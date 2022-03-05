«Вашингтон» — «Сиэтл». Александр Овечкин наступит Яромиру Ягру на пятки

6 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.65, успех «Кракен» идёт за 4.25. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» 6 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Сиэтл» 6 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.08. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.67, вероятность серии буллитов оценена аналитиками коэффициентом 9.30.

«Вашингтон» — «Сиэтл»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (06.03.2022)

На 6 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 11 встреч. Посмотреть есть на что, но отдельное внимание заслуживает встреча «Вашингтона» и «Сиэтла», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США. Тем, кто следит за русскими игроками в НХЛ, этот матч обязательно стоит посмотреть.

Хотя «Вашингтон» по-прежнему на восьмой строчке в Восточной конференции, имея 67 баллов после 56 встреч, он наконец-то вышел из затяжной полосы неудач. Положение всё равно тревожное, но заядлые болельщики радуются хорошему исходу накануне. «Кэпс» разгромно одолели «Каролину» (4:0). Витек Ванечек оформил шат-аут, третий в этом сезоне НХЛ.

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились заброшенными шайбами. Для Александра эта шайба стала 33-й в текущем сезоне и 763-й в карьере. Евгений забросил 16-ю, Дмитрий — восьмую. В свете последних событий радостно за российских игроков. Приятно и то, что команда наконец победила дома. Причём одного из лидеров конференции! Это важно и с психологической точки зрения — серия домашних поражений прервана.

«Сиэтл» идёт на 15-й позиции в Западной конференции, набрав лишь 39 баллов за 56 встреч. Хуже результаты лишь у двух команд в лиге, новичок в дебютном сезоне явно не показывает тот уровень, который с ходу выдал «Вегас» в своё время, хотя многие надеялись. Картина неприятная, побед одержал всего 17 за сезон. Накануне одолел «Нэшвилл» (4:3), но до этого было семь поражений подряд. Статистика говорит сама за себя.

А вот судить об очных встречах соперников не приходится. Была сыграна лишь одна в Сиэтле, где хозяева имели успех со счётом 5:2. Но теперь «Сиэтл» едет в гости и по уровню хоккея, конечно, не смотрится фаворитом. Хотя в команде есть знаменитые игроки, например, голкипер Филипп Грубауэр. Однако после перехода из «Колорадо» его игра не впечатляет. Пропускает порядочно, за 41 матч оформил один шат-аут.

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С другой стороны, винить одного вратаря — последнее дело. В обороне у команды из Сиэтла полно проблем. Уже пропущено 199 шайб, больше только у кризисного «Монреаля» — 210. Для «Вашингтона» это отличная возможность улучшить свою статистику заброшенных шайб. Жаль, что Илья Самсонов пока не может принимать участие в матчах.

Всё из-за того, что Александр Овечкин мощным броском нанёс повреждение Самсонову на тренировке. Бросок Александра Великого, который не щадит соперника и выкладывается при работе со своей командой, один из самых сильных в лиге. Это не первый случай, когда Самсонов покидал лёд после попадания капитана. Вероятно, Витек Ванечек заменит соратника в калитке, проблем с этим возникнуть не должно.

Мы бы попробовали взять лобовую победу хозяев за 1.65. Закрепить результат крайне важно. Перед этим столичный клуб разобрался с более мастеровитой и сильной командой, наверняка почувствует облегчение и выйдет с хорошим настроением. Это важно, поскольку в последнее время на клуб оказывалось определённое давление.

Плюс в нападении хозяева гораздо лучше, забросили уже 180 шайб против 144 у соперника. Лидеры атаки все в строю. Можно даже рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы. Коэффициент даже чуть выше — 1.78. Но мы бы остановились на победе «столичных» в основное время. «Сиэтл» в гостях проиграл четыре матча кряду. Имя фаворитов очевидно.

«Вашингтон» — «Сиэтл»: прогноз и ставка на матч НХЛ 6 марта 2022 года

«Вашингтон» наконец-то победил дома, а впереди не самый сильный соперник лиги. Плюс в прошлом очном матче в гостях «Кэпс» проиграли, наверняка захотят вернуть долг. У хозяев всё в порядке с составом и боевым настроем, прошлая победа даст прилив сил и положительных эмоций. Так что мы бы остановились на победе «столичных».

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.65.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Сиэтл»?

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