«Челси» — «Лилль». Антирекорд заставит Лукаку шевелиться

22 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех французов оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль» 22 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль» (22.02.2022)

Последний месяц зимы давно перевалил за экватор. На внутренней арене дел хватает, но Лига чемпионов не ждёт. 22 февраля состоятся две первые встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прошлом году Томас Тухель сменил на посту главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Результаты не заставили себя долго ждать. Клуб выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в прошлом году, а также добыл золотые медали Клубного чемпионата мира в этом. В последнем случае с трудом обыграл «Палмейрас» (2:1 ДВ).

Несмотря на чуткое руководство немецкого специалиста и именитый состав, «аристократы» располагаются на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ и сильно отстают от возглавляющего таблицу «Манчестер Сити». Старт сезона выдали потрясающий, долгое время занимали первое место. Радовали невероятно крепкой оборонительной линией и отличной результативностью.

Именно с последним компонентом появились проблемы. За шесть прошлых туров чемпионата Англии лондонцы ни разу не забили больше двух мячей за игру. Оттого и результаты так себе: ничьи с «Брайтоном» (два раза по 1:1) и «Ливерпулем» (2:2), поражение от «Манчестер Сити» (0:1). Также довольно скромные победы над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

В Кубке Англии ситуация идентичная. На стадии 1/16 финала синие с большим трудом одолели «Плимут Аргайл» (2:1 ДВ) из третьего по силе дивизиона страны. Причём состав был боевой. Ромелу Лукаку отыграл все 120 минут. Маунт, Жоржиньо, Ковачич — и это далеко не весь список игроков основы, которые провели на поле большую часть матча. Нанесли аж 41 удар, но забили только два гола.

В Кубке лиги подопечные Томаса Тухеля выступили увереннее, но опять не отличились результативностью. В 1/4 финала обыграли «Брентфорд» (2:0), в полуфинале оказались сильнее «Тоттенхэма» (2:0 и 1:0). В очередной раз порадовала оборона и расстроило нападение. Примечательно, что лучшим бомбардиром команды является хавбек Мэйсон Маунт. Он забил за 21 тур АПЛ семь голов.

«Лиллю» очень повезло на групповом этапе Лиги чемпионов. Попалась не самая сложная группа. Тем не менее без трудностей не обошлось. Одержал только три победы — над «Севильей» (2:1), «Зальцбургом» (1:0) и «Вольфсбургом» (3:1). Вничью сыграл с немцами и испанцами (в обоих случаях 0:0). Поражение потерпел от австрийцев (1:2).

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С тех пор результаты были только отрицательные. «Доги» спустились на 10-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1. В последних четырёх матчах выступили неудачно. Потерпели поражения от «Бреста» (0:2) и «ПСЖ» (1:5), затем одержали победу с минимальным перевесом над «Монпелье» (1:0) и сыграли вничью с «Метцем» (0:0). Недуг тот же, что у грядущего оппонента, — низкая результативность.

Из Кубка Франции клуб из одноимённого города вылетел, уступив на стадии 1/16 финала «Лансу» (2:2, по серии пенальти 3:4). Забив два мяча в первом тайме, буквально перестал играть. За время всего противостояния нанёс восемь ударов по воротам оппонента, а по своим получил — 28. Владение мячом тоже осталось за противником.

Распродав чемпионский состав и отпустив в «Ниццу» Кристофа Галтье, руководство действующего чемпиона Франции, вероятно, совершило ошибку. Клуб стал лучшим в топ-лигах Европы по трансферному балансу за последнее десятилетие. Однако с положительными результатами и любовью многих болельщиков распрощался.

«Аристократы» выглядят явными фаворитами грядущего противостояния. Тем не менее разгромной победы от них ждать не стоит. Непонятно по каким причинам забивают очень мало. Складывается впечатление, что нападающие Томасу Тухелю только мешают, полузащитники и защитники забивают на порядок чаще и приносят больше пользы.

Ромелу Лукаку, например, недавно снова отличился. Конечно, скандальных интервью больше не было, но в матче прошлого тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» бельгийский форвард за 90 минут совершил семь касаний мяча. Это стало новым антирекордом АПЛ. Томас Тухель во время конференции не горел желанием защищать игрока.

И всё же подопечные Жослена Гурвеннека закрепили за собой статус середняка. 10-я позиция в турнирной таблице и последние четыре матча Лиги 1 говорят о том же. Особенно настораживает низкая результативность. Если уж «Бресту» и «Метцу» забить не смогли, что могут противопоставить англичанам? Думаем, сыграет «П2 + ТМ 3.5 мяча» за 2.04.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль» 22 февраля 2022 года

«Челси» может похвастаться надёжной оборонительной линией и именитым составом. Тем не менее забивает очень мало даже середнякам и аутсайдерам АПЛ. В кубковых соревнованиях та же история. Побеждает, но с минимальным перевесом. «Лилль» сильно сбавил после ухода Кристофа Галтье, о чём свидетельствуют результаты и расположение в таблице Лиги 1. Думается, хозяева победят, но не разгромно.



Ставка: победа «Челси» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.04.

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