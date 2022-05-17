«Ливерпуль» — «Реал»: в финале Лиги чемпионов Клопп и Анчелотти устроят шоу

Все ждали английского финала в Лиге чемпионов, но нет! В решающем матче главного еврокубкового турнира сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Дата финального матча Лиги чемпионов – 28 мая. Начало игры – в 22:00 мск. Сможет ли «Реал» совершить ещё одно чудо или команда Клоппа приберёт к своим рукам очередной титул?

Тьерри Анри дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Когда и где пройдёт финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»?

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая в Париже, на стадионе «Сен Дени». Арена расположена в северном пригороде Парижа и вмещает более 80 000 зрителей.



В решающей игре встретятся шестикратный победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и 13-кратный триумфатор турнира – мадридский «Реал». Это римейк финала-2018, тогда «Реал» победил 3:1, игра запомнилась грубыми ошибками вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

Где смотреть финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»?

Финальный матч Лиги чемпионов-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая в Париже. Время начала матча – 22:00 мск. Смотреть финал в России можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Кто будет судить финал Лиги чемпионов?

Главным арбитром финальной встречи Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» будет француз Клеман Тюрпен. Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор, резервный арбитр — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

Марио Фернандес уйдёт из ЦСКА из-за «непростой обстановки в России».

В этом сезоне 39-летний Тюрпен работал на 7 матчах Лиги чемпионов, в том числе на первой игре 1/4 финала между «Челси» и «Реалом». В прошлом году он обслуживал финал Лиги Европы.

Ставки и коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Букмекеры считают фаворитом финала «Ливерпуль». Поставить на команду Юргена Клоппа можно за 2.00. Шансы «Реала» оценивают коэффициентом 3.70, а на ничью предлагают 3.80.

Эксперты склоняются к тому, что матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола дают коэффициент 1.73, а на ТМ 2.5 – 2.13. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.65, обратный исход идёт за 2.24.

Форма «Ливерпуля» и «Реала»

«Ливерпуль» выиграл уже два турнира в этом сезоне – Кубок лиги и Кубок Англии. Однако команда Юргена Клоппа замахивается ни много ни мало на четыре трофея! Правда, в АПЛ это сделать будет сложно.

Нужно выиграть оставшиеся два матча и ждать, что Стивен Джеррард вместе с «Астон Виллой» поможет родному клубу и отберёт очки у «Ман Сити». А вот в Лиге чемпионов всё в руках мерсисайдцев: одна победа – и Кубок у них.



Что до «Реала», то эта команда уже давно обеспечила себе чемпионство в Испании. Оставшиеся матчи отданы на то, чтобы наиграть состав. Результат для Карло Анчелотти вторичен, его задача – подвести команду в идеальной форме и без травм к финальной игре.



Это будет потрясающий финал, который наверняка запомнится на годы. Ждём с нетерпением!

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