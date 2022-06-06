Италия — Венгрия. Проблемы действующих чемпионов Европы только начались

7 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Италия — Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех венгров оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Венгрия 7 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Венгрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Италия — Венгрия (07.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набирает обороты Лига наций. На 7 июня запланированы шесть встреч второго тура. В одной из них на стадионе «Ороджель» в Чезене померяются силами Италия и Венгрия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Совсем недавно сборная Италии потерпела разгромное поражение в Финалиссиме от Аргентины (0:3). А до этого ей не удалось преуспеть в квалификации ЧМ-2022. В полуфинальном матче отборочного цикла уступила Северной Македонии (0:1). Впервые в истории итальянцы пропустят два мундиаля подряд.

Почему сборную Италии ждут большие проблемы в матче с Венгрией.

Из неудач были сделаны выводы, и на матч первого тура Лиги наций с Германией Роберто Манчини выпустил абсолютно другой состав, более молодой. Вследствие этого его подопечные сыграли с немцами вничью — 1:1. Открыл счёт на 70-й минуте Лоренцо Пеллегрини с передачи 18-летнего игрока «Цюриха» Вильфреда Ньонто.



Стоит отметить, что сборная Германии всецело владела инициативой и регулярно ловила итальянцев на ошибках. Несыгранные футболисты «Скуадра адзурра» с трудом выходили из под прессинга подопечных Ханса-Дитера Флика, постоянно теряли мяч и проигрывали в середине поля. Немцам попросту не хватило опасных ударов.

Как бы там ни было, в одном из интервью принявший участие во встрече Алессандро Флоренци заявил, что итальянская национальная команда начинает с чистого листа. По мнению защитника, молодые игроки будут подстёгивать опытных. Здоровая конкуренция — это очень хорошо. Но будет ли обновлённый коллектив стабильно приносить результат?



С одной стороны, Роберто Манчини — опытный наставник, достигший со сборной успеха на Евро-2020. С другой — уже не первый год у Италии наблюдаются проблемы с результативностью. Больше двух мячей забивает очень редко. Часто вынуждена играть вторым номером. Ко всему прочему сейчас в лазарете пребывает лучший бомбардир Чиро Иммобиле. Каковы тогда шансы на успех?

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Сборная Венгрии тоже не сумела квалифицироваться на грядущий розыгрыш мундиаля. За 10 встреч одержала только пять побед — дважды над Сан-Марино (3:0 и 4:0) и Андоррой (4:1 и 2:1), ещё раз — над Польшей (2:1). Вничью сыграла с Англией (1:1) и поляками (3:3). Поражения потерпела от англичан (0:4) и Албании два раза (оба раза по 0:1).

Впрочем, результаты очень даже неплохие. Очевидно, венгры не относятся к робкому десятку. Вполне могут дать бой сильным соперникам. Лишь подтверждает данную догадку победа в матче первого тура Лиги наций над Англией (1:0). Грамотное использование контратак принесло хороший результат.

В прошлогоднем розыгрыше Лиги наций венгры тоже сумели добыть внушительные итоги. За шесть встреч группового этапа потерпели лишь одно поражение — от России (2:3). Также сыграли вничью с Сербией (1:1) и россиянами (0:0). Победы одержали над Турцией (1:0 и 2:0) и сербами (1:0). Выйти в плей-офф не удалось, но впечатление после себя оставили очень приятное.

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Несмотря на скромные ресурсы, сборная Венгрии не относится к аутсайдерам. Она обладает завидным характером. Наглядный пример — Евро-2020. Угодив в «группу смерти», состоящую из Португалии, Франции и Германии, команда не растерялась. Поражение потерпела только от португальцев (0:3). С французами и немцами сыграла вничью — 1:1 и 2:2 соответственно.



В предстоящем матче трудно выявить фаворита. Однако предпочтительнее, на наш взгляд, смотрятся венгры. Их успехи на дистанции и неуступчивость восхищают. Итальянцы же ослаблены отсутствием важного игрока и переживают перестройку состава, что, в свою очередь, редко приносит результат.



Нестабильность молодых игроков может негативно отразиться на качестве футбола и в этот раз. Мы бы даже проверили Х2 за внушительный коэффициент 3.10. Вариант попроще — победа гостей с форой (+1.5) за 1.75. Даже если венгры проиграют, то никакого разгрома от таких итальянцев ждать не стоит.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Италия — Венгрия 7 июня 2022 года

Сборная Италии переживает не лучшие времена. На чемпионат мира не попали, разгромное поражение в Финалиссиме потерпели, так ещё и потеряли Чиро Иммобиле. Вряд ли всё это способствует подъёму морального духа во время перестройки. Ротация состава, которую произвёл Роберто Манчини, может помочь, но нехватка опыта у молодых игроков может пойти во вред. Венгрия, в свою очередь, уже не первый год выступает на высоком уровне. Она обладает невероятным характером. За счёт этого недавно обыграла Англию. Кажется, на очереди итальянцы.



Ставка: Венгрия не проиграет за коэффициент 3.10.

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