ЦСКА — «Спартак». Прогноз «Фонбет»: вывеска ярче, чем футбол

Сегодня, 20 апреля, состоится матч четвертьфинала Кубка России, в котором ЦСКА примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Сделать ставку на московское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме ЦСКА

Армейцы уверенно провели первые матчи после зимней паузы и одержали четыре победы подряд в РПЛ. Всухую выиграли у «Спартака» (2:0) и «Нижнего Новгорода» (1:0), одолели «Локомотив» (2:1) и разгромили «Рубин» (6:1). Между играми со «Спартаком» и «Нижним Новгородом» также успешно провели встречу 1/8 финала Кубка России, в которой в концовке вырвали победу у «Сочи» (2:1).

Однако в трёх последних матчах подопечные Алексея Березуцкого испытывали трудности и ни разу не победили. Они сыграли вничью с «Уралом» (2:2), уступили «Химкам» (2:4) и разошлись миром с «Уфой» (1:1). За 25 туров заработали 44 очка и занимают третью позицию, опережая идущий на четвёртом месте «Сочи» всего на один балл. А вот отставание от располагающегося на второй позиции «Динамо» весьма солидное – восемь очков.

После зимнего перерыва команда эффективно действует в атаке. В восьми последних матчах во всех турнирах ЦСКА забил 18 голов, при этом в шести встречах отличался минимум дважды. Особенно удался матч с «Рубином», в котором было забито сразу шесть мячей. Весомый вклад в разгром казанцев внёс Юсуф Языджи, он оформил хет-трик. Турецкий новичок прекрасно вписался в состав.

Полузащитник сборной Турции записал на свой счёт восемь голов и два ассиста в восьми последних матчах в РПЛ и Кубке России. Кроме того, на этом отрезке в подыгрыше был продуктивен Иван Обляков, отдавший три результативные передачи. Также стоит отметить и Марио Фернандеса, который забил два мяча. В том числе в последнем матче с «Уфой».

В то же время в обороне ЦСКА не обходится без проблем. Команда пропускала в каждой из пяти последних встреч. В игре с «Химками» неубедительно смотрелась в переходных фазах и пропустила три из четырёх мячей в результате контратак соперника. В последнем матче с «Уфой» москвичи в целом неплохо оборонялись, но позволили уфимцам сравнять счёт на 90+5-й минуте после навеса в штрафную.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» неудачно проводит текущий сезон в РПЛ. В 25 встречах набрал 31 очко и занимает лишь десятое место в таблице. Назначение Паоло Ваноли вместо Руя Витории пока не приносит желаемых результатов. В семи матчах в чемпионате России после зимней паузы москвичи одержали только две победы при трёх поражениях и двух ничьих.

Красно-белые уступили ЦСКА (0:2), обыграли «Динамо» (2:0), потерпели поражение от «Краснодара» (1:2), сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), проиграли «Локомотиву» (0:1), разгромили «Арсенал» (3:0) и разошлись миром с «Рубином» (1:1). Отрадой для болельщиков стал разве что матч в 1/8 финала Кубка России, в котором «Спартак» не оставил шансов «Кубани» (6:1), представляющей ФНЛ.

В этом противостоянии отлично себя проявил Шамар Николсон, отметившийся хет-триком. Однако в этом сезоне «Спартаку» не хватает эффективности в нападении. В 25 матчах забито 28 мячей – это лишь 11-й показатель в РПЛ. С приходом Ваноли не произошло кардинальных изменений – в семи последних встречах в чемпионате в активе спартаковцев восемь мячей.

Они не сумели забить в дерби с ЦСКА и «Локомотивом», а ещё в трёх матчах ограничивались одним голом – в каждом из этих случаев теряли очки. В последней игре с «Рубином» москвичи создали несколько голевых моментов, но часто им не хватало точности в завершении атак. Единственный гол команды записал на свой счёт Александр Соболев, удачно сыгравший на добивании после удара Жиго.

После зимней паузы наибольшую опасность в составе «Спартака» представляет, пожалуй, Николсон, который забил шесть мячей во всех турнирах. В четырёх последних встречах красно-белые довольно неплохо действовали в защите и не пропускали больше одного мяча. Однако собственная низкая результативность приводила к потере очков в трёх из четырёх игр.

ЦСКА – «Спартак»: кадровые потери

У ЦСКА в последнем матче в РПЛ с «Уфой» из-за мышечного повреждения отсутствовал Кирилл Набабкин. Также в заявке не было Хесуса Медины и Егора Ушакова, которые не до конца восстановились после игры с «Химками». Есть вероятность, что Медина и Ушаков смогут принять участие в предстоящем поединке.

В составе «Спартака» травмированы Александр Селихов, Илья Кутепов и Павел Маслов. Квинси Промес пропустил две последние встречи из-за повреждения, но может успеть восстановиться к дерби армейцами. Отдельно вспомнить стоит и про уход Айртона, который был очень полезен на своём фланге обороны.

ЦСКА – «Спартак»: статистика личных встреч

В последнее время в личных встречах преимущество у ЦСКА. В основное время девяти предыдущих очных матчей во всех турнирах армейцы одержали пять побед при двух ничьих и двух поражениях. При этом в шести случаях команды не забивали больше двух мячей.

В прошлом чемпионате соперники обменялись домашними победами. ЦСКА выиграл со счётом 3:1, «Спартак» – 1:0. В этом сезоне РПЛ оба противостояния завершились в пользу красно-синих, но ознаменовались не самой высокой результативностью — 1:0 и 2:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Кубка России ЦСКА – «Спартак» 20 апреля 2022 года

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в основное время за 1.85. (Сделать ставку)

Оба клуба подходят к дерби в Кубке России в довольно посредственной форме. В РПЛ ЦСКА не смог обыграть «Урал» и «Уфу» и потерпел поражение от «Химок». Все эти команды располагаются в подвале таблицы чемпионата России и борются за выживание. В свою очередь, «Спартак» разгромил находящийся на последнем месте «Арсенал», но уступил «Локомотиву» и смог добиться лишь ничьей во встрече с «Рубином».

Казанцы, к слову, до этого проиграли четыре матча подряд. В то же время под руководством Паоло Ваноли красно-белые достаточно конструктивно действуют в нападении и создают голевые моменты, однако слабо проявляют себя в их реализации, что и приводит к не самым лучшим результатам. Из-за этого не досчитались много очков.

Также отметим, что спартаковцы совершают не так много системных ошибок в обороне. В результате этого в семи предыдущих встречах в РПЛ они имели довольно низкий показатель ожидаемых голов соперников (xGA за игру – 0,73). В недавнем очном матче с ЦСКА красно-белые также нечасто давали армейцам наносить удары из очень острых позиции: xG красно-синих в той игре составил 0,86.

Однако исход противостояния решило исполнительское мастерство Языджи и Зайнутдинова, которые забили ударами из-за штрафной. В последнее время очные поединки оппонентов насыщены борьбой, но при этом не изобилуют острыми моментами и голами. В трёх последних встречах команды ни разу не забивали больше двух мячей. Мы считаем, что непримиримые соперники продолжат эту тенденцию, и предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча в основное время. Такое пари сыграло в трёх из четырёх последних матчей «Спартака».