«Анахайм» — «Детройт». Владислав Наместников сорвёт овации трибун

Не так давно россиянин уложил в драке главного задиру НХЛ. Сейчас нужно хорошо сыграть в хоккей.

10 января состоится перенесённый матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 04:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Дакс» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех «Ред Уингз» идёт за 2.90.

Где смотреть матч «Анахайм» — «Детройт»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз» 10 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Анахайм» — «Детройт» 10 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.95. Гол на первой минуте идёт за 11.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

«Анахайм» — «Детройт»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (10.01.2022)

Первый месяц 2022 года в самом разгаре, новый штамм коронавируса не даёт покоя. В Национальной хоккейной лиге на 10 января запланирована всего одна перенесённая встреча. Противостояние «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз» пройдёт на льду «Хонда-центра» в Анахайме. Первое вбрасывание состоится в 04:00 мск.

«Анахайм» сейчас идёт на второй позиции в Тихоокеанском дивизионе и на шестом — в Западной конференции, набрав 43 балла за 37 матчей. Отставание от лидирующего в дивизионе «Вегаса» составляет всего четыре очка. Правда, на пятки наступает «Калгари», у которого есть сразу четыре игры в запасе. Положение неустойчивое.

При этом в последнее время команда из Анахайма совсем не радует. Прервала серию из четырёх поражений, одержав победу дома над «Филадельфией» (4:1). Однако накануне ночью уступила с тем же счётом набравшему ход «Нью-Йорк Рейнджерс». Причём тоже на своём льду. А ведь ещё в начале ноября результаты были отличные.

«Детройт» в нынешнем розыгрыше тоже не особо радует. Сейчас идёт пятым в Атлантическом дивизионе и девятым — в Восточной конференции. Набрал 35 баллов за 35 встреч. Отставание от зоны плей-офф внушительное, составляет 11 баллов. До ближайшего конкурента — «Бостона» — три очка. Правда, у того четыре матча в запасе.

С другой стороны, у «Ред Уингз» последние пять матчей прошли чуть лучше, чем у «Анахайма». Здесь две победы при трёх поражениях. Обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) и «Сан-Хосе Шаркс» (6:2). Но случились поражения от «Вашингтона» (1:3), «Бостона» (1:5) и накануне ночью — от «Вегас Голден Найтс» (0:4). К обороне вопросов хватает.

Одной из запоминающихся стала встреча с «Бостоном» (1:5). Хотя запомнилась, скорее, дракой Владислава Наместникова с главным задирой лиги — Брэдом Маршаном. Россиянин, к слову, уложил канадца, сорвав овации стадиона. Это даже стало главной новостью дня! Жаль только, команде не помогло.

В целом на общем фоне нападающий выглядит неплохо. Заработал 17 очков за 35 игр по системе «гол+пас». Девять из них — заброшенные шайбы. Правда, последнее результативное действие Наместников совершил лишь в новогоднем матче с «Вашингтоном», то есть больше недели назад. Отдал голевую передачу и помог открыть счёт.

В этот раз придётся снова выкладываться. Дело в том, что «Анахайм» на своём льду выиграл четыре из пяти последних очных встречи. А это серьёзное преимущество перед соперником, который совсем не блещет и стабильностью не радует. К тому же «Дакс» — открытие этого сезона. Многие годы были в аутсайдерах лиги, а сейчас целятся в плей-офф.

Другое дело, что у них большие проблемы с составом, так как сразу восемь игроков не примут участия в матче, а ещё два под вопросом. Райан Гецлаф как раз один из тех, кто под вопросом. У гостей такой проблемы нет — всего лишь три основных игрока не примут участия. Для хозяев сейчас не самые лучшие времена.

Впрочем, «Детройт» на выезде играет плачевно. Лишь две победы за последние 10 матчей. В то время как у «Анахайма» пять побед на своём льду за аналогичный период. Так что вполне можно было бы взять итоговую победу «Анахайма» за 1.67. С учётом кадровых проблем оппонента у гостей появятся шансы зацепиться за очки, но хозяева выглядят предпочтительнее.

К тому же они неплохо забивают — уже 111 шайб на счету (против 96 у соперника). А в защите «Дакс» явно играют лучше, пропустили всего 99 шайб (против 114 у «Детройта»). Победа хозяев, на наш взгляд, смотрится более логичной в таком противостоянии. Пусть даже в овертайме или по итогам серии послематчевых буллитов. Хотя гости наверняка дадут бой.

«Анахайм» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 10 января 2022 года

Отложенному матчу суждено состояться. А в личных противостояниях перевес на стороне «Анахайма». Конечно, с учётом проблем хозяев с составом у «Детройта» чуть больше шансов вырвать очки. Но всё-таки хозяева хороши как в нападении, так и в защите на фоне «Ред Уингз». К тому же «Ред Уингз» на выезде играют скверно. Бой гости непременно дадут, но мы бы взяли итоговую победу хозяев.

Ставка: итоговая победа «Анахайма» за 1.67.

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