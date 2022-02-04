«Бавария» — «РБ Лейпциг». Экс-тренер «Спартака» провалит экзамен в Мюнхене

5 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «РБ Лейпциг» оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 5.65.

Где смотреть матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»?

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» 5 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз матча 21-го тура Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» (05.02.2022)

Футбольный сезон в самом разгаре. 21-й тур чемпионата Германии стартует 4 февраля, на следующий день программа продолжится шестью встречами. В самой поздней из них столкнутся «Бавария» и «РБ Лейпциг». Действующий чемпион Германии выступит на домашнем стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Бавария» буднично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. От дортмундской «Боруссии» держит отрыв в шесть очков и понемногу приближается к очередному чемпионству. Она давно закрепила за собой статус гегемона, основная интрига — выступление на евроарене.



Пока успехи в Лиге чемпионов потрясающие. Вышли в плей-офф с первого места, не проиграв ни одной встречи на групповом этапе. При этом мюнхенцы продемонстрировали великолепную результативность, забив 22 гола. Девять из них записал на свой счёт Роберт Левандовски, также поляк отдал две голевые передачи.



Он был невероятен в прошлом сезоне. Даже практически получил «Золотой мяч». И сейчас вновь на высоте. Причём не только на клубном уровне (23 гола в 20 матчах немецкой Бундеслиги), но и в сборной, где уровень партнёров не так высок. В отборочной кампании ЧМ-2022 наклепал восемь мячей за восемь игр и отдал четыре результативные передачи. Бесподобен.



Разумеется, держаться на столь высоком уровне крайне нелегко. Порой случаются оказии. Например, из Кубка Германии баварцы вылетели, уступив мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:5). Справедливости ради, это с большим отрывом самый неудобный соперник для чемпиона на внутренней арене.

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После назначения на пост главного тренера Доменико Тедеско «РБ Лейпциг» порядочно добавил. Уже располагается на шестой позиции и претендует как минимум на попадание в Лигу Европы. Впрочем, можно замахнуться и на Лигу чемпионов. Для того, чтобы подняться на четвёртую строчку, нужно отыграть отставание в четыре очка.



За шесть последних туров немецкой Бундеслиги клуб из Лейпцига одержал четыре победы — в матчах с «Боруссией» М (4:1), «Майнцем» (4:1), «Штутгартом» (2:0) и «Вольфсбургом» (2:0), а также сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1). Поражение потерпели в игре с «Арминией» (0:2), хотя смотрелись здорово и буквально устроили расстрел чужих ворот. Не повезло.



Лишь «Бавария» набрала больше очков в чемпионате Германии, чем «красные быки» после назначения Тедеско. Заметно выросли их результативность и темп. Однако удачная серия выступлений отчасти обусловлена тем, что оппоненты попадались удобные, из нижней части турнирной таблицы.

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Не стоит забывать о том, что Юлиан Нагельсман в прошлом сезоне возглавлял «РБ Лейпциг». После его ухода в клубе мало что поменялось. Остался практически весь основной костяк, который немецкий специалист создал собственноручно. А значит, он наверняка знает путь к победе над бывшими подопечными.



«Бавария» выглядит явным фаворитом. Она банально сильнее. Роберт Левандовски продолжает радовать множеством голов, а Нагельсман — результатами. «РБ Лейпциг» только привыкает к новому главному тренеру. Наличие побед — хороший знак, однако они были одержаны над аутсайдерами и середняками чемпионата.



Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.72. Оба коллектива сейчас на ходу и демонстрируют отличную результативность, однако мюнхенская команда будет посильнее. Последняя очная встреча оппонентов завершилась в пользу баварцев — 4:1, в этот раз наверняка будет что-то похожее.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» 5 февраля 2022 года

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки. Она очень сильна и результативна. Осечки бывают, но крайне редко. Доселе «Лейпцигу» Доменико Тедеско попадались достаточно удобные противники. Готов ли он противостоять гегемону? Думаем, нет. Может, забьёт один-два мяча, но Левандовски-то забьёт больше.



Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Какой канал покажет матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»?

Левандовски: огромный потенциал Холанда не означает, что он станет звездой на долгие годы.

Ещё один прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»: пощады не будет.