«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Микель Артета побудет в шкуре лидера АПЛ

4 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «орлов» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 4 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (04.04.2022)

В английской Премьер-лиге, пожалуй, уже определились главные претенденты на золотые медали, это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако другим коллективам тоже есть за что бороться. Например, за участие в Лиге чемпионов. 4 апреля состоится встреча, которая закроет программу 31-го тура АПЛ. На стадионе «Селхерст Парк» состоится лондонское дерби, «Кристал Пэлас» примет «Арсенал».

«Кристал Пэлас» в течение текущего сезона выступал довольно угрюмо. Часто играл вничью с аутсайдерами и регулярно проигрывал крепким командам. Однако в последних четырёх турах АПЛ выступил очень здорово. Сначала разгромил «Уотфорд» (4:1), затем добыл ничью с «Бёрнли» (1:1), обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) и отнял очки у «Манчестер Сити» (0:0).



В последнем случае очень повезло. Подопечные Патрика Виейра ожидаемо играли вторым номером и закономерно уступили оппоненту по ударам и владению мячом. После матча главный тренер «горожан» — Хосеп Гвардиола — выразил мнение, что главная ошибка его подопечных заключается в том, что они не смогли забить.



Тем не менее благодаря успешным выступлениям «орлы» вскарабкались на 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Расслабляться пока рано, но от зоны вылета их уже отделяет приличное расстояние, поэтому можно дышать спокойнее. Удачные результаты связаны с надёжной оборонительной линией, которая за последние семь встреч АПЛ ни разу не пропустила больше одного мяча.

На дистанции у «стекольщиков» тоже довольно неплохая статистика. За 29 матчей чемпионата Англии в их воротах побывало только 38 мячей. Хотя к нападающим есть пара вопросов. За этот же период забили лишь 39 раз. Впрочем, низкая результативность обусловлена банальной нехваткой ресурсов.



«Арсенал», в свою очередь, тоже не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне. Во всех трёх первых турах АПЛ потерпел поражения: от «Брентфорда» (0:2), «Челси» (0:2) и «Манчестер Сити» (0:5). Ввиду неудач Микель Артета принял решение изменить подход и попробовать на ленточке ворот Аарона Рамсдейла.



Испанский специалист не прогадал. Юный голкипер быстро адаптировался и вытеснил из основы Бернда Лено. Принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, в 12 из которых сыграл на ноль. Благодаря его навыкам команда из северного Лондона пропустила за этот период только 22 мяча. Однако есть вероятность, что грядущий матч вратарь пропустит.

Рамсдейл получил повреждение и выбыл на несколько недель. Англичанин не принял участия в противостоянии 30-го тура АПЛ и товарищеских матчах национальной команды с Швейцарией и Кот-д'Ивуаром. В первом случае его был вынужден замещать всё тот же Бернд Лено. На этот раз немец не сплоховал и помог обыграть «Астон Виллу» (1:0).



Одержанная над «львами» победа стала шестым успешным выступлением «канониров» за последние семь матчей чемпионата Англии. Поражение за этот период претерпели только от мощного «Ливерпуля» (0:2). Причём встреча проходила на равных скоростях. Подопечные Микеля Артеты имели моменты для взятия ворот оппонента, но подкачала реализация.



Именно поэтому на дистанции их статистика не внушает большого доверия. За 28 матчей АПЛ забили 41 мяч, пропустили тоже не так много — 31. Теперь, возможно, будет отсутствовать Рамсдейл. Без него могут и проиграть, как это было, например, в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (0:1) из Чемпионшипа.



К тому же грядущая встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк». «Орлы» дома выступают очень хорошо. За 15 матчей потерпели только четыре поражения, одержали столько же побед и семь раз сыграли вничью. А вот «канониры» на выезде потерпели пять поражений, семь раз выиграли и один раз поделили очки с соперником. Думаем, можно взять ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.81.

Безусловно, коллектив из северного Лондона выглядит фаворитом. Он располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ и мотивирован принять участие в Лиге чемпионов. Тем не менее его ожидает в будущем очень плотный график. На 20 и 23 апреля запланированы игры с «Челси» и «Ман Юнайтед». Микель Артета выразил по поводу этого негодование, но ничего не поделаешь. Придётся экономить силы.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 4 апреля 2022 года

Оба коллектива здорово выступили в своих последних матчах в АПЛ. Особенно порадовали надёжностью в обороне. «Кристал Пэлас» сумел не пропустить от «Манчестер Сити», а значит, наверняка постарается отобрать очки и у «Арсенала». «Канониры», в свою очередь, возможно, будут ослаблены отсутствием Аарона Рамсдейла. В преддверии насыщенного графика попробуют одержать минимальную победу над оппонентом и сэкономить силы. Однако с результативностью и реализацией обе команды время от времени испытывают проблемы. Много голов не ждём.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.