«Астон Вилла» — «Бёрнли». Стивен Джеррард подойдёт к битве с «Ман Сити» во всеоружии

«Бёрнли» борется за выживание, но на выезде играет почти хуже всех в чемпионате Англии.

19 мая состоится перенесённый матч 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех клуба из Бёрнли оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Бёрнли» 19 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Бёрнли» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Бёрнли» (19.05.2022)

В английской Премьер-лиге продолжается чемпионская гонка, в которой участвуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Впрочем, интересных противостояний хватает и без этого. Например, 19 мая состоится перенесённый матч 18-го тура. На стадионе «Вилла Парк» померяются силами «Астон Вилла» и «Бёрнли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Астон Вилла» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Весь сезон команда выступает с переменным успехом. Смена наставника (у руля встал Стивен Джеррард) и усиления в зимнее трансферное окно полузащитником Филиппе Коутиньо и защитником Лукой Динем принесли пользу. Хотя не такую колоссальную, как хотелось бы многим фанатам.

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Бирмингемцы без особого труда набирали очки в матчах с аутсайдерами первенства и боролись на равных с середняками. А вот с сильными соперниками испытывали проблемы. Отличный тому пример — четыре недавних поражения кряду в АПЛ. От «Вест Хэма» (1:2), «Арсенала» (0:1), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Тоттенхэма» (0:4) поочерёдно.



Также клуб из Бирмингема уступил «Ливерпулю» (1:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии. Чудом не пропустил больше. При таком раскладе в оставшихся до конца сезона матчах есть лишь одна возможность зацепиться за очки — как раз противостояние с «Бёрнли».Заключительный матч с «Манчестер Сити», скорее всего, станет настоящим испытанием.

Совсем недавно «львы» противостояли команде из города Бёрнли в матче 36-го тура английской Премьер-лиги и одержали победу — 3:1. Игра проходила на равных скоростях, но наличие в арсенале Стивена Джеррарда сразу двух результативных нападающих — Олли Уоткинса и Дэнни Ингса — предопределило итог противостояния.



Пожалуй, именно из-за нехватки атакующей мощи «Бёрнли» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ и рискует вылететь в Чемпионшип. За 36 встреч футболисты клуба забили только 32 мяча. И это при том, что зимой руководство клуба приняло меры с целью повышения эффективности нападения. У «Вольфсбурга» был приобретён Ваут Вегорст.

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Пользы от трансфера пока не наблюдается. 29-летний голландский нападающий принял участие в 18 противостояниях в чемпионате Англии, где получил целых 1393 минуты игрового времени. За этот период форвард отметился только двумя голами и тремя голевыми передачами. Очень мало.

Также у «Бёрнли» недавно произошла смена наставника. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Майкл Джексон. Под руководством англичанина команда немного оживилась и сначала сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 33-го тура АПЛ, а затем одержала победы над «Саутгемптоном» (2:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Уотфордом» (2:1).



Череду успешных выступлений перевала как раз «Астон Вилла». После неудачи бордовые уступили «Тоттенхэму» (0:1). Единственный, кого можно похвалить — Ник Поуп. Если бы не старания голкипера, «шпоры» забили бы на порядок больше. Стоит заметить, что за весь матч подопечные Майкла Джексона нанесли только один удар в створ.

В грядущем матче, который состоится на стадионе «Вилла Парк», гораздо больше верится в успех хозяев. Резервов тягаться с «Манчестер Сити» в заключительном матче сезона команде из Бирмингема точно не хватит. А одолеть «Бёрнли», в воротах которого побывало 50 мячей за 36 встреч в АПЛ, — вполне реализуемая задача.



Тем более за 18 выездных встреч в текущем розыгрыше чемпионата Англии бордовые одержали лишь две победы. Мотивации им не занимать ввиду непосредственной опасности вылета, но недавняя очная встреча осталась за подопечными Стивена Джеррарда. Думается, они одержат победу и в этот раз. Возьмём П1 за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Бёрнли» 19 мая 2022 года

«Астон Вилла» под руководством Джеррарда заметно прибавила. Обыгрывать сильных соперников пока не хватает ресурсов, зато регулярно достаётся клубам уровня «Бёрнли». Смена наставника, усиление в зимнее трансферное окно и мотивация сохранить прописку в АПЛ не помогли бордовым одержать победу в последней очной встрече. Думается, не получится и сейчас.

Ставка: победа «Астон Виллы» за коэффициент 2.10.

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