ПСВ — «Лестер». Гётце и Мэддисон не заметят отсутствия Варди

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций ПСВ — «Лестер Сити». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех англичан оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций ПСВ — «Лестер» 14 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч ПСВ — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций ПСВ — «Лестер» (14.04.2022)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. Лига конференций добралась до той стадии, когда в борьбе остаются весьма крепкие и именитые команды. 14 апреля состоятся четыре ответные встречи 1/4 финала соревнования. В самой ранней из них на стадионе «Филипс» голландский ПСВ примет «Лестер Сити».

ПСВ занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. От лидирующего «Аякса» отстаёт всего на четыре очка, но до конца текущего сезона осталось провести всего пять встреч. Математические шансы побороться за золотые медали имеются, однако «аяксиды» располагают большими ресурсами и выглядят стабильнее на дистанции.

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Подопечные Роджера Шмидта уже два раза уступали «Аяксу» в текущем сезоне голландской Эредивизии. Сначала в матче 10-го тура на выезде с обидными 0:5, а затем в 20-м туре на домашнем стадионе (1:2). 17 апреля будет возможность поквитаться с клубом из Амстердама в финале Кубка Нидерландов. Однако перед этим, 14 апреля, предстоит сразиться с «Лестером» в Лиге конференций.



Удастся ли команде из Эйндховена преуспеть сразу в двух турнирах? Вопрос не из числа простых. В первом матче 1/4 финала Лиги конференций с клубом из Лестера она выглядела аутсайдером, но то было в Англии. Плюс удалось не проиграть, сыграли вничью 0:0. А на стадионе «Филипс» красно-белые в нынешнем сезоне играют потрясающе. За весь сезон потерпели только четыре поражения: три в Эредивизии и одно в Лиге Европы.

В остальных встречах удавалось как минимум не уступать. Также стоит заметить, что в матче 1/8 финала Лиги конференций они обыграли со счётом 8:4 по сумме двух встреч «Копенгаген». Первый матч завершился вничью (4:4), причём по ходу встречи пришлось аж три раза отыгрываться. А вот во второй игре выступили намного увереннее и по итогу одержали над оппонентом разгромную победу — 4:0.



Успехи «Лестера» в чемпионате Англии далеко не так хороши. Занимает девятую строчку турнирной таблицы с 40 баллами и не претендует на участие в следующем розыгрыше еврокубковых соревнований. Обусловлено такое расположение нестабильностью, которая возникла из-за отсутствия лидера команды — Джейми Варди. Форвард получил травму в матче 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:0).



Нападающий за 18 матчей в чемпионате Англии записал на свой счёт 10 голов и две голевые передачи. Потеря очень серьёзная, но, кажется, Брендан Роджерс наловчился справляться без бомбардира. За последние три встречи АПЛ его подопечные не потерпели ни одного поражения. Победы одержали над «Брентфордом» (2:1) и «Кристал Пэлас» (2:1). Вничью сыграли с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Причём в последнем случае смотрелись ничуть не хуже манкунианцев. Нанесли чуть меньше ударов в створ и немного уступили по владению мячом, зато реже нарушали правила и открыли счёт. На 63-й минуте забил Келечи Ихеаначо с передачи Джеймса Мэддисона. Однако статистика на дистанции заставляет усомниться в их успехе в грядущем противостоянии.

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За 29 матчей чемпионата Англии «лисы» забили 45 мячей. Неплохо. Но пропустили за этот период ещё больше — 48. Несмотря на старания опытного Каспера Шмейхеля и то, что недавно восстановились от травм сразу два центральных защитника — Джонни Эванс и Уэсли Фофана, думаем, клуб из Лестера не сумеет уберечь ворота в целости и сохранности.



Думаем, можно взять комбинированную ставку «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.15. Дело ещё в том, что сам ПСВ может похвастаться потрясающей результативностью. За 29 матчей в чемпионате Нидерландов наклепал 73 мяча. Впрочем, не без последствий — в свою сетку получил 34 мяча, что является худшим показателем среди топ-4 команд голландской Эредивизии.



Некоторые ждали много голов и от первой встречи, однако, судя по всему, коллективы решили приберечь силы на ответное противостояние. Сомнительно, конечно, что голландцы не смогут полностью выбить из головы принципиальный финальный матч Кубка Нидерландов с «Аяксом». Но и сдаваться раньше времени наверняка не станут.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций ПСВ — «Лестер» 14 апреля 2022 года

ПСВ в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов выступает отлично. На домашнем стадионе зачастую одерживает победы, радуя результативностью. Хотя в своей штрафной позволяет слишком многое. Этим наверняка воспользуется «Лестер», который даже без Джейми Варди умудрился здорово выступить в последних трёх турах АПЛ. Впрочем, в обороне у англичан тоже проходной двор, потому поставим на результативный исход встречи и голы с обеих сторон.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.15.

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