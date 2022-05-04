«Реал» — «Манчестер Сити» и другие матчи. Что смотреть 4 мая

Сможет ли «Реал» снять ещё один скальп на «Сантьяго Бернабеу»?

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 4 мая.

Почему ответный матч «Реала» и «Ман Сити» войдёт в историю футбола?

На что ставить в футболе 4 мая

Вчера отличное зрелище выдали «Вильярреал» и «Ливерпуль»: команда Унаи Эмери даже смогла помечтать о финале. А сегодня «Реал» и «Манчестер Сити» выяснят второго полуфиналиста. В Англии голевая феерия завершилась победой команды Пепа Гвардиолы 4:3, но «Реал» уже успел перевернуть с ног на голову серии с «ПСЖ» и «Челси». Может быть, и здесь получится?

Один матч в РПЛ: «Краснодар» и «Локомотив» сыграют отложенную встречу. Должно быть весело, обе команды больше про атаку, а вот в обороне допускают ошибки.

На что ставить в хоккее 4 мая

В ночь на четверг «Тампа-Бэй» Андрея Василевского и Никиты Кучерова постарается взять реванш у «Торонто» за унизительные 0:5 в первом матче серии плей-офф. Кирилл Капризов и «Миннесота» попробуют восстановить паритет в серии с «Сент-Луисом». «Каролина» взяла первый матч с «Бостоном» и постарается развить успех, а вот «Эдмонтон» первую игру на своём льду «Лос-Анджелесу» проиграл. Посмотрим, чем завершится вторая встреча.

На что ещё ставить 4 мая

На теннисном турнире в Мадриде Екатерина Александрова встретится с Амандой Анисимовой из США.

В баскетбольной Евролиге сегодня определится последний участник Финала четырёх. «Олимпиакос» на своей площадке сразится с «Монако». Греки – фавориты, но Майк Джеймс и компания готовы удивлять. В плей-офф НБА «Филадельфия» без Джоэла Эмбиида попробует зацепиться за серию с «Майами», а Лука Дончич вместе с партнёрами попробует восстановить паритет в серии с «Финиксом», первую игру «Даллас» отдал.

В волейбольной женской Суперлиге вчера гости победили и в финальной серии, и в бронзовом противостоянии. «Уралочка» взяла три концовки у «Локомотива», а московское «Динамо» на тай-брейке оказалось сильнее «Динамо-Ак Барс». Посмотрим, чем завершатся вторые матчи.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» — «Ман Сити».



Где покажут ответный матч «Реал» — «Ман Сити».

Итальянский комментатор рассказал о дисциплине Кокорина в «Фиорентине».