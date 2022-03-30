«Металлург» — «Авангард», НХЛ и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 марта.

На что ставить в футболе 30 марта

Основная борьба в отборе на ЧМ-2022 закончена, но сегодня ещё есть несколько матчей. В зоне Океании Соломоновы острова встретятся с Новой Зеландией, а в ночь на четверг решающий тур в Северной и Центральной Америке. Хотя и там почти всё ясно. Коста-Рике, чтобы избежать стыков, нужно обыграть США с разницей в 6 мячей. Это фантастика. Мексика встретится с Сальвадором, Ямайка – с Гондурасом, а сборная Канады уже в ранге участника ЧМ-2022 сыграет с командой Панамы.

На что ставить в хоккее 30 марта

В КХЛ сегодня завершится второй раунд. «Металлург» и «Авангард», наконец, определят, кто завершит сезон, а кто пойдёт дальше. Пока в этой серии 3-3, «Трактор» уже заждался соперника по финалу конференции.



В НХЛ в ночь на четверг состоятся 6 игр. «Рейнджерс» Артемия Панарина встретится с «Детройтом», а «Сент-Луис» Владимира Тарасенко, добравшегося до 500 очков в НХЛ, сразится с «Ванкувером».

На что ещё ставить 30 марта

Продолжается теннисный «Мастерс» в Майами. В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» встретится с «Астаной».



В мужской волейбольной Лиге чемпионов первые полуфинальные матчи. «Ястшембски» встретится с «Заксой», а «Перуджа» — с «Трентино». В России тоже играют: в мужской Суперлиге «Самотлор» встретится с «Факелом», а в женской — матч лидеров: «Динамо-Ак Барс» примет «Локомотив».