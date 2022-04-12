«Миннесота» — «Эдмонтон». Кирилл Капризов не успокоится

Россиянин покорил уже не один рекорд в НХЛ. То ли ещё будет!

13 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Ойлерз» идёт за 2.71. На ничью по итогам 60 минут ставки принимаются за 4.70.

Где покажут матч «Миннесота» — «Эдмонтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» 13 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» 13 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.45, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.55. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.20.

«Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.04.2022)

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к завершению, практически все пары плей-офф уже можно спрогнозировать. Однако впереди ещё ряд матчей. 13 апреля состоятся сразу 14 встреч. Отдельного внимания заслуживает противостояния «Миннесоты» и «Эдмонтона», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Можно сказать, что соперники уже вышли в плей-офф. «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, набрав 94 очка в 71 встрече. «Эдмонтон» идёт пятым, набрав 90 очков в 73 играх, и целится на место «Сент-Луиса», у которого 94 очка в 72 матчах. Имеет полное право, хотя на одну игру у «Ойлерз» сыграно больше.

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Форма «Уайлд» снова просела, в последних пяти играх — два поражения подряд: от «Нэшвилла» (2:6) и «Сент-Луиса» (3:4 ОТ). Причём с последним, скорее всего, они встретятся на первой стадии Кубка Стэнли. Впрочем, удалось исправиться, накануне переиграв «Лос-Анджелес» (6:3). Кирилл Капризов отметился голом. На его счету 42 шайбы. До нового рекорда клуба по голам за сезон одна шайба!

Примечательно и то, что после победы вратарь Марк-Андре Флёри пришёл на пресс-конференцию в майке с изображением Кирилла, намекая на главного заводилу команды. Всё-таки после гола россиянина больше Флёри не пропускал, а команда отыгралась с 0:3. К слову, у нового голкипера клуба четыре победы в пяти сыгранных встречах. Хороший результат. Отличное усиление.

«Ойлерз» же в последних пяти встречах проиграли лишь «Колорадо» (1:2 Б). Ни Коннор Макдэвид, ни Леон Драйзайтль не смогли пробить вратаря соперника ни в основное время, ни в серии послематчевых буллитов. С другой стороны, куда ещё больше? Баллов у Коннора Макдэвида уже 108 в 72 встречах. У Леона Драйзайтля число очков тоже перевалило за сотню за аналогичный период.

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Звёздный дуэт поражает статистикой, хотя и выделяется лишь он. Остальной костяк команды хорош, но говорить о стабильной и такой уверенной игре не приходится. Результат зачастую напрямую зависит именно от дуэта. И это не так уж хорошо. Особенно учитывая, что последние две встречи в Сент-Поле были за «Миннесотой».

С другой стороны, последние три раза соперники встречались в Эдмонтоне. Во всех случаях побеждали тоже «Уайлд». То есть пока всё хорошо для них складывается, так как суммарно пять последних очных битв выиграли именно они. Да и в целом клуб из Сент-Пола по сезону идёт хорошо. Плюс дополнение в лице опытного Марка-Андре Флёри придаёт дополнительной уверенности.

Мы бы рассмотрели ставку «П1 + обе забьют» за 2.30. Конечно, стоит ждать голов и от «Эдмонтона», однако в пользу «Миннесоты» говорит и то, что дома она играет отменно. Потерпела лишь одно поражение в девяти прошлых встречах на своём льду. Судя по всему, имя Капризова снова попадёт в заголовки.

«Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 апреля 2022 года

Хозяева сейчас играют интересно и уверенно, несмотря на поражения. Кирилл заводит команду, бьёт рекорды, да и подмога в виде Флёри тоже работает. В целом всё отлично. Дома статистика тоже замечательная. «Эдмонтон», конечно, опасен. Макдэвид и Драйзайтль хороши. И всё же, на наш взгляд, хозяева смотрятся интереснее. Остановимся на их победе.

Ставка: обе забьют + победа «Миннесоты» за 2.30.

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