«Эдмонтон» — «Колорадо», 4-й матч. Последняя песня Коннора Макдэвида

7 июня состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.37, успех «Ойлерз» доступен в букмекерских конторах за 2.64.

Почему «Колорадо» закроет серию с «Эдмонтоном» в четвёртом матче.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» 7 июня 2022 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Колорадо» 7 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.66. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.90.

«Эдмонтон» — «Колорадо»: прогноз и анализ четвёртого матча 1/2 финала Кубка Стэнли (07.06.2022)

На 7 июня в Национальной хоккейной лиге запланирован один матч полуфинала Западной конференции. А именно четвёртый матч серии между «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Он пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. На данный момент счёт после трёх игр — 3-0 в пользу «Колорадо». Кажется, серия уже в руках Натана Маккиннона.

В третьей встрече «Колорадо» переиграл «Эдмонтон» со счётом 4:2. Весомый вклад в победу внёс Валерий Ничушкин, оформивший дубль в ворота Майка Смита. Валерий был признан первой звездой встречи. Всё по делу. На счету россиянина теперь пять шайб в 13 играх текущего плей-офф. Любопытно, что за прошлые пять лет у него было четыре шайбы суммарно за 42 встречи в плей-офф.

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Валерий прибавил за сезон прилично, играя в первой тройке нападения. И это не может не радовать. Особенно отрадно, что удалось проявить себя в матче на выезде, где «Эдмонтон» имел шансы сократить отставание в серии. Коннор Макдэвид открыл счёт уже на 38-й секунде матча. Настрой у форварда был решительный, но больше защита гостей и Павел Францоуз не дали шанса отличиться.



К слову, Павел Францоуз выиграл пятый матч в этом розыгрыше плей-офф. Рекорд «Колорадо» — шесть побед. В позапрошлой игре голкипер вообще оставил ворота в неприкосновенности. Выступает вполне уверенно в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Помог «Колорадо» выиграть шестой матч на выезде подряд. Так что всё весьма хорошо. Показатели отличные, проблем нет.

И все же расслабляться рано, даже с учётом трёх побед. Коннор Макдэвид на данный момент имеет 30 очков в 15 матчах, быстрее до этой отметки добирались лишь Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Марк Мессье. Неплохо оказаться в таком списке. Жаль, только команде это особо не приносит плодов. И пока предпосылок к первой победе «Эдмонтона» мало. Хотя в третьем матче всё решилось в последние 10 минут игрового времени.

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Опять вопросы не к нападению команд, а к вратарской линии. На данный момент Майк Смит пропускает в среднем почти три шайбы за игру. В последних двух — минимум три-четыре. Показатели не супер. У него 91,7% отражённых бросков: не самые плохие цифры, но пропущенных шайб многовато. У визави из «Колорадо» — 92%. При этом процент сыгранных матчей в три раза меньше.

Кроме того, Эвандер Кейн, как и Леон Драйзайтль, притих в этой серии. Хотя на них была надежда. Эта троица — вместе с Коннором Макдэвидом — выкинула «Калгари» из розыгрыша Кубка Стэнли. Кажется, силы они оставили там, сейчас же особо выделить кого-то из «Эдмонтона» не получается. Хотя лидеры и старались нагрузить соперника, нанесли 29 бросков в створ в последней игре.



Ситуация у «Эдмонтона» теперь так себе. 0-3 в серии с таким соперником — хуже некуда. Благо есть ещё один матч дома, но получится ли навязать борьбу? С этим пока неясно, ведь команда из Канады не сдаётся, борется. Вряд ли четвёртый матч будет полностью за гостями. Они хоть и смотрятся сильнее, но сбрасывать хозяев со счетов не стоит. Правда, есть проблемы, с которыми спорить трудно.



Мы бы рассмотрели индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3 шайб за 1.66. Забивали «лавины» в этой серии больше трёх шайб в трёх последних матчах, так что ставка вполне разумная. Да и коэффициент терпимый. Защита хозяев оставляет желать лучшего. Плюс на данный момент у гостей есть преимущество как по серии, так и в классе. Кажется, песенка хозяев спета.

Также в четвёртой игре можно рассмотреть лобовую победу «Колорадо» за 2.37. Коэффициент крепкий. В целом даже по игре гости выделяются. Пока идут без поражений на выезде, плюс состав подобран оптимально. Кто же хочет перестраховаться, может рассмотреть победу «Колорадо» с форой (0) за 1.90. Коэффициент ниже, но тоже нормальный. Нет особого риска. Хотя обычно «Эвеланш» побеждали в две шайбы и больше.

«Эдмонтон» — «Колорадо»: прогноз и ставка на 4-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 7 июня 2022 года

«Эдмонтон» проиграл третий матч серии и, кажется, не сумеет найти выход из такой ситуации. «Колорадо» выиграл шесть матчей на выезде и не думает останавливаться. Плюс предпосылок к победе гостей, которые более уверены и стабильны, гораздо больше. Забивают исправно в каждой игре. Проверим индивидуальный тотал гостей снова. Плюс ждём победу «лавин» в Эдмонтоне.

Ставка 1: победа «Колорадо» за 2.37.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3 шайб за 1.66.

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