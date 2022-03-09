«Реал» — «ПСЖ». Прогноз «Фонбет»: Карим Бензема испортит Месси настроение

Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» примет «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку на противостояние Лионеля Месси и Карима Бензема можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал»

Мадридский «Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге. Набрал 63 очка в 27 матчах, опережает ближайшего преследователя в лице «Севильи» на восемь баллов. В пяти предыдущих встречах в чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти одержали четыре победы при одной ничьей.

Они обыграли «Гранаду» (1:0), сыграли вничью с «Вильярреалом» (0:0), а затем нанесли поражения «Алавесу» (3:0), «Райо Вальекано» (1:0) и «Реалу Сосьедад» (4:1). Между играми с «Вильярреалом» и «Алавесом» состоялся первый матч 1/8 Лиги чемпионов с французским «ПСЖ», в котором мадридцы уступили со счётом 0:1.

Хотя в этом сезоне в целом они остро действуют в нападении. Являются лидерами по результативности в Примере, забили 56 мячей. Ударно команда провела три последних матча в чемпионате, в которых забила восемь голов. На этом отрезке мадридцы имели высокий средний показатель ожидаемых голов (xG за игру – 2,35).

Великолепно себя проявил Карим Бензема, записавший на свой счёт три гола и три результативные передачи. Также продуктивны были Винисиус Жуниор и Марко Асенсио. В активе Винисиуса гол и ассист, у Асенсио – два гола. Одним из героев последней игры с «Реал Сосьедадом» стал Лука Модрич, который отметился забитым мячом и результативной передачей.

А вот в первом матче с «ПСЖ» «сливочные» не сумели реализовать свой атакующий потенциал, нанеся всего три удара по воротам, при этом ни разу не попав в створ. В обороне также действовали не лучшим образом, позволив противнику создавать опасные моменты.

Тем не менее пропустили всего один мяч, что оставило команде шансы на проход в следующую стадию турнира. Стоит отметить, что в последнее время в чемпионате Испании «Реал» качественно защищался, в пяти предыдущих турах пропустил лишь с пенальти.

В какой форме «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» имеет огромное преимущество над конкурентами в таблице Лиги 1. За 27 туров заработали 62 очка и опережают идущую на втором месте «Ниццу» на 13 баллов. Однако в последнее время команда выступает довольно неровно. В пяти предыдущих турах чемпионата Франции одержано три победы при двух поражениях.

Парижане разгромили «Лилль» (5:1), минимально обыграли «Ренн» (1:0), уступили «Нанту» (1:3), победили «Сент-Этьен» (3:1) и потерпели поражение в матче с «Ниццей» (0:1). Любопытно, что из Кубка Франции вылетели именно от «Ниццы». В первом матче 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» с минимальным перевесом одолел «Реал» благодаря голу Килиана Мбаппе на 90+4-й минуте.

Парижский клуб был эффективен в обороне, не позволил сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента. Однако после этого действия в обороне никак нельзя назвать образцовыми. В трёх предыдущих матчах команда пропустила пять мячей.

Наиболее уязвим «Пари Сен-Жермен» был в игре с «Нантом», в котором пропустил сразу три гола. Тогда больше всего ошибок парижане совершали на правом фланге, на котором располагался Тило Керер. А в последней встрече «Ницца» забила гол после подачи из этой зоны.

Кроме того, в этом матче парижане неубедительно сыграли и в нападении — нанесли всего восемь ударов по воротам (лишь два в створ). Как результат, показатель ожидаемых голов xG составил лишь 0,65. Гораздо продуктивнее в атаке клуб был в игре с «Сент-Этьена», в котором забил три раза. Весомый вклад в этот успех внёс Мбаппе, записавший на свой счёт два гола и ассист.

«Реал» – «ПСЖ»: кадровые потери

У «Реала» за перебор жёлтых карточек дисквалифицированы Каземиро и Ферлан Менди. Тони Кроос не примет участие в матче из-за мышечного повреждения.

В составе «ПСЖ» травмирован Серхио Рамос. Андер Эррера не сможет сыграть из-за конъюнктивита. Хуан Бернат не заявлен на плей-офф Лиги чемпионов. Леандро Паредес отсутствовал в заявке команды в трёх последних играх из-за травмы паха. Возможно, он пропустит и ответную встречу с «Реалом».

«Реал» – «ПСЖ»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает 11 официальных игр в еврокубках. Преимущества нет ни у одной из команд: четыре победы «Реала», четыре победы «ПСЖ» и три ничьих. При этом мадридцы уступили только в одном из пяти домашних матчей.

В 2019 году оппоненты встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Во Франции парижане добились разгромной победы (3:0), а ответная встреча в Мадриде завершилась ничьей (2:2). Несколько недель назад в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вырвал победу на последних минутах (1:0).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» 9 марта 2022 года

Ставка: «Реал» не проиграет и общий тотал меньше 3.5 мяча за 2.30. (Сделать ставку)



К ответному матчу с «Пари Сен-Жермен» мадридский «Реал» подходит с отставанием в один мяч. Это означает, что хозяевам будет достаточно добиться победы с минимальным преимуществом, чтобы перевести дело в дополнительное время. Учитывая качество игры команд в последних встречах, предположим, что мадридцы способны добиться такого результата.

Они одержали три победы подряд в Ла Лиге и на этом отрезке пропустили всего один мяч. В последнем матче с «Реал Сосьедадом» позволили сопернику забить гол с пенальти уже на 10-й минуте, но в дальнейшем сыграли надёжно. В свою очередь, в нападении «Реал» наращивал обороты по ходу встречи и сумел забить четыре гола.

В первом гостевом матче с «ПСЖ» мадридцы блекло сыграли в нападении, но, видимо, основной расчёт был сделан именно на домашнюю встречу. Дело в том, что они великолепно выступают на «Сантьяго Бернабеу». Победили в 10 из 12 предыдущих матчей на своём поле во всех турнирах.

А вот результаты парижан в гостях совсем не впечатляют. В пяти последних встречах в Лиге 1 на выезде выиграли только у «Лилля», сыграв вничью с «Лорьяном» и «Лионом» и уступив «Нанту» и «Ницце». Отметим и то, что в семи из девяти прошлых очных противостояний в еврокубках не забивалось более трёх мячей.

Мы предлагаем сделать ставку на то, что «Реал» не уступит, а общий тотал будет меньше 3.5 мяча. Такое пари сыграло в четырёх из пяти предыдущих матчей мадридцев в Ла Лиге. Коллектив Лионеля Месси довольно хорош, но мы бы не спешили поздравлять аргентинца.