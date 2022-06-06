Босния и Герцеговина – Румыния. Эдин Джеко не может спасать вечно

7 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина – Румыния. Начало – в 21:45 мск. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу боснийцев можно с коэффициентом 2.27. Успех румынской команды оценивается в 3.28. Ничья идёт с коэффициентом 3.34.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Босния и Герцеговина – Румыния 7 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча между Боснией и Румынией: тотал больше 2.5 мяча оценивается в 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71. Поставить на «обе забьют – нет» можно с коэффициентом 1.83. Гол хозяев оценивается коэффициентом 1.3, а гол гостей — в 1.48. Наиболее вероятными финалами матча букмекеры видят счета 1:1 — с коэффициентом 6.00 и 1:0 — с коэффициентом 7.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина – Румыния (07.06.2022)

Матч пройдёт на стадионе «Билино Поле» в Зенице, домашней арене клуба «Челик» с вместимостью 15 282 зрителя. Начало матча запланировано на 21:45 мск. Для команд это будет пятая личная встреча, они не играли между собой 11 лет, со времён отбора на Евро-2012. В трёх личных встречах уверенные победы добыла сборная Румынии и лишь раз удача улыбнулась боснийцам.

Боснийцы с трудом спасли ничью в 1-м туре Лиги наций, забив ответный мяч в ворота финнов уже в компенсированное время. Пока хозяева играли в свой футбол и не прижимались к воротам, у боснийцев не получалось ничего. В первом тайме они даже в створ ворот ни разу не попали, да и вообще играли блекло. Во втором тайме получилось прибавить: где-то подсели финны, где-то сработали замены. В двух таймах мы увидели две совершенно разные Боснии.

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Слабый матч провели Крунич и особенно Пьянич, от которых ждали большего. Снова всех вытащил нестареющий Джеко на пару с Превляком. Отдельно хочется выделить центральных защитников Хаджикадунича и Ахмедходжича. Им по 23 года, что для защитников достаточно юный возраст. Если они не сбавят обороты, то у боснийцев будет очень мощная связка в обороне на годы вперёд.

В прошлом сезоне Лиги наций боснийцы играли в элитном эшелоне. Там, в компании Италии, Нидерландов и Польши, им, понятное дело, не светило ничего, кроме последней строчки. Если боснийцы обыграют румын, то можно будет говорить о том, что они сейчас фавориты в своей группе и имеют хорошие шансы вновь вернуться в элиту.

Уровень черногорцев вызывал огромные сомнения, и в 1-м туре от румын многие ждали большего. Но у сборной Румынии не получилось абсолютно ничего, весь матч — одна сплошная серия ошибок как от игроков, так и от тренера. Зачем Йорданеску оставил в запасе классно выступающих в Турции Чикылдэу и Максима?

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Почему так сильно доверился игрокам из домашнего чемпионата? Одни вопросы. Румынские клубы давно звёзд с неба не хватают, так что уровень многих футболистов из чемпионата Румынии остаётся сомнительным. Кристя, Крецу и Олару не показали ничего, да и от местного супербомбардира Тэнасе ждали много большего.

Если раньше Румыния могла рассчитывать на крепкую оборону и вратаря, который спасает, то сейчас у неё и того не осталось. В первом же матче лидер обороны, опытнейший Кирикеш, чудил так, что мог довести поражение своей команды до разгромного. А в воротах уже был не Тэтэрушану, спасать было некому. Флорин Ницэ потерял место в основе «Спарты», да и вообще сбавил обороты, а его конкуренты и того хуже.

Если Босния продолжит играть так же, как и во втором тайме с финнами, то найти шансы гостей в этом матче будет проблематично. Девять официальных матчей подряд сборная Боснии не может выиграть на своём поле, лишь дважды в этой серии она зацепилась за ничью: с Казахстаном и Нидерландами. Большинство соперников по уровню были выше и боснийцев, и румын, но серия очень неприятная. Прервать её крайне необходимо.

Если румыны наведут порядок в обороне, то вполне могут упереться и создать проблемы боснийцам. Так что ставить на победу хозяев здесь несколько рискованно. Мы предлагаем проверить ставки на голы. Всё же обе сборные не отличаются яркой игрой, результативность последних матчей с трудом дотягивала до двух голов за игру.

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При этом обе команды сами забивали редко. Правда, на «тотал меньше 2.5 мяча» дают слишком низкий коэффициент. Зато можно проверить «обе забьют – нет» за вполне рабочие 1.83. Сейчас соперники лучше защищаются, нежели атакуют. Боснийцы выглядят чуть предпочтительнее из-за Эдина Джеко, но у них тоже проблем хватает.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Румыния 7 июня 2022 года

В матче первого тура команда Эдуарда Йорданеску выглядела совсем неубедительно. Особенно в том, что касается атакующих действий. У сборной Румынии сейчас просто нет в составе стабильных и хороших форвардов, даже в своей лучшей форме она не отличалась результативность, а больше делала ставку на оборону. Боснийцы в этом плане выглядят лучше с Джеко в обойме. И всё же обе команды лучше защищаются, чем атакуют. Хороший повод поставить на то, что как минимум одна сторона уйдёт с поля без забитого мяча.

Ставка: обе забьют – нет за 1.83.

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