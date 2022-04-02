«Ювентус» — «Интер». Аллегри сделает «Милану» и «Наполи» одолжение

3 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.02. Успех миланцев оценён экспертами в 2.66. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

Кака: чемпионат мира без Италии — это позор.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» 3 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» (03.04.2022)

Отгремели заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Италия сенсационно вылетела в полуфинале от сборной Северной Македонии и пропустит грядущий розыгрыш мундиаля. Однако поклонники итальянского футбола могут найти утешение в заключительном отрезке Серии А, где вовсю ведётся борьба за скудетто. В грядущем матче сразятся «Ювентус» и «Интер».

В последних четырёх турах чемпионата Италии «Ювентус» одержал победы над «Эмполи» (3:2), «Специей» (1:0), «Сампдорией» (3:1) и «Салернитаной» (2:0). Соперники попались не из числа крупнокалиберных, потому проблем не возникло. А вот если заглянуть немного раньше в календарь, обнаружим ничьи с «Аталантой» (1:1) и «Торино» (1:1).



В матчах с крепкими командами у подопечных Массимилиано Аллегри регулярно возникали проблемы с результативностью. Не помогло даже приобретение в зимнее трансферное окно лучшего бомбардира чемпионата Италии — Душана Влаховича, на счету которого 21 гол и три голевые передачи в 28 матчах. Нападающий забивает преимущественно аутсайдерам и нестабильным середнякам.



Ворота крепких коллективов зачастую остаются нетронутыми. Потому «старая синьора» по-прежнему отталкивается от надёжной оборонительной линии, которая пропустила за 30 матчей Серии А только 26 мячей. Хотя к защитникам тоже есть вопросы после разгромного поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Вильярреала» (1:4, по сумме двух матчей).

Первый тайм остался полностью за туринцами. Они удивили активностью: нанесли огромное количество ударов, выиграли по владению мячом и полностью владели инициативой. Однако, обстучав мячом каркас ворот, решили умерить пыл. Оппонент почуял слабину и воспользовался выпавшим шансом. Отчасти, конечно, повезло с пенальти. Момент стал ключевым.



У «Интера» дела обстоят немного иначе. Большую часть текущего сезона он выступал великолепно, не зная поражений и редко играя вничью. Причём за счёт огромных ресурсов выглядел фаворитом практически во всех встречах. Некоторое время возглавлял турнирную таблицу чемпионата Италии, но из-за неудачного отрезка спустился на третью строчку турнирной таблицы.



На данный момент «нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» на шесть пунктов. Сумеют ли наверстать упущенное? Есть сомнения. В последних пяти матчах Серии А одержали только одну победу — над скромной «Салернитаной» (5:0). Также сыграли вничью с «Дженоа» (0:0), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1). Поражение потерпели от «Сассуоло» (0:2).

В ничейных противостояниях с гранатовыми и фиолетовыми подопечные Симоне Индзаги были вынуждены отыгрываться. В первом случае спас от неудачи в компенсированное ко второму тайму время Алексис Санчес, а во втором — Дензел Думфрис. Возможно, неудачи связаны с поражением в матче 24-го тура от «Милана» (1:2).

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Дело в том, что до этого «змей» имел 14-матчевую беспроигрышную серию. Вполне мог одержать победу и в дерби, даже открыл счёт на 38-й минуте. Однако во втором тайме мы увидели совсем другую игру, боязливую и осторожную. За это «россонери» не стали прощать. Оливье Жиру оформил дубль и открыл счёт неудачам «Интера».



В 1/8 финала Лиги чемпионов «нерадзурри», соответственно, не преуспели. Потерпели поражение от «Ливерпуля» (1:2 по сумме двух матчей). В Кубке Италии пока дела складываются тоже не лучшим образом. В первом полуфинальном матче сыграли вничью с «Миланом» (0:0), причём нанесли на порядок меньше ударов и чаще нарушали правила. В общем, повезло не проиграть.



Выявить фаворита грядущего матча проблематично, так как оба коллектива не радуют результативностью в матчах с крепкими противниками. Последняя очная встреча состоялась в финале Суперкубка Италии и ознаменовалась нерезультативной ничьей в основное время.

На тот момент миланцы не знали поражений и одержали победу в добавленное время (2:1 ДВ). Сейчас в их успех верится с большим трудом. Дело ещё в том, что их ультрас приняли решение бойкотировать матч. Без поддержки болельщиков в гостях будет трудно. Думаем, можно взять Х1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» 3 апреля 2022 года

«Ювентус» может похвастаться крепкой оборонительной линией, но с результативностью регулярно испытывает трудности, даже несмотря на наличие Влаховича. Потому в грядущем матче может смело рассчитывать как минимум на ничью. «Интер» совсем сдулся после поражения от «Милана»: плохо выступил в последних пяти матчах Серии А и других соревнованиях. Теперь явно боится сильных соперников, расплачивается за это нелюбовью болельщиков. Думаем, хозяева не проиграют, но много голов не будет.



Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.

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