблемы, связанные с адаптацией Стивена Джеррарда на тренерском мостике. В последних четырёх турах АПЛ она одержала только одну победу над замыкающим турнирную таблицу «Норвичем» (2:0). В трёх других матчах уступила «Ливерпулю» (0:1), «Челси» (1:3) и «Брентфорду» (1:2).



Наиболее интересен последний случай, ведь «Брентфорд» пока не входит в список сильных команд и закрепился лишь в роли середняка. Игра получилась абсолютно равной. Блеснуть остротой в атаке сумел только один представитель бирмингемцев — Дэнни Ингс, забивший на 16-й минуте матча. Но один в поле не воин.



Неудачные результаты и неуверенные выступления напрямую связаны с коронавирусом, который атаковал «Виллу» и нанёс удар по самочувствию самого Джеррарда. Тренер даже пропустил противостояние с «Челси». Оклематься в столь сжатые сроки крайне нелегко, поэтому играть с манкунианцами наверняка придётся вторым номером, надеясь на ошибки оппонента.

Манкунианцы пребывают в моральном кризисе. Однако Рангник не сдастся так просто, он имеет огромный опыт за плечами и наверняка сумеет поднять настрой игроков к грядущему матчу. В целом при немце «МЮ» выглядит конкурентоспособно: крепок в защите и понемногу добавляет в атаке. «Вилла» же пребывает в физическом кризисе из-за коронавируса. Возьмём П1 за 1.72.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 10 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед» оступился в матче с «Вулверхэмптоном», Рангику необходимо реабилитироваться и доказать свою состоятельность. Приятные изменения уже есть: чего стоит игра в обороне, в которой есть место даже долго не игравшему Филу Джонсу. «Астон Вилла» в последних четырёх турах выступила не лучшим образом. Коронавирус всё портит. Если уж «Брентфорд» обыграть не удалось, чего ждать от матча с «МЮ»? Мы бы взяли победу хозяев.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.72.