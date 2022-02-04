Биатлон на ОИ-2022, смешанная эстафета. Сборная России начнёт Олимпиаду с медали

На Олимпиаде в Пекине 5 февраля состоится смешанная эстафета по биатлону — 4×6 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы на победу имеет сборная Норвегии, поставить на скандинавов предлагают за 2.35.

Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на ОИ-2022?

Смешанная эстафета по биатлону на ОИ-2022: коэффициенты букмекеров (05.02.2022)

В тройку фаворитов также входят сборная Швеции (3.20) и сборная Франции (3.74). Следом идёт команда России (14.00). За ними в списке претендентов находятся Германия и Беларусь (по 16.00). Заключить пари на сборную Италии можно за 25.00, а на команду из Австрии — за 50.00.

Смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ гонки 5 февраля 2022 года

После седьмого этапа Кубок мира по биатлону берёт паузу. Причина в высшей степени уважительная — пришло время для зимней Олимпиады. Нашу страну должны были представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Кристина Резцова, Ульяна Нигматулина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Это был первоначальный состав, который изменился ещё до старта Олимпиады. Дело в том, что по приезде в Пекин Васнецова дважды сдала положительный тест на ковид и её были вынуждены отправить на карантин. Заменила Валерию Евгения Буртасова, которая прекрасно выступает на Кубке IBU и подтвердила свои навыки на недавнем чемпионате Европы в Германии.



Зимняя Олимпиада откроет свою программу смешанной эстафетой на 4×6 километра. Состав у сборной России сильнейший, его объявили вчера. Бегут все лучшие — Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, а также Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Состоянием последнего тренера довольны, карантин остался позади.



Добавим также, что из нынешнего состава в Олимпийских играх принимали участие Александр Логинов (в 2014 году) и Ульяна Нигматуллина (в 2018 году, тогда она ещё носила девичью фамилию Кайшева). Латыпов до положительного теста боролся за топ-3 общего зачёта, а Резцова в принципе никого и ничего не боится.

Прогноз Ольги Зайцевой на смешанную эстафету ОИ-2022.

Как ни крути, состав классный. В этом сезоне Кубка мира наши спортсмены просто великолепно показывают себя в эстафетах. Прошло уже десять гонок в этой дисциплине, и всего два раза россияне не попали на подиум. С ходу и не вспомнить, когда в последний раз мы настолько часто заезжали в топ-3.



Коротко вспомним те осечки. Первая — женская сборная в дебютной эстафете в сезоне. Вторая — как раз в смешанной, но там участвовал далеко не сильнейший состав.

Главными соперниками в этой гонке будут сборные Норвегии, Франции и Швеции. Фаворитами считаются норвежцы.



И не просто так. Ведь мужская сборная забрала три из четырёх первых мест в эстафетах на Кубке мира, а в той гонке, где они пришли седьмыми, состав был далёк от оптимального. Однако у женской сборной Норвегии дела обстоят похуже. У них всего одно золото, а в остальные разы даже не смогли пробиться в топ-3.



У команды Франции всё совсем наоборот. В то время как женщины забрали два золота и две бронзы, мужчинам удалось лишь дважды забрать серебро. Ещё два раза остались без подиума — четвёртое и пятое места. У Швеции дела тоже обстоят не лучшим образом.

Богалий: сборная России выбрала сильнейший состав на смешанную эстафету.

Там мужчины ни разу не смогли пробиться в тройку лидеров, а вот женщинам удалось собрать все три призовых места, но настроение испортило 14-е место в последней эстафете. Слабо даже с учётом всех скидок на неоптимальный состав. Смотря на эти результаты, точно можно сказать, что шансы у сборной России будут.



Погодные условия только усиливают влияние случайностей. Сильный мороз, невероятно порывистый и нестабильный ветер. Сюрпризы на огневых рубежах точно будут. Делать ставку на победу россиян не рискнём — норвежцы однозначно сильнее, Швеция с Францией как минимум не хуже.



Добавим сюда сборные Германии и Беларуси, которые тоже претендуют на призы. И оставим пространство для сенсаций — Италия или даже Китай. А вот поставить на то, что россияне возьмут медали можно за очень весомый коэффициент 3.50. С учётом всех факторов вариант любопытный.

Зимняя Олимпиада, прогноз на смешанную эстафету по биатлону в Пекине 5 февраля 2022 года

Главными фаворитами смешанной эстафеты считаются сборные Норвегии, Франции и Швеции, но в этом сезоне Кубка мира сборная России великолепно себя показывает в командных гонках. Лишь дважды остались вне топ-3! Конечно, взять золото у россиян вряд ли получится, но медали вполне вероятны. Лишь бы справиться с ветром и холодом.



Ставка: сборная России закончит гонку в топ-3 за 3.50.

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