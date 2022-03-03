ЦСКА — «Нижний Новгород». Алексей Березуцкий добавит «Сочи» неприятностей

5 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Нижний Новгород» (05.03.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. Наступила весенняя пора. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига. 5 марта откроет программу 20-го тура матч ЦСКА — «Нижний Новгород». Стартовый свисток на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве прозвучит в 19:00 мск.

В 1/8 финала Кубка России ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» (2:1). Имел огромное количество моментов в целом, активно атаковал и мог уйти с поля после первого тайма, ведя в счёте. Очень много сейвов сделал опытный Сослан Джанаев. Однако москвичи получили гол на 41-й минуте после дальнего удара Нобоа и были вынуждены отыгрываться.



В очередной раз поразил мастерством присоединившийся в зимнее трансферное окно Юсуф Языджи. Турецкий хавбек великолепно исполнил два угловых: оба раза выдал точные обводящие навесы на Игоря Дивеева. Таким образом, пополнил список личных достижений двумя голевыми передачами и вывел свою новую команду в 1/4 финала Кубка страны.



В матче последнего тура чемпионата России Языджи тоже отметился результативным действием. Помог обыграть в дерби «Спартак» (2:0). На 49-й минуте поразил ворота оппонента со штрафного. Впрочем, другие новобранцы красно-синих — Хорхе Карраскаль, Жан-Филипп Гбамен и Хесус Медина — тоже быстро адаптировались. В первую очередь они добавили качества и разноплановости составу.

Алексей Березуцкий теперь обладает отличными ресурсами и может выстраивать тактику персонально под оппонента. В противостоянии со «Спартаком», например, использовал схему с тремя защитниками. А после победы над «Сочи» тренер заявил, что сделал выводы после разгромного поражения в предыдущей очной встрече и доволен результатом. Реванш удался.

А вот «Нижний Новгород» на стадии 1/8 финала разгромно уступил столичному «Динамо» (0:3). Несмотря на старания Сильвестра Игбуна, Ларса Олден Ларсена, Дмитрия Стоцкого, Кирилла Кравцова и Милсона (то есть новичков клуба), так и не сумели поразить ворота оппонента. У москвичей оказалось банально больше силы.

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Зато в последнем туре чемпионата России нижегородцы добыли результат — обыграли «Урал» (1:0). Победа далась с трудом. Оппонент был ослаблен с 55-й минуты красной карточкой, а на 77-й схлопотал вторую, чем ещё больше усугубил своё положение. В итоге гол забил Николай Калинский, но лишь с пенальти.



С результативностью подопечные Александра Кержакова испытывают проблемы. За 19 матчей РПЛ забили лишь 19 мячей, меньше только у «Урала» и двух команд, располагающихся в зоне вылета. С целью улучшить данный показатель в трансферное окно были приобретены в основном атакующие игроки. Тем не менее пока отдача от них отсутствует.



В последней очной встрече москвичи оказались сильнее: одержали уверенную победу (2:0). Думаем, история повторится. Они очень качественно усилились, плюс новички уже приносят пользу и замечательно взаимодействуют между собой на футбольном поле. В Кубке страны перехитрили крепкий «Сочи», а в РПЛ — новый «Спартак».

А вот нижегородцы из Кубка России выбыли, не сумев ничего противопоставить мощному «Динамо». Зимняя трансферная кампания пока не приносит плодов, о чём свидетельствует с трудом добытая победа над «Уралом». Особенно заметны проблемы с результативностью. А ЦСКА как минимум не слабее бело-голубых. На наш взгляд, можно взять Ф(-1) за коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 марта 2022 года

ЦСКА — фаворит грядущей встречи. В том числе благодаря усилениям в январское трансферное окно. Уже одолел двух крепких соперников после возобновления сезона. У «Нижнего Новгорода» успехи не так хороши. Новобранцы пока не забили ни одного мяча в официальных встречах. Да и прошлая очная встреча завершилась уверенной победой москвичей. Думается, в этот раз будет что-то похожее.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.72.

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