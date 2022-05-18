«Айнтрахт» — «Рейнджерс», ЧМХ-2022 и другие события. Что смотреть 18 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 мая.

На что ставить в футболе 18 мая

Сегодня финал Лиги Европы. Вряд ли кто-то мог бы предположить даже перед стартом плей-офф, что в решающем матче сойдутся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Первые оставили позади «Бетис», «Барселону» и «Вест Хэм». Вторые обыграли дортмундскую «Боруссию», «Црвену Звезду», «Брагу» и «РБ Лейпциг». Соперники, достойные друг друга. Но трофей только один.

На что ставить в хоккее 18 мая

Продолжается чемпионат мира по хоккею. На сегодня запланированы четыре игры. Главная – встреча соседей – Швеции и Финляндии, которые пока идут без очковых потерь. Вероятно, эта игра за первое место в группе. Кроме того, Норвегия сыграет с Австрией, Франция – с Италией, а Швейцария – со Словакией.



В НХЛ в ночь на четверг стартуют ещё две серии второго раунда плей-офф. «Каролина» встретится с «Рейнджерс», а «Калгари» — с «Эдмонтоном».

На что ещё ставить 18 мая

Продолжается квалификация «Ролан Гаррос», стартует второй раунд. Андрей Кузнецов сразится с американцем Теннисом Сандгреном, а Павлу Котову будет противостоять Юрий Родионов из Австрии. У женщин Наталья Вихлянцева сыграет с китаянкой Чжу Линь, Анастасия Потапова встретится со своей тёзкой Куликовой, представляющей Финляндию. Анастасии Гасановой предстоит матч с Присциллой Хон из Австралии, Оксана Селехметьева сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, а Марина Мельникова – с болгаркой Викторией Томовой.



На турнире в Лионе Карен Хачанов сыграет с Алексом Молчаном из Словакии.



В НБА в ночь на четверг стартует ещё одна полуфинальная серия – «Голден Стэйт» – «Даллас». Ну или Стеф Карри против Луки Дончича – чем не афиша?!