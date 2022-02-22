«Ливерпуль» — «Лидс». Чемпионская гонка АПЛ только начинается!

23 февраля состоится перенесённый матч 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «Лидса» оценён экспертами в 17.00. Ставки на ничью принимаются за 9.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» 23 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.70. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.79. Если не забьют — коэффициент 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» (23.02.2022)

Еврокубковые состязания вернулись и радуют накалом страстей, однако на внутренней арене завершены не все дела. В английской Премьер-лиге 23 февраля состоится перенесённая встреча 19-го тура. На «Энфилде» местный «Ливерпуль» примет «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В первом матче 1/8 финала «Ливерпуль» уверенно одолел «Интер» (2:0). Примечательно, что оппонент не сумел нанести ни одного удара в створ всего при девяти ударах. Голы забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино под занавес встречи, но доминирующую команду на поле было видно невооружённым глазом от звонка до звонка.



В чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа тоже преуспевают. Играют строго на победу пятую встречу кряду. Сначала разгромили «Брентфорд» (3:0), затем обыграли «Кристал Пэлас» (3:1), «Лестер» (2:0) и «Бёрнли» (1:0). В матче последнего тура разделались с «Норвичем» (3:1). Во всех случаях порадовали результативностью и красивым комбинационным футболом.



В игре с «канарейками» гол забил даже новичок красных — Луис Диас, который перебрался в январское трансферное окно из португальского «Порту». Благодаря таким результатам мерсисайдцы сократили отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до шести очков. А ведь есть ещё игра в запасе — как раз с «Лидсом». Похоже, битва за золотые медали АПЛ только начинается.

Про кубковые соревнования «Ливерпуль» тоже не забыл. Вышел в финал Кубка лиги, переиграв «Арсенал» (0:0, в ответной встрече 2:0). В Кубке Англии пробрался в 1/8 финала, одолев «Кардифф» (3:1). Юрген Клопп собрал отличный состав, который обладает ресурсами для борьбы за золотые медали во всех соревнованиях. Заслужил аплодисменты и даже похвалу от Хосепа Гвардиолы — прямого конкурента.



У «Лидса» положение намного хуже. В матче последнего тура чемпионата Англии потерпел поражение от принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед» (2:4). Уже после первого тайма проигрывал 0:2. Затем Марсело Бьельса произвёл несколько замен, которые сработали: Хуниор Фирпо отдал голевую передачу, а Рафинья забил гол. Тем не менее даже за ничью зацепиться не удалось.

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Незадолго до провала в противостоянии с «красными дьяволами» клуб из Лидса получил пощёчины от «Ньюкасла» (0:1) и «Эвертона» (0:3). Последний, к слову, не одерживал до этого победы шесть встреч кряду в АПЛ. Также сыграл вничью с «Астон Виллой» (3:3). Вновь находился в роли догоняющего и с трудом выцарапал один балл.



Из Кубка Англии «павлины» вылетели, потерпев поражение в 1/32 финала от «Вест Хэма» (0:2). Из Кубка Англии выбыли, проиграв «Арсеналу» (тоже 0:2). Неудовлетворительные результаты заставляют руководство задумываться над увольнением Марсело Бьельсы. Главным кандидатом на место аргентинского специалиста является экс-наставник испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде.



Мерсисайдцы же выглядят очень грозно, во всех турнирах одерживают победы. К тому же мотивация догнать лидирующий «Манчестер Сити» запредельная, возможность есть отличная. При этом демонстрируют потрясающую результативность. Белые угодили в кризис, очень много пропускают и постоянно проигрывают. Мы бы взяли Ф1(-2) за 1.69.

Последняя очная встреча ознаменовалась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа (3:0). Думаем, история повторится. Они сейчас очень хороши. Имеют отличный кадровый резерв и банально больше сил, о чём свидетельствует без труда добытая победа над мощным «Интером» в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» 23 февраля 2022 года

«Ливерпуль» продолжает участие в четырёх турнирах, в каждом претендует на золотые медали. Выступает великолепно везде, радуя результативностью. «Лидс», напротив, очень часто терпит поражения и, вероятно, готовится к смене главного тренера. Пропускает при этом много, а забивает реже, чем в прошлом сезоне. На наш взгляд, хозяева одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за коэффициент 1.69.

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