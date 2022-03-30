Алджэмейн Стерлинг — Пётр Ян. Россиянин заберёт то, что принадлежит ему по праву

В ночь с 9 на 10 апреля в Бруклине (США) пройдёт вечер единоборств UFC 273. В его со-главном бою встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и обладатель временного пояса Пётр Ян. Первый их бой завершился дисквалификацией россиянина. Ян практически нокаутировал соперника, но в порыве эмоций нанёс запрещённый удар и поплатился. Усвоил ли Пётр уроки?

Букмекеры считают Петра Яна явным фаворитом боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15, а успех Стерлинга аналитики оценили коэффициентом 5.00.

Стерлинг вдоволь набегался

Сразу после дисквалификации Яна многие обвинили Стерлинга в симуляции. Нет, факт запрещённого удара однозначно был, но урон он нанёс Алджэмейну куда меньше, чем Стерлинг разыграл. Подозрения укрепились и после того, как Стерлинг снялся с реванша, рассказав о своей травме. Которая, однако, не мешала ему тренироваться в зале. Но время идёт, и UFC не может ждать вечно. Поэтому Стерлингу всё-таки придётся вновь выйти в октагон против Яна.

Пётр Ян за время ожидания реванша успел победить Кори Сэндхагена. Это важно, поскольку вряд ли Сэндхаген сейчас слабее Стерлинга. Ян выиграл уверенно и подходит к реваншу только с одной целью – забрать себе пояс. Он более вынослив, куда лучше подкован тактически, да и явно прибавил со времён первого поединка.

Что до Стерлинга, то первый бой показал – Алджэмейну не хватает выносливости. Может быть, он и выстоял бы до конца того поединка, но однозначно проиграл бы его. А скорее всего, в пятом раунде всё было бы решено. Плохой знак для Стерлинга – он не смог ошеломить и потрясти Яна, не поставил перед ним неразрешимых задач. И непонятно, откуда взять новые идеи.

На что ставить в бою Стерлинг — Ян?

Букмекеры сомневаются, что бой будет полным, давая на этот расклад равные шансы – и на досрочное завершение поединка, и на обратный исход можно поставить за 1.85. Особых сомнений в победе Яна нет, но всё-таки Стерлинг – это не мешок, да и сам Пётр не будет форсировать события. А вот на ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.65 – и это перспективный вариант для пари. А успех россиянина нокаутом идёт за 2.75. Тоже отличный вариант для ставки. Вряд ли Пётр Ян при возможности нокаутировать не использует её. Если дело дойдёт до судейского решения, может случиться всякое. А нокаут есть нокаут – к нему не придерёшься.

Шанс Стерлинга – снова подловить Яна на ошибке. В первом бою Пётр её сделал, а точнее, сделал ошибку его угол, совершив такую подсказку. Это влияет и на репутацию, теперь у Яна она сомнительная в плане чистоты ведения боя.

Стерлинг постарается довести бой до судейского решения, взрываясь в ключевые моменты, стараясь запомниться судьям. Вполне честная тактика, которая имеет право на жизнь. Вот только сумеет ли Алджэмейн распределить силы на все 5 раундов – вопрос. Пока он не доказал, что учитывает ошибки прошлых боёв. В отличие от Яна. Так что верим в нокаут от россиянина!