«Локомотив» — ЦСКА, 3-й матч. Сергей Фёдоров оставит силы на концовку

5 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.43, успех ЦСКА оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.27, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.68. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.84. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 2.04.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (05.03.2022)

Континентальная хоккейная лига вернулась, накал страстей в плей-офф ничуть не уступает эмоциям от НХЛ. На 5 марта запланировано три встречи Кубка Гагарина. Отдельное внимание мы бы уделили третьей встрече ярославского «Локомотивом» и столичного ЦСКА. Она пройдёт на льду «Арены-2000». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Локомотив» возвращается к себе домой после двух напряжённых и тяжёлых матчей в столице. При этом поводов для радости мало. Железнодорожники проигрывают в серии 0-2, уступив в Москве с общим счётом 4:8. Хорошо, что теперь играть на своём льду. При этом стоит отметить, что именно они открывали счёт в первых двух играх.



Первый матч был напряжённый и тяжёлый, победа ЦСКА досталась лишь в овертайме. Во втором матче всё решилось в последней двадцатиминутке. До третьего периода счёт был равным — 1:1. Однако железнодорожники под конец встречи просели и пропустили ещё три шайбы, хотя с взаимодействием и «химией» внутри команды порядок.



Игорь Никитин считает, что это связано с опытностью соперника, который использует свои моменты лучше. Возможно, это так. Бросают обе команды много, моментов на пятаке достаточно у обеих. Хотя «Локомотиву» помогает Эдди Паскуале. Его заслуга в том, что счёт не стал ещё крупнее.

Зато у ЦСКА всё отлично. Забрасывают немало, в целом чувствуют себя уверенно. Ещё и статистика первого раунда плей-офф потрясающая. Армейцы уже восемь лет не проигрывают в первом раунде. Победа в прошлой встрече оказалась для них 30-й подряд. Цифры фантастические. Игорь Никитин тоже принял в этом участие.

Хотя в Ярославле армейцы играют не совсем удачно. В последних шести встречах добыли лишь две победы. Так что у железнодорожников есть шансы сократить отставание. Правда, насколько хватит возможностей и удачи, ведь состав молодой, играют с более опытным и мастеровитым оппонентом. Местами видна разница.



С другой стороны, благодаря Игорю Никитину даже с таким соперником «Локомотив» может бороться. Если посмотреть на первые две встречи, тогда всё решалось ближе к концу. ЦСКА увеличивал темп игры и напор на ворота оппонента, что и выливалось в положительные для москвичей результаты.



При таких раскладах, вполне можно рассмотреть ставку «ЦСКА забьёт в третьем периоде» за 1.82. Коэффициент рабочий, а статистика совершенно не против. Конечно, железнодорожники играют дома, родные стены помогают — поддержка болельщиков играет немаловажную роль. Проигрывать третий матч серии им категорически нельзя.

Так что ярославцы наверняка будут настроены решительно, борьбу будут вести с первых минут. Но насколько хватит ребят — пока непонятно. Ставить на лобовую победу «Локомотива» всё же не рискнём. Если после двух периодов хозяева завладеют преимуществом, гостям придётся идти вперёд. Если наоборот — раскроются хозяева. В любом случае ждём гол москвичей в третьем периоде.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 марта 2022 года

Ярославцы возвращаются домой после не самого лучшего результата в столице. Нужно нагонять, но с таким соперником, как ЦСКА, это довольно трудно сделать. Мастерства и опыта у армейцев побольше. Как раз это проявлялось в третьем периоде, когда москвичи усиливали напор. Сейчас мы бы снова попробовали взять гол ЦСКА в третьем периоде.



Ставка: ЦСКА забьёт в третьем периоде за 1.82.