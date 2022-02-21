«Бенфика» — «Аякс». Круче, чем «ПСЖ» — «Реал»

Вывеска для Лиги чемпионов не такая громкая, но вы не пожалеете.

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех португальцев оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» 23 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бенфика» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» (23.02.2022)

Последний месяц зимы давно перевалил за экватор. На внутренней арене дел хватает, но Лига чемпионов не ждёт. 23 февраля состоится две встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Да Луш» местная «Бенфика» примет «Аякс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В минувшее трансферное окно команда из Лиссабона воздержалась от приобретений и продаж. Второй шаг абсолютно верен, ресурсов не так много — травмированы Харис Сеферович и Родриго Перейра. А вот свежая кровь не помешала бы, о чём свидетельствуют последние четыре матча в Примейре. Команда потерпела поражение в игре с «Жил Висенте» (0:1) и разошлась миром с «Боавиштой» (2:2).

Уровень чемпионата Португалии не очень высок, за золотые медали стабильно конкурируют только три клуба — «Порту», «Спортинг» и как раз «Бенфика». На данный момент она располагается на третьей строчке, как и в прошлом сезоне. Отстаёт от лидирующих «драконов» на 12 очков, от «львов» — на шесть.

На групповом этапе Лиги чемпионов «орлы» выступили успешно. Сыграли вничью с «Динамо» и «Барселоной» (оба раза по 0:0). Потерпели два разгромных поражения в матчах с мощной «Баварией» (0:4 и 2:5). Победы же одержали в играх с украинцами (2:0) и испанцами (3:0). Последних тогда возглавлял Рональд Куман.

Из Кубка Португалии «Бенфика» вылетела на стадии 1/8 финала, разгромно уступив «Порту» (0:3). Причём половину встречи оппонент провёл в меньшинстве. На 45-й минуте красную схлопотал Эванилсон. Несмотря на преимущество по владению мячом, ударов нанесли столько же (по ударам в створ уступили).

В прошлое трансферное окно красные усилились Романом Яремчуком. Украинский нападающий регулярно получает игровое время, однако великолепной статистикой похвастаться не может. В 15 матчах португальской Примейры забил шесть голов и отдал три голевые передачи. В Лиге чемпионов преуспел ещё меньше — один гол и голевая передача в девяти играх.

А вот у «Аякса» суперфорвард имеется — Себастьен Аллер. В 20 матчах голландской Эредивизии ивуариец наколотил 16 мячей и отдал шесть результативных передач. На евроарене тоже порадовал мастерством реализации: записал на свой счёт 10 голов (лучший бомбардир группового этапа!) и две результативные передачи в шести матчах.

Однако «аяксиды» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Нидерландов с отрывом в пять очков от догоняющего ПСВ не благодаря конкретному игроку. Во многом здесь заслуга главного тренера — Эрика тен Хага. Голландца уважают многие коллеги, а СМИ активно сватают его в лучшие клубы Европы. В том числе в английский «Манчестер Юнайтед».

На групповом этапе Лиги чемпионов амстердамцы выступили потрясающе. Прошли в плей-офф с первого места, одержав победы во всех матчах — с португальским «Спортингом» (5:1 и 4:2), турецким «Бешикташем» (2:0 и 2:1) и немецкой «Боруссией» из Дортмунда (4:0 и 3:1). Порадовали результативностью, потрясающим контролем мяча и комбинационным взаимодействием на футбольном поле.

Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.

В Кубке Нидерландов «божьи сыновья» тоже преуспели. Проскользнули в полуфинал, крупно одолев «Эксельсиор» (9:0) в 1/8 финала и «Витесс» (5:0) — в 1/4 финала. Единственная негативная новость, связанная с клубом, — скандальный уход спортивного директора Марка Овермарса. Эрик тен Хаг заявил, что опечален событиями, но готов сконцентрироваться на работе. Надеемся, эта история несильно ударит по «Аяксу».

«Бенфика» в последних матчах чемпионата Португалии выступила сомнительно. В плей-офф Лиги чемпионов проползла, воспользовавшись трудностями «Барселоны», которую тогда тренировал Куман. Из Кубка Португалии вылетела, можно сказать, с позором. Всё же разгромное поражение в матче с принципиальным соперником — это больно.

«Аякс», напротив, шикарно смотрится как на внутренней, так и на европейской арене. Демонстрирует классную результативность во всех соревнованиях благодаря Себастьену Аллеру и Эрику тен Хагу. Португальцев в Лиге чемпионов уже обыгрывали, причём один раз даже разгромно.

На наш взгляд, можно взять П2 за коэффициент 1.82 или даже Ф2(-1) за 2.36. Настолько голландцы сейчас хороши. А вот «Бенфика» банально не настолько стабильна. Конечно, на своём поле упрётся, только на многое рассчитывать будет трудно с таким крепким оппонентом.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» 23 февраля 2022 года

«Бенфика» выглядит аутсайдером грядущего противостояния. В первенстве сильно отстаёт от «Порту», вылетела из Кубка страны. С сильными оппонентами регулярно испытывает проблемы. В отличие от «Аякса», который победоносно прошёлся по противникам в Лиге чемпионов и уверенно выступает в других соревнованиях. Думаем, гости возьмут верх.



Ставка: победа «Аякса» за коэффициент 1.82.

Ставка на матч «Вильярреал» — «МЮ» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Прогноз на матч «Суонси» — «Борнмут».