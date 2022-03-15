«МЮ» — «Атлетико». Прогноз «Фонбет»: Луис Суарес примет вызов Роналду

Накануне португалец забил три мяча, а форма уругвайца заметно упала. Пора напомнить о себе.

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку на противостояние Криштиану Роналду и Луиса Суареса можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

В прошлом туре чемпионата Англии «красные дьяволы» завершили трёхматчевую серию без побед. До этого сыграли вничью с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) и с «Уотфордом» в 27-м туре АПЛ (0:0). Самой неприятной игрой оказалось манкунианское дерби, в котором они с разгромным счётом 1:4 уступили «Манчестер Сити».

Успех же пришёлся на встречу со «шпорами». Эта победа стала важной не только с точки зрения борьбы за место в зоне еврокубков, но и в плане атакующего потенциала Криштиану Роналду. В 2022 году португалец отметился всего одним голом в 10 матчах. Причинами отсутствия голов игрока называли разногласия с главным тренером клуба, а также травму бедра, из-за которой Роналду пропустил два матча чемпионата.

Матч с «Тоттенхэмом» для Криштиану получился сверхрезультативным. Игрок оформил хет-трик и добыл для своей команды важнейшую победу. Манкунианцы сыграли бы гораздо удачнее, если бы не ошибки защитников клуба. Игра рукой Алекса Теллеса внутри штрафной привела к реализованному «Тоттенхэмом» пенальти, а рикошет от Гарри Магуайра после передачи Серхио Регилона – ко второму забитому голу «шпор».

В этом сезоне манкунианцы не очень хороши в защите. Только в трёх из 10 предыдущих матчей подопечные Ральфа Рангника оставляли свои ворота нетронутыми. В чемпионате Англии клуб пропускает больше, чем все команды первой половины таблицы, за исключением «Саутгемптона», у которого 40 пропущенных голов.

В какой форме «Атлетико»

«Атлетико», кажется, поймал свою игру и вновь стал показывать хорошие результаты. Конец прошлого года и начало нового выдались тяжёлыми. Мадридская команда то стабильно терпела поражения, то чередовала их с невнятными победами. Сейчас игра выровнялась. В трёх последних матчах были обыграны «Сельта» (2:0), «Бетис» (3:1) и «Кадис» (2:1).

Эти победы позволили коллективу Диего Симеоне подняться на четвёртую строчку в Ла Лиге. Цель на оставшиеся матчи чемпионата Испании — закрепиться в зоне Лиги чемпионов, поэтому результаты последних матчей не могут не вселять оптимизма.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ мадридцы попали в группу к «Ливерпулю», «Милану» и «Порту». С португальским клубом сыграли 0:0 и 3:1, с мерсисайдцами – 0:2 и 2:3, а с «россонери» – 2:1 и 0:1. Эти результаты обеспечили мадридской команде вторую строчку в группе и выход в 1/8 финала.

Лучшим бомбардиром клуба является Анхель Корреа. У игрока 12 забитых мячей во всех турнирах. В последних встречах в плане результативности выделяется Жоау Феликс. Португалец забил пять голов в пяти последних матчах.

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетико»: кадровые потери

У хозяев из-за дисквалификации встречу пропустит Мейсон Гринвуд. Также под вопросом участие в игре Скотта Мактоминея, Бруну Фернандеша и Люка Шоу.

За гостей не сыграют Даниэль Васс и Матеус Кунья. Неизвестно, смогут ли помочь свой команде Шиме Врсалько, Анхель Корреа и Тома Лемар.

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетико»: статистика личных встреч

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Жоау Феликс отличился уже на седьмой минуте. Однако «Атлетико» не смог удержать минимальное преимущество до конца игры — за 10 минут до окончания основного времени нападающий «МЮ» Энтони Эланга сравнял счёт. Итог – ничья 1:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико» 15 марта 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.88. (Сделать ставку)

Манкунианцы забили на «Олд Траффорд» в шести из восьми матчей в этом году. Поразить чужие ворота не получилось в первой игре 2022 года с «Вулверхэмптоном» (0:1), а также в февральской игре с «Уотфордом» (0:0). При этом отсутствие голов в матче с «Вулвз» можно объяснить тем, что команда проводила только шестую игру под руководством Ральфа Рангника.

С приходом немецкого тренера игра подвергалась многочисленным изменениям, вплоть до поиска подходящего места на поле для главного бомбардира «МЮ» – Криштиану Роналду.

Матч с «Уотфордом» стал для манкунианцев неудачным в плане качества атакующих действий. Они владели мячом 67% времени, нанесли 22 удара, из которых только три пришлись в створ ворот, но забить не сумели. С другой стороны, «Манчестер Юнайтед» с 48 голами занимает четвертую. строчку в АПЛ по результативности. Наверняка забьёт и теперь.

Вот только и «Атлетико» забил в 12 из 14 матчей этого года. По количеству голов он делит вторую строчку с «Барселоной» (52), а больше только у «Реала» (56). При этом в трёх последних играх подопечные Диего Симеоне не забивали меньше двух мячей. Да, есть определённые проблемы с обороной, зато с атакой порядок.

Одной из причин такой результативности является ударная форма Жоау Феликса, который также успел отличиться и в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «МЮ». Впрочем, от Суареса и Гризманна тоже ждут активных действий. Так что мы бы рекомендовали взять «обе забьют».