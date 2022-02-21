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«Бенфика» — «Аякс», 23 февраля 2022 года, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Бенфика» — «Аякс». Круче, чем «ПСЖ» — «Реал»
Михаил Коробов
«Бенфика» — «Аякс»: прогноз на матч ЛЧ 23.02.2022
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Вывеска для Лиги чемпионов не такая громкая, но вы не пожалеете.

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех португальцев оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» 23 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бенфика» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» (23.02.2022)

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
23 февраля 2022, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды

Последний месяц зимы давно перевалил за экватор. На внутренней арене дел хватает, но Лига чемпионов не ждёт. 23 февраля состоится две встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Да Луш» местная «Бенфика» примет «Аякс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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В минувшее трансферное окно команда из Лиссабона воздержалась от приобретений и продаж. Второй шаг абсолютно верен, ресурсов не так много — травмированы Харис Сеферович и Родриго Перейра. А вот свежая кровь не помешала бы, о чём свидетельствуют последние четыре матча в Примейре. Команда потерпела поражение в игре с «Жил Висенте» (0:1) и разошлась миром с «Боавиштой» (2:2).

Уровень чемпионата Португалии не очень высок, за золотые медали стабильно конкурируют только три клуба — «Порту», «Спортинг» и как раз «Бенфика». На данный момент она располагается на третьей строчке, как и в прошлом сезоне. Отстаёт от лидирующих «драконов» на 12 очков, от «львов» — на шесть.

На групповом этапе Лиги чемпионов «орлы» выступили успешно. Сыграли вничью с «Динамо» и «Барселоной» (оба раза по 0:0). Потерпели два разгромных поражения в матчах с мощной «Баварией» (0:4 и 2:5). Победы же одержали в играх с украинцами (2:0) и испанцами (3:0). Последних тогда возглавлял Рональд Куман.

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Из Кубка Португалии «Бенфика» вылетела на стадии 1/8 финала, разгромно уступив «Порту» (0:3). Причём половину встречи оппонент провёл в меньшинстве. На 45-й минуте красную схлопотал Эванилсон. Несмотря на преимущество по владению мячом, ударов нанесли столько же (по ударам в створ уступили).

В прошлое трансферное окно красные усилились Романом Яремчуком. Украинский нападающий регулярно получает игровое время, однако великолепной статистикой похвастаться не может. В 15 матчах португальской Примейры забил шесть голов и отдал три голевые передачи. В Лиге чемпионов преуспел ещё меньше — один гол и голевая передача в девяти играх.

А вот у «Аякса» суперфорвард имеется — Себастьен Аллер. В 20 матчах голландской Эредивизии ивуариец наколотил 16 мячей и отдал шесть результативных передач. На евроарене тоже порадовал мастерством реализации: записал на свой счёт 10 голов (лучший бомбардир группового этапа!) и две результативные передачи в шести матчах.

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Однако «аяксиды» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Нидерландов с отрывом в пять очков от догоняющего ПСВ не благодаря конкретному игроку. Во многом здесь заслуга главного тренера — Эрика тен Хага. Голландца уважают многие коллеги, а СМИ активно сватают его в лучшие клубы Европы. В том числе в английский «Манчестер Юнайтед».

На групповом этапе Лиги чемпионов амстердамцы выступили потрясающе. Прошли в плей-офф с первого места, одержав победы во всех матчах — с португальским «Спортингом» (5:1 и 4:2), турецким «Бешикташем» (2:0 и 2:1) и немецкой «Боруссией» из Дортмунда (4:0 и 3:1). Порадовали результативностью, потрясающим контролем мяча и комбинационным взаимодействием на футбольном поле.

Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.

В Кубке Нидерландов «божьи сыновья» тоже преуспели. Проскользнули в полуфинал, крупно одолев «Эксельсиор» (9:0) в 1/8 финала и «Витесс» (5:0) — в 1/4 финала. Единственная негативная новость, связанная с клубом, — скандальный уход спортивного директора Марка Овермарса. Эрик тен Хаг заявил, что опечален событиями, но готов сконцентрироваться на работе. Надеемся, эта история несильно ударит по «Аяксу».

«Бенфика» в последних матчах чемпионата Португалии выступила сомнительно. В плей-офф Лиги чемпионов проползла, воспользовавшись трудностями «Барселоны», которую тогда тренировал Куман. Из Кубка Португалии вылетела, можно сказать, с позором. Всё же разгромное поражение в матче с принципиальным соперником — это больно.

«Аякс», напротив, шикарно смотрится как на внутренней, так и на европейской арене. Демонстрирует классную результативность во всех соревнованиях благодаря Себастьену Аллеру и Эрику тен Хагу. Португальцев в Лиге чемпионов уже обыгрывали, причём один раз даже разгромно.

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На наш взгляд, можно взять П2 за коэффициент 1.82 или даже Ф2(-1) за 2.36. Настолько голландцы сейчас хороши. А вот «Бенфика» банально не настолько стабильна. Конечно, на своём поле упрётся, только на многое рассчитывать будет трудно с таким крепким оппонентом.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» 23 февраля 2022 года

«Бенфика» выглядит аутсайдером грядущего противостояния. В первенстве сильно отстаёт от «Порту», вылетела из Кубка страны. С сильными оппонентами регулярно испытывает проблемы. В отличие от «Аякса», который победоносно прошёлся по противникам в Лиге чемпионов и уверенно выступает в других соревнованиях. Думаем, гости возьмут верх.

Ставка: победа «Аякса» за коэффициент 1.82.

Ставка на матч «Вильярреал» — «МЮ» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Прогноз на матч «Суонси» — «Борнмут».

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