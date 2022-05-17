Овечкин, Капризов и Малкин – всё! Кто возьмёт Кубок Стэнли — 2022?

16 мая в Кубке Стэнли — 2022 завершился первый раунд. Борьбу за трофей продолжают восемь команд. В полуфиналы конференций прошли «Флорида», «Тампа», «Калгари», «Эдмонтон», «Колорадо», «Сент-Луис», «Каролина» и «Рейнджерс». Команды получили небольшую передышку перед вторым раундом, а букмекеры уже обновили линию. Разбираемся, кого аналитики видят главными претендентами на трофей, а у кого нет шансов.

Все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

«Колорадо» очень хорош

Как и перед стартом плей-офф, аналитики видят фаворитом «Колорадо». Поставить на победу «лавин» можно с коэффициентом 3.50. Команда Джареда Беднара не просто прошла, а пулей пролетела первый раунд, не оставив шансов «Нэшвиллу». Кстати, окончательно лишил шансов «хищников» Валерий Ничушкин.



«Колорадо» — главный фаворит, но многие эксперты считают, что в противостоянии с по-настоящему крепкой обороной их магия может рассеяться. Во втором раунде «лавинам» играть с «Сент-Луисом». «Блюзмены» выбили из борьбы «Миннесоту» Кирилла Капризова в шести матчах.

Сейчас их шансы на Кубок оценили коэффициентом 15.00 – ниже всех. Посмотрим, смогут ли Владимир Тарасенко и компания удивить лидера. На выход в полуфинал «Колорадо» дают коэффициент 1.25, а на их соперников можно поставить за 4.00.

«Флорида» атакует россиян

За 6.00 можно поставить на победу в Кубке Стэнли «Флориды» — победителя регулярного чемпионата. «Пантеры» с Сергеем Бобровским в воротах в первом раунде выбили «Вашингтон» Александра Овечкина 4-2. Дальше будет сложнее – в соперниках «Тампа-Бэй» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

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В первом раунде «молнии» не блистали, сломив сопротивление «Торонто» только в седьмой встрече. Но амбиции «Тампы», разумеется, высоки. Их шансы эксперты оценили коэффициентом 9.00.



Что касается котировок на проход в полуфинал, то здесь шансы практически равны. На «Флориду» дают 1.73, а на «Тампу» — 2.10.

«Калгари» и «Каролина» — теневые фавориты

Дальше в рейтинге, составленном аналитиками, идут «Калгари» и «Каролина», на любую их этих команд можно сделать ставку с коэффициентом 6.80. И те, и другие прошли первый раунд в семи играх. «Огоньки» сломили сопротивление «Далласа», а «ураганы» выбили из борьбы «Бостон».

Теперь «Калгари» сыграет с «Эдмонтоном» (коэффициент 12.00), а «Каролина» — с «Рейнджерс» (13.50). Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль наконец преодолели первый раунд плей-офф, но дальше будет сложно, системности у «нефтяников» нет. На выход «Калгари» в финал конференции дают 1.50, а на «Эдмонтон» — 2.60.



Что же до «Рейнджерс», то эта команда вытащила себя за волосы в серии с «Питтсбургом», отыгравшись с 1-3. Победную шайбу в овертайме седьмой игры забросил Артемий Панарин, а Игорь Шестёркин понемногу адаптируется к кубковому хоккею.

Есть ли шансы с «Каролиной»? В общем, да. Поставить на выход клуба из Нью-Йорка в следующий раунд можно за 2.40, в то время как шансы «ураганов» эксперты оценили коэффициентом 1.57.



В ночь на 18 мая плей-офф продолжится. Розыгрыш Кубка Стэнли в этом сезоне как никогда непредсказуем. Будем смотреть! Удачных ставок!

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