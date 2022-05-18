Юный вундеркинд выше Надаля и Джоковича! Карлос Алькарас — фаворит «Ролан Гаррос»

22 мая в Париже стартует основной турнир «Ролан Гаррос» — второе соревнование сезона из серии «Большого шлема». Пока на кортах сильные мира сего готовятся к старту, а спортсмены рангом пониже сражаются в квалификации за право пробиться в основную сетку.

Букмекеры уже предложили линию на победителя турнира. По их мнению, у грунта может появиться новый король! Давайте разбираться в раскладах.

Новая испанская звезда идёт за титулом

Букмекеры считают фаворитом «Ролан Гаррос» 19-летнюю восходящую звезду из Испании Карлоса Алькараса Гарфию. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.70.

Алькарас в этом году уже выиграл крупные турниры в Барселоне и Мадриде, а Новак Джокович во всеуслышание назвал его лучшим игроком мира в данный момент. Пока молодой испанец только шестой в рейтинге, но нет сомнений, что он уже совсем скоро будет в топ-3.

Разумеется, Алькараса уже сравнивают с Рафаэлем Надалем, и в плане физической готовности он действительно походит на легендарного соотечественника. Но стиль игры Карлоса более агрессивный, что делает его куда более зрелищным игроком.

Не стареют душой ветераны

Дальше букмекеры ставят Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Поставить на любую из этих звёзд тенниса можно за 3.00.

Серб после скандала в Австралии набрал форму и выиграл «Мастерс» в Риме, не отдав по его ходу ни сета соперникам. Однако в целом уровень Новака прямо сейчас вызывает сомнения. За последний месяц он проиграл Давидович-Фокине, Рублёву (в Белграде с 0:6 в последнем сете) и Алькарасу. Но, конечно, Джокович умеет себя подводить к самым важным матчам, так что в Париже он будет опасен.

Что до Надаля, то Рафа, конечно, король грунта, но легендарного испанца замучили травмы. В марте в Индиан-Уэллсе он получил трещину в ребре, а уже непосредственно перед турниром повредил ногу. Ходили слухи, что Надаль может сняться, но, кажется, Рафа настроен сыграть и попробовать выиграть «Ролан Гаррос» в 14-й раз.

Медведев пока слаб. Но опасен

Кто ещё в фаворитах? На Стефаноса Циципаса можно сделать ставку с коэффициентом 6.50. Грек – классный теннисист, на днях дошёл до финала турнира в Риме. Но психология Циципаса пока не позволяет ему раскрыться полностью.

Те же проблемы и у Александра Зверева. Он уверенно разбирается с соперниками ниже уровнем, но ничего не может противопоставить равным себе и более сильным игрокам. Шансы немецкого теннисиста оценили котировкой 15.00.

А что же наши? На Даниила Медведева дают коэффициент 17.00. Даниил успел вернуться в строй после операции и сыграл один матч в Женеве. Проиграл Ришару Гаске – 2:6, 6:7. Учитывая, что с грунтом у Даниила отношения исторически не складываются, ждать прорыва сложно. Но, может быть, именно сейчас, когда от россиянина никто ничего не ждёт, он сможет удивить скептиков? За 17.00 можно поставить и на Доминика Тима, который тоже возвращается в тур после травмы.

Ну а на Андрея Рублёва предлагают коэффициент 25.00. У Рублёва был потрясающий турнир в Белграде с «баранкой» Джоковичу в финале. Но за ним последовали слабые выступления в Мадриде и Риме. Каким будет Андрей на «Ролан Гаррос»? Кажется, не знает никто, в том числе и он сам.

А что у женщин?

В женской части соревнований есть явный фаворит – это Ига Свёнтек из Польши. Поставить на её победу можно за 2.00. В числе претендентов Симона Халеп (коэффициент 8.00), Паула Бадоса (13.00), Мария Саккари и Онс Жабер (обе – 15.00). А вот от россиянок успеха не ждут. На Веронику Кудерметову можно поставить за 35.00, а на Дарью Касаткину – за 55.00. Впрочем, в женских соревнованиях всегда кто-то удивляет. Почему бы кому-то из наших девушек не стать открытием «Ролан Гаррос» – 2022?