Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Непобедимый россиянин очень рискует

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (США) действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и WBO в различных весовых категориях Сауль Альварес сразится с чемпионом по версии WBA в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом. Россиянин ещё ни разу не проигрывал, но и с такими соперниками прежде ему встречаться не доводилось. Начало боя – не ранее 7:00 мск.

Где покажут бой Канело — Бивол.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Сауля Альвареса. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.22. Шансы Бивола эксперты оценили коэффициентом 4.70. Ничья по итогам боя оценивается котировкой 21.00.



Поставить на полный бой можно с коэффициентом 1.45, а на досрочное завершение поединка принимают ставки за 2.65.

Бивол силён, но уж очень хорош Канело

Дмитрий Бивол – сильный боксёр, здесь не может быть двух мнений. И предстоящий бой для него – шанс всей жизни. Победа над Альваресом автоматически сделает его одним из лучших боксёров мира. Ну а поражение сбросит в разряд серой массы. Кстати, о Биволе очень хорошо отзывался промоутер Эдди Хирн. По его мнению, для Сауля Альвареса предстоящий поединок будет самым тяжёлым после легендарного боя с Флойдом Мейвезером.



Бивол – мощный парень, но не нокаутёр. Последние 6 его поединков завершились победами судейским решением. И дальше идёт дилемма. С одной стороны, можно попробовать потрясти Альвареса мощными атаками на самом старте боя. Но объективно рассчитывать на это будет сложно. Но в любом случае нужно провести активную половину боя. Альварес – потрясающий стратег, он наверняка отметил, что даже в своём последнем бою с Умаром Саламовым у Бивола возникли проблемы в концовке.

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Так что нужно будет создавать задел в первых раундах, а во второй половине боя задачей Бивола будет просто выстоять. Однако букмекеры считают, что это у Бивола получится, на полный бой дают 1.45. А, к примеру, поставить на то, что бой продлится больше 9.5 раунда, можно с коэффициентом 1.30.

Как мы уже сказали, Альварес – гениальный тактик, поэтому в первой половине боя он наверняка будет выжидать, где-то даже давая Биволу завладеть инициативой. При этом скорость Сауля не оставляет сомнений – эту нагрузку он выдержит. Ну а после экватора боя Канело начнёт наращивать скорость. И выдержит ли эту скорость Дмитрий, непонятно. Кстати, на успех мексиканца в промежутке с 7-го по 12-й раунд дают жирный коэффициент 4.30. Для рисковых очень даже неплохое предложение.



Неплохой выглядит и ставка на победу одного из бойцов (читай, Альвареса) единогласным решением. Коэффициент 1.87. Велика вероятность, что Биволу во второй половине поединка будет уже не до мыслей о победе. Главным будет просто завершить бой.



Впрочем, не стоит и недооценивать россиянина. Он держит свой пояс уже очень давно и так же давно готовился к бою с Альваресом. Чтобы победить такого противника, нужно прыгнуть выше головы. Но такой шанс выпадает далеко не каждому боксёру. Талант у Бивола есть, осталось поймать свою удачу за хвост.

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