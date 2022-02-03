«Рома» — «Дженоа». Эльдор Шомуродов не пожалеет бывший клуб

5 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех генуэзцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Где смотреть матч «Рома» — «Дженоа»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Дженоа» 5 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Рома» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Дженоа» (05.02.2022)

На международной арене вовсю бьются сборные. Близится финал Кубка Африки, завершается квалификация ЧМ-2022. Клубный футбол старается на отставать. 5 февраля в чемпионате Италии состоится три встречи 24-го тура, в самой ранней из них на стадионе «Олимпико» сразятся «Рома» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Рома» продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Ныне располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с 38 очками. От идущей на четвёртой позиции «Аталанты» отстаёт на пять пунктов. Конкуренция очень высока: набрал ход «Ювентус», на хвосте висят крепкие «Фиорентина» и «Лацио».



Возглавляет римлян Жозе Моуринью. Тренеру понадобилось совсем немного времени, чтобы освоиться клубе. Прогресс уже ощутим. Как ни странно, португалец избрал атакующую схему игры, благодаря чему подопечные демонстрируют отличную результативность. За 23 встречи Серии А наклепали 40 голов.



Пропускают «волки» пока многовато (за этот же период прилетело 30 мячей). Данный недуг недавно помешал одолеть «Ювентус» (3:4), зато в последних двух встречах чемпионата Италии проблем не возникло. Уверенные победы в матчах с «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (4:2). Так держать.

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В Кубке Италии у жёлто-красных тоже порядок. В 1/8 финала обыграли «Лечче» (3:1). Голами отметились Тэмми Абрахам, Мараш Кумбула и Эльдор Шомуродов. Экс-игрок российского «Ростова» понемногу адаптировался в новой команде. Пока не так успешен, как Тэмми Абрахам (10 голов и три голевые за 22 матча Серии), но с ролью запасного справляется (два гола и три результативные передачи за 18 матчей).



В свою очередь «Дженоа» угодил в страшный кризис. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии длится уже 20 матчей. Более того, за весь сезон одержано всего три победы во всех соревнованиях. Одна из них была добыта с большим трудом в Кубке Италии в матче с «Салернитаной» (1:0). Ещё под руководством Андрея Шевченко.



К большому сожалению, работа украинского специалиста на клубном уровне не увенчалась успехом. В планы входило подписание Алексея Миранчука из «Аталанты». Однако у боссов «грифонов» закончилось терпение, и они указали украинцу на дверь. Да и с Миранчуком не сложилось.



Команда из Генуи располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Серии А, угроза вылета из элитного дивизиона велика. Шевченко сватали в сборную Польши, но не сложилось. Миранчук тоже в порядке — начал получать игровое время в стане бергамасков.

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А вот красно-синие в последних двух играх чемпионата Италии потерпели крупное поражение от «Фиорентины» (0:6) и сыграли вничью с «Удинезе» (0:0). В случае с «маленькими зебрами» выступили неплохо, владели инициативой и нанесли много ударов по воротам. Позитивные изменения связаны с фигурой нового главного тренера — Александера Блессина.



А вот как проявит себя специалист в будущем — загадка. На данный момент мы имеем генуэзцев, которые одержали только три победы во всех соревнованиях нынешнего сезона и претендуют на вылет в Серию В. Римляне выглядят явными фаворитами. Они здорово действуют в нападении, радуют результатами и борются за путёвку в Лигу чемпионов.

Думаем, можно взять Ф1 (-1.5) за коэффициент 2.04. Альтернатива — П1 через общий верх по голам. Логика простая — римляне много забивают, но и пропускают исправно. Три-четыре гола тут мы наверняка увидим. А может, и больше.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Дженоа» 5 февраля 2022 года

«Рома» под руководством Жозе Моуринью смотрится весьма привлекательно. Много атакует, забивает и, соответственно, выигрывает. «Дженоа» такими успехами похвастать не может. 20 матчей в Серии А без побед! Недавно вообще потерпели крушение в игре с «Фиорентиной». Прошлая очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу римлян. История может повториться.



Ставка: победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.04.

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