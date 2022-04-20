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Ставки на спорт сегодня, 20 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

ЦСКА — «Спартак», «Металлург» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт, 20 апреля, расписание событий
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Мощнейшая спортивная среда с дерби всея Руси!

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 20 апреля.

Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

На что ставить в футболе 20 апреля

Сегодня три оставшихся четвертьфинала Кубка России. Главный, конечно же – дерби ЦСКА и «Спартака». И те, и другие в последнее время играют нездорово, поэтому победа в Кубке станет мощным психологическим допингом. Напомним, что после паузы команды уже играли, тогда ЦСКА выиграл 2:0.

Кроме того, «Рубин» в Красноярске сразится с главным открытием весны в ФНЛ – «Енисеем», а «Алания» попробует навязать борьбу «Зениту».

Игорь Ледяхов оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в матче Кубка России.

Играют в футбол и в Европе. Интереснейший матч в Англии – «Челси» принимает «Арсенал». «Манчестер Сити» сделает свой ход в чемпионской гонке дома против «Брайтона».

В Испании главный матч – встреча «Осасуны» и «Реала». «Королевский клуб» практически чемпион, но может ещё приблизить это событие. «Атлетико» примет «Гранаду», а «Сельта» — «Хетафе». В Италии только одна игра — «Удинезе» встретится с «Салернитаной».

В Германии матч полуфинала Кубка. «РБ Лейпциг» и Доменико Тедеско принимают берлинский «Унион».

Ну и целый тур во Франции. Там выделяем встречу «Монако» и «Ниццы», а «ПСЖ» в гостях сыграет с «Анже» и может досрочно оформить чемпионский титул.

На что ставить в хоккее 20 апреля

В КХЛ второй матч финала. «Металлург» уступил ЦСКА в первом матче и теперь обязан побеждать во второй игре, иначе финальная серия лишится изрядной доли интриги.

Дарья Миронова сделала прогноз на второй матч серии «Металлург» — ЦСКА.

В НХЛ в ночь на четверг четыре игры. Самая интересная для российских болельщиков – «Вегас» — «Вашингтон». Ждём очередного пополнения голевого счёта Александра Овечкина.

На что ещё ставить 20 апреля

На теннисном турнире в Белграде российское противостояние: Карен Хачанов сыграет с Романом Сафиуллиным.

Два матча четвертьфинальных серий в баскетбольной Евролиге. «Олимпиакос» сыграет с «Монако», а «Реал» — с «Маккаби». Продолжается плей-офф НБА: там вторая игра вкуснейшей серии «Бостон» — «Бруклин». «Милуоки» в первой игре разбил «Чикаго» и постарается упрочить преимущество. А «Филадельфия» уже побеждает «Торонто» 2-0, серия переехала в Канаду.

В мужской волейбольной Суперлиге стартует квалификационный раунд плей-офф. Победители серий до двух побед сыграют в «Финале шести». Главная интрига, пожалуй, в противостоянии «Белогорья» и «Кузбасса».

ЦСКА — «Спартак». Дерби — это не мусор. Алексей Березуцкий подтвердит ЦСКА — «Спартак». Дерби — это не мусор. Алексей Березуцкий подтвердит
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